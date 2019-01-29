2019-01-29T12:24:19+03:00
Общество

Geek Picnic 2019 пройдет в трех городах

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kp.ru
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На сцене фестиваля 2018 года. Фото vk.com/geekpicnicmsk2018На сцене фестиваля 2018 года. Фото vk.com/geekpicnicmsk2018
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Главная тема фестиваля Geek Picnic 2019 - жить вечно. “Open air научного безумия и технического прогресса”, как его называют организаторы, примут Москва, Питер и Краснодар.

Площадки будут посвящены биотехнологиям и медицине, футурологии и космосу, искусственному интеллекту и нейробиологии, онлайн обучению и геймификации, этике, экологии, урбанистике.

В шатре “Комсомольской правды” с лекциями выступят ученые, космонавты, инженеры и медики, которые занимаются самыми интересными проектами, связанными с продлением жизни.

Обычно на Geek Picnic приезжают мировые знаменитости. Организаторы обещают опубликовать имена хедлайнеров на сайте феста, но намекают: “билет уже куплен соавтору Стивена Хокинга”.

В этом году фестиваль пройдет в девятый раз. Год назад open air посетили 90 тысяч человек. Этим летом организаторы обещают сделать упор на активности, в которых смогут участвовать дети, принять готовы “даже новорожденных гиков”.

Даты проведения:

Санкт-Петербург, парке Победы на Крестовском острове - 6-7 июля

Москва, Воробьёвы горы - 13-14 июля

Краснодар - 14-15 сентября

Билет можно купить онлайн, при этом хорошо сэкономить. До 1 февраля стоимость билета - всего 750 рублей. Дальше будет дороже. В день мероприятия в Москве вход обойдется в 2,5 тысячи рублей, в Питере - в 1,5 тысячи.

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