Geek Picnic 2019 пройдет в трех городах
Главная тема фестиваля Geek Picnic 2019 - жить вечно. “Open air научного безумия и технического прогресса”, как его называют организаторы, примут Москва, Питер и Краснодар.
Площадки будут посвящены биотехнологиям и медицине, футурологии и космосу, искусственному интеллекту и нейробиологии, онлайн обучению и геймификации, этике, экологии, урбанистике.
В шатре “Комсомольской правды” с лекциями выступят ученые, космонавты, инженеры и медики, которые занимаются самыми интересными проектами, связанными с продлением жизни.
Обычно на Geek Picnic приезжают мировые знаменитости. Организаторы обещают опубликовать имена хедлайнеров на сайте феста, но намекают: “билет уже куплен соавтору Стивена Хокинга”.
В этом году фестиваль пройдет в девятый раз. Год назад open air посетили 90 тысяч человек. Этим летом организаторы обещают сделать упор на активности, в которых смогут участвовать дети, принять готовы “даже новорожденных гиков”.
Даты проведения:
Санкт-Петербург, парке Победы на Крестовском острове - 6-7 июля
Москва, Воробьёвы горы - 13-14 июля
Краснодар - 14-15 сентября
Билет можно купить онлайн, при этом хорошо сэкономить. До 1 февраля стоимость билета - всего 750 рублей. Дальше будет дороже. В день мероприятия в Москве вход обойдется в 2,5 тысячи рублей, в Питере - в 1,5 тысячи.