Baltic Weekend впервые пройдет в Баку

С 18 по 19 апреля в столице Азербайджана пройдет международный форум по коммуникациям Baltic Weekend. Это одно из крупнейших деловых мероприятий в отрасли. На нем ведущие игроки коммуникационной индустрии обсуждают главные мировые тренды и наиболее эффективные стратегии и инструменты по продвижению брендов. В этот раз главная тема - трансформация коммуникационной индустрии и новые вызовы для бизнеса.

- Баку – это город, который не может оставить равнодушным ни одного своего гостя. Мы хотим создать максимально комфортные условия для наших участников. Программа Baltic Weekend будет сформирована так, что каждый из них сможет получить не только полезную информацию, обменяться кейсами и идеям, но и познакомиться с Баку, его самобытной культурой и традициями, - заявил Андрей Баранников, председатель оргкомитета Baltic Weekend и генеральный директор агентства SPN Communications, которое является организатором мероприятия.

Напомним, с 2017 года форум стал проходить дважды в год. Осенью - в Санкт-Петербурге, а весной – в одном из городов мира. В предыдущие два года гостей мероприятия принимали Тбилиси и Калининград. А в этом году делегатов ждут в Баку.

СПРАВКА «КП»

В разные годы на Baltic Weekend выступали:

Пол Холмс, президент The Holmes Group,

Мартин Петерссон, президент, H&H Group,

Мария Захарова, директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ,

Александр Дыбаль, член Правления, заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям ПАО «Газпром-нефть»,

Юрий Долженко, директор по работе с ключевыми клиентами Google;

Анна Козловская, вице-президент по внешним связям и коммуникациям, регион быстроразвивающихся европейских рынков, MasterCard;

Янис Дзенис, PR-директор, Aviasales,

Сергей Кравченко, президент «Боинг» в России и СНГ, и другие.

Регистрация на Baltic Weekend открыта до 10 апреля.

Подробная информация о проекте доступна на сайте Baltic Weekend.