Хищница на охоте: 52-летняя Сальма Хайек сразила поклонников фигурой в леопардовом купальнике

Сальма Хайек провела новогодние каникулы в Мексике, где она купалась, загорала и отдыхала в свое удовольствие. После отпуска актриса вернулась в Европу и снова включилась в свой рабочий график — сейчас она находится в Лондоне. Но душой, похоже, Сальма по-прежнему на солнечных пляжах. В своем Инстаграме актриса поделилась снимком, сделанным во время отпуска. На фото знойная Хайек позирует на фоне моря в леопардовом купальнике. Стройная фигура, модный пляжный костюм, стильные солнцезащитные очки — голливудская звезда выглядит потрясающе. Свой образ артистка окрестила «пляжным гламуром».

salmahayek Dressing for freezing London makes me crave some beach glam este fr o de Londres hace que se me antoje otra vez la playa #pinup #beach

Глядя на изящную и миниатюрную Сальму (рост брюнетки — всего 1 метр 57 сантиметров), сложно поверить в то, что ей 52 года. Актриса словно живет по собственным биологическим часам, которые продлили ей запас молодости. В 41 год Сальма родила дочь Валентину (сейчас девочке 11 лет), и с тех пор ни капельки не изменилась. Во время отпуска Хайек много фотографировалась в бикини и выкладывала снимки и видеоролики в Инстаграм, неизменно приводя в восторг подписчиков своей странички.

salmahayek Listening to the song of water . Escuchando la canci n Del Mar. #meditation #ocean #mar

Актриса с юмором относится к комментариям и замечаниями фолловеров. Недавно в ее Инстаграме появился забавный ролик, опубликованный в соцсетях одной из поклонниц. Девушка спародировала видео, снятое Сальмой в отпуске: актриса лежит в шикарном бассейне и релаксирует под льющейся из крана струей воды. Девушка сопоставила спа-релакс актрисы с собственным, когда она сиди в детском пластиковом бассейне, и ее окатывают водой из шланга.

salmahayek @celestebarber this is so funny I love it #celestebarber me encant

Во время отпуска Сальма неизменно останавливается в лучших отелях планеты. За свою долгую карьеру в Голливуде Хайек немало заработала, и до сих пор за каждый фильм ей платят по нескольку миллионов долларов. Но ее гонорары ничто по сравнению с доходами супруга. Актриса замужем за французским миллиардером Франсуа-Анри Пино. 56-летний Пино владеет целой модной империей - в нее, в частности входят бренды Yves Saint Laurent, Gucci и многие другие. Общее состояние концерна PPR оценивается в 23 миллиарда, личное состояние семьи Пино – в 8 миллиардов.

Выйдя замуж за одного из самых богатых мужчин планеты, Сальма может не волноваться ни из-за денег, ни из-за притеснений со стороны режиссеров. Актриса не раз признавалась, что она становилась жертвой сексуальных домогательств. Не обошел ее вниманием и главный голливудский мальчиш-плохиш — продюсер Харви Вайнштейн. Его компания снимала фильм «Фрида», который сделал Сальму по-настоящему знаменитой. Биографическая история мексиканской художницы Фриды Кало, снятая в 2002 году, собрала в прокате 53 миллиона и получила шесть номинаций на «Оскар» - из которых выиграла две. По словам Хальмы, роль Фриды была мечтой всей ее жизни.

- Многие годы Харви Вайнштейн был моим чудовищем, - рассказывала Сальма, - Это была моя очередь говорить слово "нет" в ответ на его попытки открыть дверь в любой час ночи, пригласить в номер отеля, принять душ вместе. Нет — просьбе посмотреть, как я принимаю душ. Нет — предложению сделать мне массаж. Нет – на предложение заняться оральным сексом.

Поняв, что актриса не собирается «зарабатывать» роль своей жизни тем путем, на который он рассчитывал, Вайнштейн принялся давить на нее:

- Он сказал, что предложил мою роль другой актрисе, - вспоминает Хайек. – В его глазах я не была артистом, даже не человеком. Я была вещью, просто телом. Он сказал, что не даст мне закончить фильм, если я откажусь сняться в лесбийской сцене.

В день съемок этого эпизода с актрисой случился нервный срыв.

- Я приехала на площадку, и меня внезапно охватила сильная дрожь, - говорит Хайек. – Я плакала и плакала, и никак не могла остановиться. Я плакала не из-за того, что мне придется сняться обнаженной в сексуальной сцене. А потому что мне придется раздеться и сыграть ее для Харви.