10 лет с Патриархом Кириллом: что вы о нем не знали

Ровно 10 лет назад, 1 февраля 2009 года, Патриарх Кирилл возглавил Русскую православную церковь. Все это время с ним работала спецкор "КП" Елена Чинкова, которая подготовила подборку малоизвестных и любопытных историй из этого бурного периода.

Митрополит Кирилл на выборах Патриарха в 2009 году. Фото: пресс-служба Патриарха

В пресс-пул новоизбранного предстоятеля РПЦ я попала совсем неожиданно: в июле 2009 года он собирался в свое первое после интронизации и самое масштабное турне по Украине в честь дня Крещения Руси, никто из моих коллег поехать не смог, и я, зеленый новобранец отдела политики "КП", оказалась в вылетающем в Киев самолете. Первым делом выучила, как обращаться к Патриарху (Ваше Святейшество), а дальше с некоторым испугом наблюдала за работой его маститых журналистов. Гаджетов тогда еще не было, газетчики и представители информагентств записывали все в блокноты, а потом хором надиктовывали по телефону стенографисткам в Москву новости и репортажи. Я же вжалась в сиденье прыгающего по киевской брусчатке автобуса и решила для начала просто копить впечатления... За 10 лет (кстати, пока никто из нас не может осознать эту цифру - кажется, ну максимум пара лет в угаре пролетела) их накопилось столько, что хватит на несколько жизней.

1.Смертельные молнии и радуги на Украине

Раз все началось с незалежной, то первый эпизод будет о ней же. Против той поездки активно выступал экс-губернатор Ровенской области и близкий друг тогдашнего президента Виктора Ющенко Василий Червоний. Еще в 90-е он с раскольниками захватывал храмы Украинской православной церкви, а тут угрожал, что Патриарх Кирилл появится в Ровно только через его труп. Так и получилось. Этого товарища на рыбалке убило молнией. "Божья кара!", - говорили нам по приезду местные. А в день самого визита в городе был ливень, и с появлением гостя прямо над храмом появилась радуга.

Такими цветочными коврами встречала его Украина. Фото: пресс-служба Патриарха

2.Чуть не погибли в Антарктиде

Визит в гости к полярникам в 2016 году из-за опасений нелетной погоды до последнего держался в секрете. Но добраться на станцию Беллинсгаузен нам удалось только со второй попытки. За полчаса до посадки маленький чилийский самолет повернул назад. Местная стюардесса врала нам про сильный ветер, а об истинной причине мы узнали гораздо позже. Святейший принял решение тут же лететь другим самолетом, а та стюардесса прямо в Антарктиде приняла православие.

-Буквально в мелкие кусочки разлетелось лобовое стекло кабины - оно двухслойное. Первый слой, который выдерживает наибольший удар, разлетелся, и пилот сказал, что это очень опасно и нужно возвращаться. Я предложил лететь на высоте 3-4 тысяч метров, чтобы в случае разгерметизации мы с вами остались живы, - рассказал нам только через несколько дней Святейший. - Мы летели на высоте 9 тысяч метров. И там мало было бы шансов добраться до материка. Но пилот сказал, что существует инструкция, по которой нельзя менять резко эшелон в таких условиях. Конечно, это был рискованный полет.

Мы позеленели и спросили: а зачем же было лететь во второй раз?

- Не в моем это характере, - ответил он.

3.Полюбился пингвинам

-Камни с собой не брать, окурки не бросать, пингвинов не трогать! - инструктировали нас при приземлении в Антарктиде. Последний пункт был явно напрасным. Эти птицы улепетывали в воду, и даже полярник признался мне, что за все время только один раз погладил пингвина. И то когда его держали орнитологи. Но с Патриархом вышло все наоборот - адельки и подходили к нему, и шли за ним гуськом, что породило в интернете кучу мемов. Добрых и не очень.

- Это действительно некий физический образ идеального общества, где люди живут в мире, будучи разными, а природная среда охраняется так строго, как нигде на Земном шаре, и где полная гармония с пингвинами, на которых без умиления смотреть невозможно, - рассказывал он потом "КП".

4. Взял карту и облетел всю Чукотку

Патриарх проведал чукчей в тундреФото: Елена ЧИНКОВА

В 2016 году предстоятель РПЦ впервые в истории побывал и на Чукотке. В аэропорту "Угольный" мне, к слову, чукчи при невыясненных обстоятельствах порвали паспорт. Так что всю поездку жила чукотским нелегалом в ожидании справки. Площади в вечной мерзлоте огромные - больше Франции, а вот по плотности населения - меньше только в Антарктиде (менее 0,1 человека на 1 кв.км). В кране нередко черная вода, привозные фрукты по 1000 рублей за кило, жители тоскуют по экс-губернатору Абрамовичу и его "золотому дождю". В общем, тяжелая картина. Передвигались мы на маленьком Ан-26, паромах, вездеходах. Сидя рядом с нами в тесном самолете, Патриарх помечал в карте, куда еще нужно залететь. Горный поселок Эгвекинот, еще, еще. Командировка все растягивалась и растягивалась.

Главный пассажир (на фото справа) велит облететь всю Чукотку. Фото: пресс-служба Патриарха

-Люди здесь никогда не видели Патриарха, как я могу их не навестить? - отрезал он.

Патриарх добрался до морской границы России и США, где помолился о добрых отношениях между державамиФото: Елена ЧИНКОВА

5.Ходит быстрее молодых

В 2013 году все были в шоке, как в жару он резво поднимается по Великой китайской стене. И с молчаливым осуждением останавливается, поджидая молодую и запыхавшуюся свиту. А в 2018-м, в столетнюю годовщину расстрела царской семьи, после ночной службы на месте Ипатьевского дома стремительно прошел со стотысячной толпой 21 км до Ганиной Ямы.

-Это не крестный ход, а крестный бег, - скрипели мы и сходили с дистанции. А он прошел и всего-то за три часа с хвостиком.

В самой восточной точке России, по острову Ратманова, приходится передвигаться вот таким способом. Фото: Пресс-служба Патриарха

6.Побыл шахтером

Моя любимая фотография со Святейшим - в касках с фонариками из шахты Кировского рудника АО "Апатит". На глубине 350 метров он изучал работу горняков. Очень дотошно. Как и всегда.

Патриарх и спецкор "КП" Елена Чинкова поднимаются из шахты, с глубины 350 метров. Фото: Роман Самсонов

-Поражаешься богатствам нашей страны, - говорил он мне потом в клети, когда мы несколько минут ползли наверх. - Если бы у нас весь бизнес был социально ориентированным, то тогда бы у России было бы другое лицо!

7.Заставляет краснеть подчиненных

- Я постоянно красный! - признавался в интервью "КП" официальный спикер РПЦ Владимир Легойда. -Шутки шутками, но поскольку Патриарх – человек очень образованный, то соответствовать очень непросто. А еще у него поразительный интерес к жизни… Готовили как-то визит в одно учебное заведение, было предусмотрено посещение центра, где с помощью компьютеров решают различные задачи. Я говорю хозяевам, что Святейший спросит, как это работает. Они отвечают: да не волнуйтесь, все покажем. Приехал Патриарх. Сопровождающий: здесь у нас ситуационный центр, компьютеры решают задачи, пойдемте дальше. Святейший: минуточку, покажите, как это работает. Бедный сотрудник начал что-то набирать на клавиатуре, программа не срабатывала… Люди были изумлены, потому что Патриарх стал первым гостем, который задал вопрос. Он ни одной минуты зря не тратит. И как тут не краснеть?

Патриарх благодарит пул после работы в Латинской АмерикеФото: Елена ЧИНКОВА

8.Отвечает на письма

- Ему присылают тысячи писем, каждое получает ответ из Патриархии - к этому Святейший очень требовательно относится. Наиболее важные и интересные он прочитывает лично, - рассказывал мне его пресс-секретарь иерей Александр Волков.

Одним из таких было письмо воспитанницы детдома Милы: "Помолитесь, чтобы и у меня появилась мама, только хорошая. Вы же Патриарх, и Бог слышит ваши молитвы". Святейший пригласил Милу на елку и нашел ей приемных родителей.

А переводчица из Сеула Ольга Хан попросила его дать ей благословение на брак с корейским волонтером: "Его тронула ваша открытость и душевность. Он сказал, что хочет верить в Бога и встретиться с вами лично". Патриарх пригласил пару в Москву и исполнил желание. Мне они сообщили, что потеряли работу - в Корее взять отгул на несколько дней означает добровольное увольнение. Но ни секунды об этом не жалели.

Святейший на мосту над горной рекой на Алтае. Фото: пресс-служба Патриарха

9.Игнорирует провокации

В поездках случаются и пакости.

Ющенко запрещает лететь Патриарху в Ровно - мол, будет теракт. Тот пересаживается в автомобиль. Вдоль маршрута расставлены раскольники и нацики с гадкими плакатами и мегафонами, а Патриарх останавливается общаться. Горе-пикетчики откидывают транспаранты и просят благословения.

В Лондоне пожарная сигнализация не дает ему вступить в ряды Королевского географического общества. Пожарные на месте, но скучают в машине. Патриарх проводит церемонию на улице, и на финальной фразе сирена умолкает, а пожарные уезжают.

В Софии высказывает президенту Болгарии все что думает из-за искажения истории освобождения этой страны от Османского ига. Наш пул выставляют из резиденции, не дав дослушать. Но Святейший повторяет гневный спич под камеры уже в аэропорту.

10.Запретил дарить ему цветы

По праздникам Патриарха принято поздравлять букетами из белых роз. Но он эту традицию отменил, призвав вместо этого совершать пожертвования Центральной клинической больнице Святителя Алексия. Здесь в том числе принимают больных без московской прописки и даже без документов. На "цветочные" деньги клиника теперь получает медоборудование.

Но в этот праздник я все-таки его ослушаюсь. Многая лета, Ваше Святейшество!

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Совершил 242 визита

Посетил 11 стран канонической территории РПЦ и 20 других стран мира

Совершил 2187 богослужений

Создал 60 митрополий, 1 Митрополичьий округ, 2 Экзархата

Число храмов и приходов выросло на 9386

В Москве построены 47 храмов

В России открыты 58 церковных приютов для женщин в трудной жизненной ситуации, более 90 приютов для бездомных, свыше 450 благотворительных столовых

Собрано более 400 миллионов рублей в помощь пострадавшим Крымску, Дальнему Востоку, юго-востоку Украины

Информполе вокруг Патриарха выросло в 5 раз, вокруг РПЦ - в 7

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