С 1 февраля социальные выплаты повысят на 4,3%

C начала февраля все федеральные социальные выплаты проиндексируют на 4,3%. Такие выплаты (на разные суммы) получают, в частности, Герои СССР и России, ветераны, полные кавалеры Ордена Славы, чернобыльцы и другие федеральные льготники. Всего прибавку получат более 15 млн человек. На тот же процент увеличатся пособия на погребение.

С этого года введен единый порядок индексации социальных выплат. Их поднимают раз в год с 1 февраля. На сколько - зависит от уровня инфляции за предыдущий год. В 2018 году официальная инфляция была 4,3%, поэтому и социальные выплаты увеличат ровно на столько же. Не факт, что это повышение сможет покрыть рост цен в текущем году, который обещает быть более высоким, чем годом раньше. По прогнозам Центрального банка, инфляция-2019 может составить 5,5%.

Напомним, что с 1 января на 7% повысились пенсии. Среднее увеличение составило 1 тыс. руб. Оно зависит от стажа пенсионера и величины его зарплаты во время трудовой деятельности.

По словам главы Минтруда Максима Топилина, с 2020 года планируется увеличить материнский капитал - и тоже на уровень инфляции.

- Это будет первая индексация маткапитала после значительного перерыва, – отметил руководитель ведомства.

Сейчас размер этой выплаты составляет 453 тыс. руб. Ее можно получить при рождении второго или последующих детей.