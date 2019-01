Пентагон финансировал ученых, которые создавали «Звездные врата»

Разведывательное управление Министерства обороны США (Defence Intelligence Agency) удовлетворило запрос Стивена Афтергуда (Steven Aftergood) из Федерации американских ученых, которая выступает против излишней секретности, и обнародовало сенсационный документ. Он дал понять, какие исследования оплачивало военное ведомство США в рамках секретного проекта под загадочным и, как теперь выяснилось, весьма условным названием «Передовая программа идентификации аэрокосмических угроз (Advanced Aerospace Threat Identification Program), сокращенно AATIP. В документе всего лишь перечислены названия научно-исследовательских работ, организации, которые их выполняли и авторы. Но и это впечатляет до изумления.

В списке 38 работ, к которым приложили мозги и руки несколько десятков американских университетов. Более половины тем словно бы из будущего: «Ядерные двигатели для дальних пилотируемых космических полетов», «Извлечение энергии из вакуума», «Использование программируемой материи в освоении космоса», «Связь на гравитационных волнах». А некоторые исследования вообще на грани фантастики: «Проходимые «кротовые норы», Звездные врата и отрицательная энергия», «Варп-двигатель, темная энергия и манипуляция дополнительными измерениями», «Антигравитация для применения в аэрокосмической отрасли», «Двигатели на веществе с отрицательной массой».

Большой вопрос: чего конкретно удалось добиться ученым? Можно только гадать. Ведь сами работы так и остались засекреченными. Кроме одной — про варп-дивгатель (Warp Drive, Dark Energy, and the Manipulation of Extra Dimensions).) Она была рассекречена в прошлом году.

Авторы исследования - физик Ричард Обуси (Richard Obousy) с коллегами - на 34 страницах анализируют возможность создания этого самого варп-двигателя (Warp Drive), позволяющего разгонять космический корабль быстрее света за счет искривления пространства-времени. И приходят к выводу, что создать его можно. По крайней мере теоретических препятствий этому нет.

Корабль, сжимающий пространство перед собой, будет лететь быстрее света.

Команда Обуси, на удивление, оказалась не одной такой «перспективной» - двигателем, искривляющим пространство, отдельно занимались и в Космическом центре имени Линдона Джонсона. То есть, в НАСА - под руководством некого Гарольда Уайта (Harold White). В небольшом интервью, которое было размещено на сайте журнала "New Scientist", ученый разъяснял, что идея двигаться быстрее света вовсе не фантастика. Мол, сама теория относительности дает, как минимум, две опции: или рвануть сквозь «кротовую нору» - дыру в ткани пространства-времени, соединяющую отдаленные области Вселенной, или использовать так называемое искривленное пространство - space warp.

Объясняя, что называется, на пальцах, эффект искривленного пространства, Уайт приводил в пример дорожки, которые движутся в некоторых больших аэропортах. Человек перемещаясь по ним на пределе своей скорости и не превышая его, попадет из одного конца коридора в другой быстрее, чем если бы он двигался в "пространстве" рядом с дорожкой.

И авторы рассекреченного доклада и Уайт считают, что для реализации идеи пространство надо будет сжать перед носом корабля и растянуть его за кормой, образовав так называемый «пузырь Алькубьерре», в котором окажется перемещающийся объект. Теоретическую возможность создания такого пузыря, пригодного для полетов, доказал мексиканский математик Мигель Алькубьерре (Miguel Alcubierre) еще в 1994 году.

Уайт с коллегами не первый год экспериментирует в лаборатории, воздействуя на пространство-время мощными электростатическими полями. Лазерный интерферометр свидетельствует — небольшое искривление вроде бы имеется.

Логично предположить: если хотя бы одна работа из обнародованного секретного списка не полная чушь, то, может быть, и другие тоже? Или в Пентагон собрались идиоты? Или там столько денег, что не жалко финансировать научную фантастику?

КСТАТИ

НЛО были видны на экранах радаров

В рамках программы AATIP американские военные следили и за НЛО. И тоже не впустую. По крайне мере они рассекретили несколько видео, на которых запечатлены погони истребителей за некими невероятно быстрыми объектами, имевшими форму яйца. То есть, за НЛО. НЛО были видны на экранах радаров.

Американские летчики гонялись за НЛО.

Подробнее о самой программе AATIР и о сенсационных кадрах читайте Пентагон рассекретил программу слежки за НЛО