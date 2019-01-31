Исследование: смартфоны и телевизоры замедляют детское развитие

Споры насчет того, вредны детям гаджеты или нет, не утихают. С очередными доводами выступили ученые из университета Калгари (Канада). Исследователи протестировали 2,5 тысячи детей в возрасте 2, 3 и 5 лет и пришли к выводу, что просмотр телепередач и компьютерные игры плохо сказываются на уровне развития.

25 часов в неделю перед телевизором

Чтобы оценить, насколько хорошо развиты когнитивные навыки детей, ученые обращали внимание на их крупную и мелкую моторику, социальную активность и умение справляться с небольшими практическими задачами. Кроме того, эксперты попросили матерей рассказать, как часто и как долго их дети смотрят телевизор, пользуются компьютерами, смартфонами и приставками.

Выяснилось, что дети проводят перед экранами гаджетов от 11 до 25 часов в неделю. Больше всего гаджетами пользуются трехлетки — они проводят за устройствами примерно 3,6 часа в день. Двухлетние малыши тратят на мультфильмы и игры до 2,4 часов в день. А вот у пятилеток экранное время составило 1,6 часа в день. Для сравнения, по результатам недавнего отчета в США, американские детитратят на гаджеты, в среднем, 2 часа 19 минут в день.

Чем больше гаджетов, тем хуже моторика

Оказалось, что просмотр телевизора плохо отражается на развитии ребёнка, причём, результаты эти видны не сразу. Дети, которые в два года проводили перед экранами больше времени, чем их сверстники, в три года отставали от них в развитии на 8%. А те, кто злоупотреблял экранным временем в три года, к пятилетнему возрасту отставал от сверстников на 6%.

- Уровень развития ребёнка, как и то, сколько времени он тратит на гаджеты, объясняется многими факторами, - считает одна из авторов работы, специалист Департамента психологии Университета Калгари Шери Мадиган. - Например, это регулярный сон ребёнка, социально-экономический статус семьи, и даже уровень материнской депрессии. Всё это может влиять на склонность ребёнка к злоупотреблению гаджетами. При этом мы не нашли обратной связи — то есть, низкий уровень развития не приводит к тому, что дети больше сидят перед экранами.

Даже если дети смотрят не просто развлекательные мультфильмы, а образовательные и развивающие программы, это может негативно сказаться на их развитии. Какпоказало другое исследование, хоть какой-то толк от обучающих видео есть только тогда, когда всю информацию из программ объясняют детям взрослые.

Вместо развивающих программ — игры и общение

Вроде бы, отклонение от нормы на 8% не так страшно. Тем более, что судя по результатам, с возрастом это отставание немного сглаживается. Однако, исследователи напоминают: первые пять лет жизни — это критический период в жизни ребёнка, поскольку именно в это время закладывается основа для его дальнейшего роста и созревания.

- Когда маленькие дети сидят перед телевизором или играют в приставку, они могут упускать важные возможности для общения и развития, - отмечают канадские ученые. - Злоупотребление гаджетами приводит к сидячему образу жизни. Дети меньше ходят и бегают, а это замедляет развитие крупной моторики. Кроме того, такие малыши меньше общаются с родителями, вербально и невербально, а это тоже важно для развития.

Чтобы избежать подобных рисков, ученые дают вполне ожидаемый совет родителям: ограничить время, которое дети проводят перед экранами. А для развития малышей исследователи рекомендуют больше общаться с ними и играть в подвижные игры.