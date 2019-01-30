2019-01-30T14:29:03+03:00
В мире

Финны стоят в очереди, чтобы стать пастухом на лето. Да и еще и платят за это

Принять участие в новой форме экотуризма уже пожелали более 11 тысяч жителей Суоми
Алексей ВАРЕНОВ
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Финны готовы платить за право поухаживать за скотиной на фермах Лапландии.Финны готовы платить за право поухаживать за скотиной на фермах Лапландии.
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Страна завалена снегом, на Севере рекордные морзы, но уже более 11 тысяч человек подали заявки в Лесное управление Финляндии, чтобы летом провести неделю на фермах Лапландии и ухаживать там за домашним скотом. Этот вид экотуризма стремительно набирает популярность: годом ранее число желающих было скромнее в полтора раза.

Более того, финны готовы за это платить. На практике доброволец арендует ферму, где разводят коров, коз или овец, и ухаживает за ними в течение недели. Аренда фермы стоит от 350 до 500 евро, в зависимости от места, и включает размещение от 2 до 8 человек. Можно приехать всей семьей, кое-где — даже со своей собакой, которая должна “отдыхать” на поводке. Если у волонтера нет опыта обращения со скотом, то с ним проведут инструктаж.

Желающие поработать пастухом могли выбрать конкретные сроки и место летнего выпаса из 14 предложенных вариантов, сообщает служба новостей YLE. Самыми популярными среди волонтеров были пастбища, расположенные в заповедных зонах Лапландии и национальном парке Коли. Меньше желающих пасти овец на ветреных берегах Ботнического залива — но там и дешевле.

Условия всюду разные, но всегда спартанские. Где-то есть колодец, а где-то за водой надо идти за километр к озеру. Практически на каждой ферме есть сауна, а вот электричества может и не быть вовсе.

В обязанности пастуха входит базовый уход за животными. На ночь скот надо собрать в загон, потому что вокруг полно хищников. При этом ответственность за животных остается за Лесным управлением Финляндии, которому и принадлежат все эти фермы.

Причины популярности этого вида туризма проста: любовь к родной природе лежит в основе финской системы ценностей.

Все полученные с экотуристов средства направляются на развитие природных заповедников. Таким образом, благодаря предприимчивости финских лесников, и туристы довольны, и овцы целы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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