Организаторы российской «Гонки героев» провели забег с препятствиями Winterhell в Германии

26 января на гоночной трассе Нюрбургринг в Германии состоялся забег с препятствиями Winterhell (OCR), в котором приняли участие любители экстремальных гонок и профессиональные спортсмены.

Открыла соревнование организатор и руководитель проекта "Лига героев" Ксения Шойгу, которая отметила, что "гонка с русским характером" пришлась Европе по душе:

«Каждый год мы придумываем новые препятствия, новые трассы, новые форматы участия. У нас есть огромное количество препятствий на трассе, которые спортсмены не видели еще в прошлом году, но увидят в этом. Сегодня у нас практически в два с половиной раза больше участников, чем год назад. Я уверена, что к двадцатому году будет еще больше. Мы надеемся на это и будем работать для этого».

Ксения Шойгу лично прошла дистанцию Гонки длиной 12 км.

Главное во время гонки - командный дух!

Атлеты соревновались в трех категориях: в форматах "Воин" и "Темный рыцарь" бегуны преодолели трассу 12 км и больше 20 препятствий, в формате "Зимний Кошмар" атлеты пробежали дистанцию в 24 км и также прошли свыше 30 испытаний.

Соревнования собрали свыше 2 500 участников из Европы и России, которые боролись за призовые места и квалификацию на Чемпионаты Европы и мира.

Российская спортсменка Анастасия Михина стала победительницей в формате Elite и получила путевку на Чемпионат мира по OCR 2019 в Лондоне и Чемпионат Европы по OCR 2019 в Польше. Она рассказала, что спонтанно согласилась бежать Winterhell, поскольку заранее обговаривала, что посвятит зимнее время подготовке, однако тренеру все же удалось ее уговорить.

Каждая команда старается выделиться по-особенному!

«В какой-то момент он говорит, давай поедем. Круто же – трасса Нюрбургринг такая легендарная! Я сказала, мне идея нравится - поехали.

На забеге многие меня поддерживали, говорили, давай мы в тебя верим.

Когда не знаешь, какие конкуренты будут, тяжело оценить шансы. Конечно, всегда надеешься на лучшее, стремишься попасть в тройку. Но я не скажу, что была уверена в победе».

Winterhell - это первый зимний забег с препятствиями, который команда организаторов из России впервые привезла в Евросоюз в 2018 году. Эта экстремальная гонка объединяет в себе лучшие черты популярного российского забега с препятствиями "Гонка героев" и адаптирует опыт проведения зимних OCR-соревнований для европейских стандартов.

Winterhell - единственный зимний забег с препятствиями, который проводится на действующей гоночной трассе. В этом году участники особо отметили оригинальный дизайн жетонов участников и кубков победителей, похожих на острые ледяные сталагмиты.

Имя забега Winterhell возникло по аналогии с названием Северной петли гоночной трассы Нюрбургринг - Green Hell. В конце 60-х гг. из-за возросшей скорости болидов F1 живописный извилистый трек Нордшляйфе превратился в подлинный источник опасности для гонщиков. В 1970 году Гран-при Германии даже был перемещен на другую трассу для проведения на Нюрбургринге работ по повышению безопасности пилотов.

В самом длинном варианте трассы атлеты пробежали дистанцию в 24 км и также прошли свыше 30 испытаний.

На треках Нюрбургринга побеждали гонщики, известные всему миру: Михаэль Шумахер, Фернандо Алонсо и Рубенс Барикелло, Джеки Стюарт. Автодром может принять до 150 000 спортивных зрителей. Ежегодно в начале лета он становится площадкой проведения одного из крупнейших в Германии фестивалей рок-музыки Rock Am Ring.