Как я получила "13-пенсию"

Я живу в городе Арск в Татарстане. Вышла на пенсию, но продолжаю работать.

Об акции «13 пенсия» Почта Банка узнала случайно. Будучи клиентом банка, я активно пользуюсь его мобильным приложением. Хотела положить деньги на телефон и увидела в приложении смешную картинку – поросенка – и кликнула на нее. На экране появился рассказ об акции.

Условия простые. Приводишь на обслуживание в банк 5 знакомых пенсионеров и получаешь на счет 8700 руб. Ограничение только одно – чтобы стать участником акции, нужно получать пенсию в Почта Банке и зарегистрироваться в банковском мобильном приложении или интернет-банке.

Я подумала: почему бы не попробовать?

Стала рассказывать знакомым, почему получать пенсию в Почта Банке выгодно. Преимуществ много. Пенсионеры могут брать кредиты и открывать вклады на особых условиях, получать выгоду при покупках в супермаркетах, возвращать часть денег за покупки в аптеках, на заправках и в транспорте, без комиссии оплачивать ЖКУ, получать процент на остаток на сберсчете, да еще и бесплатно консультироваться по телефону с врачами и юристами.

Имена и телефоны пенсионеров, которые хотели бы стать клиентами кредитной организации, я указывала в мобильном приложении Почта Банк Онлайн. Можно и в интернет-банке – как удобнее. А если возникли сложности – сотрудник банка в отделении всегда готов прийти на помощь и помочь с техническими вопросами. Там можно за один визит и пенсию перевести, и настроить себе банковское мобильное приложение.

Очень удобно, что в мобильном приложении можно в режиме онлайн отслеживать сроки перевода пенсий знакомыми и начисление вознаграждений, а также корректировать список приглашенных друзей.

И вот после того, как пятеро из моих знакомых перевели сюда свои пенсии, мне позвонили из банка и сказали, что полагается вознаграждение. Я очень обрадовалась.

Куда потрачу деньги, уже знаю. Недавно дочка вышла замуж, и молодожены купили квартиру. Им и подарю, пусть обустраиваются.

Планирую еще участвовать в этой акции, ведь выиграть – реально. Приведу еще 5 знакомых – получу еще 8700 руб.

Акцию «13 пенсия» Почта Банк запустил в ноябре прошлого года. За два месяца в ней приняли участие несколько тысяч пенсионеров, которые привели в банк больше 13 тыс. своих знакомых. Акция будет действовать до сентября 2019 года.

Почта Банк сам заплатит 13% налог (его всегда положено отчислять с выигрышей). Сумма вознаграждения в 8700 перечисляется победителям уже после уплаты налога.

– Вознаграждение, получаемое от банка в результате участия в маркетинговой акции, не относится к категории доходов от трудовой и иной приравненной к ней деятельности и, соответственно, не влияет на льготы, надбавки и индексации, полагающиеся пенсионерам, – дополняет адвокат Андрей Безрядов.

13 пенсия. Как добавить пенсионера.

Как получить «13 пенсию»