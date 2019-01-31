Хоккейный вратарь стал автором победного гола в КХЛ

Неожиданно закончился матч Континентальной хоккейной лиги «Трактор» - «Витязь». Гости выиграли - 3:2, но самое главное, что победная шайба была записана на финского голкипера подмосковного клуба Йони Ортио. Во многом неожиданно для него самого - страж ворот даже не думал становится бомбардиром.

Казус случился на 37-й минуте. Игрок «Витязя» нарушил правила, и арбитр поднял руку, сигнализируя, что как только шайба достанется гостям, он остановит матч и назначит удаление. Обычно в таких случаях команда, владеющая шайбой, снимает вратаря, чтожы еще несколько секунд поиграть в большинстве. На этот раз голкипер «Трактора» тоже рванул на скамейку, оставив ворота беззащитными - чего бояться то, если соперник не имеет права дотронутся до шайбы? Но не учел «Трактор», что его хоккеисты могут бросать и по своим воротам: нападающий челябинцев Марсель Шолохов вроде бы отдавал пас на свою половину, а получился автогол!

Но не все так просто. Обычно в таких случаях гол записывают на того игрока вышедшей вперед команды, который коснулся шайбы последней. Стали смотреть, кто в составе «Витязя» им был, и пришли к выводу, что это вратарь Йони Ортио!

Так финн вошел в историю, как четвертый в КХЛ голкипер-бомбардир. До него авторами шайб становились вратарь «Магнитки» Илья Проскуряков (2009 год), голкипер рижского «Динамо» Эдгар Масальскис (2010), и страж ворот «Барыса» Виталий Еремеев (2013). Понадобилось пять лет, чтобы эту когорту пополнил еще один их коллега.