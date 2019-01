Мозг по-разному воспринимает свои и чужие прикосновения

Шведские ученые выяснили, что человеческий мозг по-разному воспринимает прикосновения - в зависимости от того, кто касается тела: его “хозяин” или другой человек. Статья была опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Как проводили исследование

Шведские ученые под руководством Ребекки Беме (Rebecca Boehme) из университета Линчепинга провели 3 эксперимента, в которых участвовали 54 добровольца. Участников просили гладить по предплечью, либо гладили их самих. Для сравнения реакции головного мозга на различного рода прикосновения участников также просили гладить подушку. Изменения в головном мозге при этом фиксировались с помощью функциональной МРТ (фМРТ).

Результаты

Оказалось, что при касании другим человеком в головном мозге активируются зоны, отвечающие за восприятие тактильной информации. А при прикосновении к самому себе эти зоны, наоборот, деактивируются.

Ученые считают, что полученные результаты помогут в лечении психических заболеваний, связанных с восприятием себя и окружающего мира.

Известно, что налаживание социальных контактов помогает адаптироваться в обществе. Первое понимание о себе и окружающем мире человек получает в младенческом возрасте с помощью тактильных ощущений и контактов между матерью и ребенком. Касания, поглаживания снимают стресс у пациентов с неврозами и другими патологическими состояниями.

“Гормон объятий”

Ряд исследований свидетельствовал о том, что легкие касания и поглаживания способны снять стресс, облегчить страдания и даже снизить боль. Известно, что социальная изоляция, одиночество оказывают отрицательное влияние как на физическое, так и психологическое здоровье человека, вызывая стресс и снижение когнитивных функций (памяти, внимания). Социальная поддержка в виде легких поглаживаний способна снять стресс и страдания. Это объясняется тем, что при касаниях выделяется гормон окситоцин – нейрогормон, выделяемый гипоталамусом (эндокринная железа в головном мозге) и регулирующий социальные инстинкты. Окситоцин также называют «молекулой любви» и «гормоном объятий». Он выделяется, когда вы кого-нибудь обнимаете, при половом акте, а также при родах и кормлении грудью, что позволяет матери сформировать материнский инстинкт и привязанность к своему малышу.

Естественное болеутоляющее

К другим гормонам, выделяющимся при прикосновениях относят эндорфины и энкефалины. Эндорфины по праву называют гормонами счастья, они выделяются в минуты радости, снижают стресс, регулируют артериальное давление, ускоряют процессы умственной деятельности. Энкефалины – естественные болеутоляющие средства. Эти нейрогормоны облегчают боль и успокаивают.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Дмитрий ЖУКОВ, старший научный сотрудник лаборатории сравнительной генетики поведения Института физиологии им. Павлова РАН, автор книг “Стой, кто ведет? Биология поведения человека и других зверей” и “Стресс, который всегда с тобой”:

- Обиженного ребёнка мы успокаиваем, гладя его по голове, да и взрослого человека похлопывают по плечу, обнимают, прижимают к себе, желая приободрить, снять психическое напряжение. Лёгкие телесные раздражения, то что называют грумингом, не только снимают психологическое напряжение, но и вызывают удовольствие у спокойного, ненапряжённого человека. При этом, конечно, имеет значение и кто гладит или обнимает. Есть люди, для которых прикосновение чужого человека крайне неприятно. Видимо дело в том, что у каждого человека свои критерии "свой/чужой". Одному всё равно с кем, лишь бы потискаться, а на другом полюсе мизантроп, для которого все люди - чужие. Поэтому нарушение реакции на касания при таких заболеваниях как шизофрения, когда нарушено восприятие окружающего мира, не удивительно.

Виктор КОСС, невролог, к.м.н., член-корреспондент Американской Академии Неврологии:

- Если болевые ощущения или нарушение чувствительности связаны с серьезными неврологическими заболеваниями, такими как инсульт, рассеянный склероз, остеохондроз, грыжа межпозвоночного диска, касания и объятия не помогут. Раздражение пораженных нервных окончаний, так же как и рецепторов боли, не способствует улучшению их чувствительности или уменьшению боли. Здесь требуется терапия лекарственными препаратами, лечебная физкультура и другие реабилитационные процедуры.