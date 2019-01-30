Как ты птицу назовешь, так и съешь

Это что еще за «индейка»?

О том, кто первым привез индейку из Америки в Европу, до сих пор идут споры. Некоторые ученые утверждают, что их в 1504 году захватил с собой Христофор Колумб - из, как казалось ему тогда, Индии (ведь направлялся мореплаватель именно туда и об открытии нового континента в начале путешествия даже не мечтал). Птиц назвали индейскими курами. Однако есть и другое мнение. Основано оно на том, что во время первых трех экспедиций Колумб прошел Багамские острова, Кубу, Ямайку и другие места, где «индейская птица» никогда не водилась. Во время четвертой экспедиции он достиг континентальной части Центральной Америки, где обитает глазчатая индейка. Она отличается от обычной индейки внешним видом - у нее нет висячей складки кожи спереди, есть выпуклое утолщение на лбу, длиннее перья на груди, и она гораздо меньше той птицы, которая попала в XVI веке в Европу.

Испания

В начале 1520-х обыкновенных индеек, или Meleagris Gallopavo, привезли из Нового Света (то есть нынешней Мексики) испанцы. В Испании необычных птиц стали называть испанскими курами, чему в немалой степени способствовал «Флорентийский кодекс, или Общая история о делах Новой Испании», фундаментальный труд монаха-францисканца Бернардино де Саагун. В 12 томах ученый рассказал о том, как жили в XVI веке мексиканские индейцы-ацтеки. Он провел среди «новых испанцев» несколько десятилетий и подробно описал не только религию, обычаи, социальный и политический уклад, но и флору и фауну, которая их окружала. Об индейке де Саагун отзывается как о средстве, которое ацтеки использовали для лечения: «Если у больного в чрезвычайный беспорядок пришел желудок, то он пусть выпьет бульон из сваренного индюка два или три раза. Хворь очистится».

Скандинавские страны

В страны Северной Европы индейка попала именно из Индии - точнее, через северный морской торговый путь, проходивший через порт Каликут (сейчас - Кожикоде), расположенный в индийском штате Керала. Именно в честь этого порта скандинавы и назвали индейку каликутской курицей. По-шведски она до сих пор сокращенно зовется kalkon, по-датски - kalkun, а по-исландски - kalkúnn.

Франция

Сейчас индейку здесь называют dinde. Слово читается как «данд», а происходит от словосочетания poulet d’Inde (coq d’Inde) - «курица (или петух) из Индии». «Полным именем» индейку называли пять веков назад - в те времена, когда птица впервые попала во Францию и Англию из Испании. Кстати, именно благодаря французам эту птицу стали называть индейским петухом и в России.

Россия

В Россию индейка попала при Петре I - нежное мясо индейского петуха, как тогда называли у нас эту птицу, оценили в первую очередь знатные люди. А уже в XVIII веке блюда из индейки подавались при дворе Екатерины II - в качестве легких кушаний, открывающих обед. Баснописец Иван Андреевич Крылов, любивший вкусно поесть и не раз бывавший на таких обедах, критиковал индейку за то, что обед выходил слишком уж диетическим: «Разве можно насытиться пятью ложками супа, пирожками размером с грецкий орех, крылышком индейки и десертом в пол-апельсина с желе и вареньем внутри?!»

В поэме Гоголя «Мертвые души» Собакевич подает гостю - Чичикову «индюка ростом в теленка, набитого всяким добром: яйцами, рисом, печенками и невесть чем». В XIX веке индейка действительно считалась привычным блюдом в дворянских и помещичьих домах России. Однако в «Обломове» Гончаров рассказывает о прижимистых нравах русского дворянства: «Они с радушием заколют отличную индейку или дюжину цыплят к приезду гостя, но лишней изюминки в кушанье не положат и побледнеют, как тот же гость самовольно вздумает сам налить себе в рюмку вина». А по мнению автора кулинарной книги «Подарок молодым хозяйкам. Рецепты блюд русской кухни» Елены Молоховец, вышедшей в 1901 году, из индейки можно сделать массу блюд: суп, филе с пюре из вишен, фаршировать ее каштанами, грецкими орехами и даже трюфелями.

День благодарения

У индейки в Соединенных Штатах богатая история, и дело не только в том, что эту птицу одомашнили американские индейцы. Так, например, Александр Дюма-старший в своем Большом кулинарном словаре утверждал, что индейка попала в Европу вовсе не из Америки, а из Индии - через Турцию, откуда и получила свое название в английском языке: turkey. Писатель ошибался - он принял за индейку совсем другую птицу, цесарку, которая действительно попала в Старый Свет через Османскую империю. На современный взгляд, индейка с цесаркой совсем не похожи, но пять веков назад обе птицы были незнакомы европейцам - так и возникло заблуждение. Есть версия, что на историческую родину, в Америку, одомашненные индейки вернулись именно через Турцию - чтобы помочь американским колонизаторам бороться с вредоносными гусеницами, поедавшими листья табака, который считался тогда одним из основных экспортных товаров.

По другой версии, с индейкой американцев, точнее, отцов-пилигримов из Англии, познакомили все-таки индейцы. В ноябре 1620 года корабль «Мэйфлауэр» пришвартовался у берегов нынешнего штата Массачусетс. Первые переселенцы, прибывшие на нем, не были готовы к суровой зиме - многие не пережили ее. Оставшиеся основали Плимутскую колонию и прислушались к советам местных жителей: индейцы скванто рассказали им, какие местные культуры следует выращивать, каких животных разводить. Новые американцы собрали хороший урожай, а в ноябре 1621 года решили поблагодарить Бога за то, что помог им выжить, - и вместе с индейцами отметили первый в истории День благодарения. Сейчас этот праздник отмечается в США каждый четвертый четверг ноября, а к столу подаются блюда, которые были поданы 400 лет назад, - в том числе и фаршированная индейка. День, в который нужно праздновать День благодарения, однажды чуть было не привел к настоящему культурному расколу в США. Первый президент страны Джордж Вашингтон постановил отмечать День благодарения 26 ноября, Авраам Линкольн в 1864 году назвал датой празднования четвертый четверг этого месяца.

Смуту внес Франклин Рузвельт - по его мнению, праздновать следовало в предпоследний четверг ноября. Это и привело к путанице: 23 штата отмечали День благодарения в предпоследний день, 22 - в последний. Хитрее всех поступили тогда жители Техаса: они официально ели индейку и в тот и в другой день. В 1941 году конгресс вынудил Рузвельта сдаться и вернуть Дню благодарения первоначальную дату.