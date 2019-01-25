Как наши сериалы покоряют Запад, пока мы смотрим американские и европейские

Недавняя новость о том, что американский видеосервис Netfliх купил российский сериал «Лучше, чем люди», преподносилась как большой успех нашей сериальной индустрии. Надо же, русские покорили Америку! Еще и на сериальном поприще. Так ли это на самом деле? Неужели наши компании научились снимать сериалы не хуже тех, что показывают на HBO и Showtime? Много ли зарабатывают на таких сделках наши продюсеры? Какие российские сериалы пользуются особым спросом на Западе?

На вопросы «КП» ответила глава компании «Экспоконтент» Александра Модестова – представитель в России крупнейших мировых рынков телевизионного контента, постоянный участник и организатор MIPCOM и MIPTV - ежегодных выставок сериалов и телешоу во французских Каннах. Проще говоря, она консультирует наши компании по продаже сериалов за границу.

Александра Модестова считает, что у наших сериалов есть все шансы по-настоящему завоевать международный рынок

«Американцам будем проигрывать. Но так будет не всегда»

- Netflix купил сериал «Лучше, чем люди». Насколько это круто? Неофициально называлась сумма сделки - $1 млн. Но ведь это копейки: столько актер Джим Парсонс получает за одну серию «Теории Большого взрыва».

- Надо сравнивать сравнимые вещи, которые находятся в рамках одной парадигмы. В данном случае мы сравниваем стоимость приобретения с тем, за сколько приобрели предыдущие наши проекты, а это были полмиллиона долларов, $250 тысяч. Так мы сразу видим рост стоимости. Любая кинокомпания, будь она в России, в Германии, в Великобритании или в Америке, изначально рассчитывает на возможности собственного рынка. А деньги, которые она получает на международном рынке – это приятное дополнение, возможность увеличить стоимость производства и качество производимой продукции. Именно за это наша индустрия и сражается. Мы занимаемся этим десяток лет и еще столько же будем заниматься, мы двигаемся. Но мы пока не можем произвести продукт, который станет, например, «Молодым папой». Даже если найдется сейчас бизнесмен, который скажет: «Окей, я вам даю $100 млн на производство». Но ведь это не значит, что не надо к этому стремиться. Процесс идет, поэтому столько восторгов.

Актеры Виктория Маслова и Максим Матвеев на премьере сериала «Триггер» на MIPCO 2018 в Каннах

- А что нам мешает снять нечто соизмеримое с «Молодым папой»?

- Для того, чтобы сделать что-то шедевральное, команда должна работать безупречно - от продюсера, который должен обеспечить финансовые потоки, до человека, который на площадке кофе с булочками приносит. Конечно, всем хочется выйти на международный рынок. И вместо того, чтобы сравнивать себя с индустрией Польши, Германии, скандинавских стран, мы смотрим на американцев и пытаемся с ним соревноваться. Но пока мы в этом соревновании будем проигрывать. Хотя это не значит, что так будет всегда. Просто мы участвуем в этом соревновании ну, лет двадцать, наверное. А они - минимум пятьдесят. Думаю, в следующий десяток лет мы наверняка сможем сделать интересные продукты. Я оптимистично смотрю на этот процесс.

«Сериалы - это новое чтение»

- И все-таки: насколько деньги влияют на качество? Понятно, что в Америке с этим все хорошо и они больше могут себе позволить. Но разве нельзя снять недорогой, но очень симпатичный сериал, имея скромный бюджет?

- Когда российские продюсеры, разговаривая с иностранными коллегами, рассказывают, за сколько они производят свой продукт, те начинают цокать языком и смотреть на них с большим уважением. Я недавно была на фестивале «Белые ночи» в Таллинне, там выступал как раз наш британский коллега: он делает для ВВС четыре проекта, снимает примерно за 800-900 тысяч фунтов (68-77 млн руб. - Авт.) за серию. За эти деньги у нас продюсеры снимают целый сериал совершенно спокойно! И это будет хороший сериал. Поэтому в целом не очень справедливо упрекать наших за то, что у них не так качественно, как за рубежом. Они снимают ровно на те деньги, которые сейчас наш рынок в состоянии вложить. При этом у нас в некоторой степени перепроизводство сериалов. В целом это международный тренд. Сериал сегодня - это новый роман, новое чтение. Сериалы атакуют современное кино. Это самая модная штука в телике. Причем на смену телевизионным сериалам и в Америке, и у нас приходят веб-сериалы хронометражом от 1-2 до 5-6, максимум 20 минут, которые можно легко посмотреть с мобильного устройства. Они по-другому снимаются и стоят гораздо дешевле. При этом могут быть не менее интересными, чем сериалы для центральных каналов. В России это направление активно развивается сейчас. Из ярких примеров – веб-сериал «Бар на грудь». Сериал получил приз за оригинальную идею на фестивале Realist Web Fest – первом международном фестивале веб-сериалов в России, организованном Антоном Калинкиным. Фестиваль проходит в Нижнем Новгороде и собирает самые интересные сериалы такого формата из разных стран. Кстати, в прошлом году медиа платформа Digital Reporter, также созданная Калинкиным, организовала первую в России премию в области веб-индустрии – и там «Бар на Грудь» был тоже отмечен, признан «Лучшим веб-сериалом».

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст и генпродюсер компании «Среда» Александр Цекало представляют сериал «Троцкий» на MIPCOM 2017 в Каннах

- Мы понимаем, что такое корейские сериалы, турецкие, американские, скандинавские, британские. Есть ли характерные черты у российских сериалов, очевидные за рубежом?

- Я уже больше десяти лет представляю в России международные рынки контента в Каннах (MIPCOM) - и вижу, как и на что там реагируют. Четвертый год мы будем там проводить такой конкурс как MIPDrama (международный питчинг лучших сериалов из разных стран мира. - Авт.). Первым жанром, который стал восприниматься именно как российский, была историческая мелодрама. А первым отобранным проектом была «Матильда», которая изначально представлялась на рынке как сериал. Процесс только начался, но уже сейчас многие международные компании хотят какой-то российский продукт получить. Хотя не всегда еще знают, что с ним потом делать.

Исполнитель главной мужской роли в сериале «Лучше, чем люди» Кирилл Кяро и режиссер Андрей Джунковский на красной дорожке MIPTV 2017. Сериал был отобран в финал питчинга MIPDrama Screenings

Есть такая компания «Централ Партнершип»: она имеет очень долгую историю на международных рынках контента, в том числе и на телевизионных. Например, их сериал «Братья Карамазовы» был хорошим ходовым продуктом. У компании «Совтелеэкспорт», которая занимается продажей продукции телеканала «Россия» на международном рынке, прекрасно чувствует себя сериал «Екатерина»: он востребован, продан более чем в 90 стран мира, присутствует на Amazon Prime (популярный во многих странах американский видеосервис. - Авт.). Американский журнал Hollywood Reporter включил «Екатерину» в 20 проектов, которые надо посмотреть на рождественских каникулах.

А дальше история пошла следующим образом: наши проекты, которые вызвали интерес, сделаны уже в других жанрах, и совершенно разных. Один – это как раз сериал «Лучше чем люди», то есть научная фантастика. А второй проект «Территория» от Александра Цекало и Нелли Яраловой. Это такой «провинциальный нуар», я бы сказала.

- «Территорию» у нас еще не показывали.

- Это странно, но очень часто проекты, которые востребованы на международном рынке, у нас в стране не очень хорошо заходят. Почему? Надо в каждом конкретном случае смотреть, что так, а что эдак. Например, Александр Цекало часто снимает какие-то вещи «на грани» - он пионер в области того, о чем можно вообще рассказывать. А есть Константин Львович [Эрнст]: большинство проектов, которые гремят на рынке, созданы для Первого канала. Но и другие подтягиваются - очень успешно выступил канал НТВ со своим «Хождением по мукам».

Сериал «Екатерина» канала «Россия 1» продан более чем в 90 стран мираФото: кадр из фильма

«По сериалам тоже судят о нашей стране»

- Экранизации классических романов и костюмные исторические сериалы - это, конечно, хорошо, но это же наша типичная экспортная продукция, как матрешки. Интересны ли им наши драмы про современную жизнь или «Территория» - это исключение? В прошлом году в России был всплеск именно таких проектов, в основном на онлайн-платформах.

- Безусловно, видна невооруженным глазом трансформация того интереса, который есть к России. Начали мы с вами там с «Матильды», «Хождения по мукам», «Екатерины», и я бы еще упомянула «Троцкого». А дальше мы идем по линейке других совершенно сериалов. Например, новый сериал с Максимом Матвеевым от Александра Цекало про психолога, под названием «Триггер» (в России еще не демонстрировался. - Авт.). Матвеев играет неуравновешенного психотерапевта, которого посадили за то, что он довел клиента до самоубийства. Потом он выходит на свободу и пытается разобраться со своей жизнью. Весной сериал показали в Каннах, а за лето его прихватила прекрасная немецкая компания Beta Film. Я уверена, что в этом году будут хорошие громкие сделки по «Триггеру». Проект как раз про современную жизнь, у него прекрасное будущее.

Еще один проект, который тоже совершенно социальный, не представляет нас ни в каком в глянце, это «Обычная женщина» с Анной Михалковой, которая в прошлом году получила приз крупнейшего в мире сериального фестиваля «Series Mania» за лучшую женскую роль. Не за исторический сериал, а за сериал про настоящую жизнь! Кроме того, этот сериал также взял крупный международный дистрибьютор – компания Cineflix Rights.

Я как-то уже говорила в интервью, что, если мы не будем сами себя стесняться, не будем бояться рассказывать на международном рынке о тех проблемах, которые нас беспокоят, это будет лучше для нас для всех. Как минимум покажем, что мы самокритичны и адекватно себя оцениваем. Это точно лучше, чем то, что пытаются про нас снять за рубежом. У нас тут осенью появился шведский сериал, где все как обычно: олигархи в спортивных костюмах, проститутки, матрешки, медведи и все такое.

Сериалу «Обычная женщина» прочат интересную международную судьбуФото: кадр из фильма

На самом деле очень важно, чтобы наши сериальные продукты были представлены на мировой арене: по ним тоже судят о нашей стране. Такие проекты, как «Обычная женщина», показывают, что мы настоящие.

- Когда говорят, что некая западная компания купила наш сериал, что это значит? Они могут купить готовый продукт для показа, а могут только идею для ремейка?

- Когда у нас кто-то что-то купил, открывается сразу много дверей. Например, что касается сериала «Триггер», Beta Film купила права на так называемый ready-made, то есть на готовый продукт. Это означает, что на территории, которую Beta Film закроет как дистрибьютор, сериал будет показан либо на какой-то платформе, либо на телеканале. С сериалом «Нюхач» компании Film.ua, моего клиента из Украины, другая история. Он продается как ready-made и был показан в Финляндии, например. А японцы купили его как формат, сняли сериал для канала NHK и теперь продают собственный ready-made в азиатские страны.

- Сколько зарабатывают наши компании, продав сериал?

- Тут очень сложно ответить. Потому что права можно купить на год, а можно на пять лет. На один показ или на нелимитированное количество показов. Для показа на платформе или закрыть и телевидение, и интернет-платформы. Поэтому цена может очень сильно варьироваться. Многое зависит от размера населения страны. Болгария больше двух тысяч долларов за серию вряд ли предложит, а то и тысячу. А если 40 млн человек на территории проживают, то можно и за $100 тысяч серию продать. Для Польши, например, $50 тысяч за серию – это уже круто.

- То есть международные продажи – это лишняя копеечка в продюсерскую копилку, а не способ заработать бешеные миллионы?

- Это способ сделать так, чтобы твоя компания была более стабильна. Цикл сериального производства более сложный, чем производство, скажем, селедки, на которую у тебя каждый день есть потребитель. Ты произвел сериал для канала, а что тебе дальше делать с творческой группой? Людям надо зарплату платить. А есть еще такая штука, как девелопмент, который делают сами продюсеры на свой страх и риск: нужно написать сценарий, собирать заявки, фильтровать таланты на рынке. Это большой процесс, который требует дополнительных инвестиций. И эти деньги могут быть хорошим подспорьем. В начале 2000-х, если компания производила что-то для канала, тот отбирал все права, какие только могут быть. Забирал проект в свою библиотеку и продакшн-компания оставалась голой и босой. Сейчас серьезные продакшн-компании, которые являются сильными игроками на рынке контента, стараются часть прав, в том числе международные, каналу не отдавать.

И конфликты бывают. Телеканалы говорят: «Мы вам оплатили 100% производства, отдавайте права нам». На что компании отвечают: «ваших ста процентов не хватает на производство того качества, которое вы ожидаете, поэтому оставьте нам эти права. А мы доберем денег за счет продажи на другие территории». Часто компании могут продать продукт региональным каналам в Казахстан. Раньше большим подспорьем была Украина, но, к сожалению, сейчас этот рынок рухнул. И это, кстати, подтолкнуло нас к движению на иностранные рынки.

«Наш юмор мексиканцам понятен»

- Что из свежих сериалов российского производства произвело на вас неизгладимое впечатление?

- Я, наверное, не совсем обычный зритель... Как правило, сериалы, которые я называю, это проекты, которые попадают на наши конкурсы. Я их рекомендую, посмотрев пилоты и посчитав интересными. Это совершенно точно «Обычная женщина». Конечно, «Триггер». В прошлом году я впервые приняла участие в качестве члена жюри внутрироссийского сериального фестиваля «Пилот» в Иваново, и проект, который там получил приз зрительских симпатий, мне очень понравился. Это комедия «90-е. Весело и громко». Первая серия была очень вдохновляющая.

- Вы сразу понимаете, что другие страны могут купить, а что нет?

- Когда что-то смотрю, я понимаю: вот это им совсем не будет понятно, а что-то, наоборот, им будет близко. Но я перестала делать прогнозы, зайдет этот продукт на международном рынке или не зайдет. Была история - не с сериалом, а с фильмом «Горько!», который мексиканцы неожиданно купили как формат и сделали римейк один в один. Я посмотрела трейлер: не убавили и не прибавили! Просто сняли то же самое с мексиканскими артистами. Вдруг выяснилось, что наш юмор мексиканцам понятен. Тот же Борис Хлебников говорит: «Мы, когда создавали сериал, не думали, что «Обычная женщина» будет интересна зарубежному зрителю. Нам казалось, что это чисто про нас». Поэтому не стоит зарекаться, как говорится.

*Александра Модестова - генеральный директор компании «Экспоконтент», представляющей международные выставки контента MIPCOM и MIPTV в России, Украине и странах СНГ.