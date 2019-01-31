2019-01-31T11:55:09+03:00
Спорт

Хоккейный вратарь стал автором победного гола в КХЛ

Уникальный случай: за всю историю в лиге было только четыре голкипера-бомбардира [видео]
Константин ИВАНОВ
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Финский вратарь подмосковного клуба КХЛ "Витязь" Йони Ортио.Финский вратарь подмосковного клуба КХЛ "Витязь" Йони Ортио.Фото: YouTube
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Неожиданно закончился матч Континентальной хоккейной лиги «Трактор» - «Витязь». Гости выиграли - 3:2, но самое главное, что победная шайба была записана на финского голкипера подмосковного клуба Йони Ортио. Во многом неожиданно для него самого - страж ворот даже не думал становится бомбардиром.

Казус случился на 37-й минуте. Игрок «Витязя» нарушил правила, и арбитр поднял руку, сигнализируя, что как только шайба достанется гостям, он остановит матч и назначит удаление. Обычно в таких случаях команда, владеющая шайбой, снимает вратаря, чтожы еще несколько секунд поиграть в большинстве. На этот раз голкипер «Трактора» тоже рванул на скамейку, оставив ворота беззащитными - чего бояться то, если соперник не имеет права дотронутся до шайбы? Но не учел «Трактор», что его хоккеисты могут бросать и по своим воротам: нападающий челябинцев Марсель Шолохов вроде бы отдавал пас на свою половину, а получился автогол!

Но не все так просто. Обычно в таких случаях гол записывают на того игрока вышедшей вперед команды, который коснулся шайбы последней. Стали смотреть, кто в составе «Витязя» им был, и пришли к выводу, что это вратарь Йони Ортио!

Так финн вошел в историю, как четвертый в КХЛ голкипер-бомбардир. До него авторами шайб становились вратарь «Магнитки» Илья Проскуряков (2009 год), голкипер рижского «Динамо» Эдгар Масальскис (2010), и страж ворот «Барыса» Виталий Еремеев (2013). Понадобилось пять лет, чтобы эту когорту пополнил еще один их коллега.

Победный гол вратаря Ортио.ОК, формально Ортио сам не бросал по воротам, но "Трактору" от этого не легче - авторство за шайбой именно у вратаря, челябинцы теряют важнейшие очки

ИСТОЧНИК KP.RU

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