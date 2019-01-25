Замужем за маменькиным сынком

Недавно услышала в кафе разговор двух подруг за соседним столиком. Одна жаловалась, что ее молодой супруг каждый вечер названивает матери, чтобы рассказать, как прошел день.

- Он не со мной это обсуждает за бокалом вина, - почти всхлипывала незнакомка, - а с 70-летней женщиной, которая ему еще и советы дает. Представляешь, рассказывает ей о погоде, политике и с интересом слушает. Иногда может два-три часа болтать, пока я кругами хожу и жду его к ужину.

Спустя пару минут все посетители кафе были в курсе семейной драмы девушки. Всплыло, что муж ее - настоящий сплетник и рассказывает родительнице не только о себе любимом, но и обсуждает коллег, членов их семей и даже собственную жену. К примеру, может рассказать маме, что у супруги проблемы с пищеварением или критические дни. На ее замечания неизменно отвечает, что мама - член семьи и имеет право знать обо всем, что в ней происходит.

- Не удивлюсь, если он ей и о нашем сексе рассказывает, - не унималась незнакомка. - Потому что она мне как-то на Восьмое марта Камасутру подарила. С легким намеком.

Если нет границ, страдают все!

Мне вспомнился анекдот о маменькином сынке, который тоже вечно повторял: «А мама сказала», «А что подумает мама?» И когда жена решила обратить, наконец, на себя внимание как на женщину, нарядившись в сексуальное белье, перепугался: «Господи, ты вся в черном! Что-то с мамой случилось?»

Что ни говорите, трудно воспитывать ребенка, которого тебе родила свекровь. И если мужчина все еще чувствует тесную зависимость от родительницы, не умеет обозначить границы своей личной жизни, страдать будут все. Жена - потому что тоже автоматически попадет в зависимость от другой женщины, мать - потому что будет вечно претендовать на роль советчицы, даже когда не просят. Ну а бесхребетный муж в этой ситуации никогда не сможет быть хорошим для обеих женщин сразу, и вскоре семейство погрязнет в пучине взаимных обид и разочарований.

«А ты так не умеешь!»

Одна моя знакомая прожила с супругом всего пару лет из-за особо заботливой свекрови. Сперва настойчивое желание быть нужной и опекать молодых выглядело милым, но когда та начала приходить в квартиру новобрачных в их отсутствие, начались скандалы. Бороться с таким поведением было трудно, потому что квартира оформлена на свекровь и она фактически приходила на свою территорию, в свою собственность. Поливала цветы, пылесосила, жарила любимому сыну котлеты - как он любит, с чесночком. Складывала в шкафу их нижнее белье! Жена, возвращаясь с работы, видела сверкающую чистоту и красиво сервированный стол, но в воздухе витало послание хитрой свекрови: «А ты так не умеешь!»

Не удивительно, что в этой ситуации она чувствовала себя униженной, бесправной и еще больше злилась, когда ее малахольный муж говорил: «А что такого? Она же для нас старается». Закончилось тем, что пара нехорошо развелась.

Спасет черный пояс по карате

Как писал индийский гуру отношений Ошо, идеальных семей не существует: «Говорят, совершенные браки заключаются на небесах. Может, и правда, ведь никто оттуда не возвращается. Но каким же он может быть, этот прекрасный брак? Там не будет напряжения, они никогда не будут сталкиваться, воевать. Их отношения будут слишком сладкими. А слишком много сладостей приводит к диабету!»

Кстати, по индийским традициям первый ребенок в семье всегда рождается в доме родителей жены. Так ей проще получить грамотную помощь с малышом, при этом не раздражаясь по пустякам, - все же родная мать ближе свекрови.

Если же происходит иначе, свекровь и невестка разворачивают настоящую войну за внимание мужчины, как показывают в болливудских фильмах. И тогда, как говорят, мир в семье, безграничная любовь супруга и вежливость свекрови становятся возможны лишь, если у жены черный пояс карате.

Свекровь «умирает» каждую неделю

Манипуляции, к которым прибегает мама мужа, порой достойны «Оскара», ведь удержать внимание взрослого сына проще всего через чувство вины. У моей 40-летней коллеги, например, свекровь каждые две недели «умирает». В истерике звонит сыну и просит срочно вызвать неотложку, потому что у нее то сердце, то почки отказывают. На вопрос невестки, почему она сама никогда не звонит в «Скорую», а поднимает панику, женщина искренне обижается.

- Это уже похоже на какой-то дешевый цирк, - возмущается коллега. - Врачи говорят, она здоровее всех нас вместе взятых. Но ей упорно хочется привлекать к себе внимание и заставлять сына бросать работу и мчаться ее спасать. И ведь он каждый раз понимает, что мать притворяется, но в глубине души боится: «А вдруг на этот раз правда?»

Помню, перед отъездом в командировку в глухую деревню в тридцатиградусный мороз коллега взяла с собой фото свекрови. «Это мне для мотивации. Очутившись в глуши и холоде, посмотрю на ее фото и подумаю: «Господи, да как же здесь хорошо!» Оно и верно: одна свекровь хорошо, а ни одной - еще лучше!