2019-01-31T18:01:04+03:00
Политика

Владимир Путин: Россия уважает независимость церковной жизни, но готова защищать свободу вероисповедания на Украине!

В Кремле отметили 10-летие интронизации предстоятеля РПЦ
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
Поделиться:
Комментарии: comments3
Первым Святейшего со сцены поздравил президент России Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАССПервым Святейшего со сцены поздравил президент России Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Изменить размер текста:

Советник Патриарха по программе "200 храмов" и депутат Госдумы Владимир Ресин заходит в зал Государственного Кремлевского дворца вместе с главой думского комитета по международным делам и церковным меценатом Леонидом Слуцким, по соседству садятся наследник Российского Императорского дома великий князь Георгий Романов, художник Александр Шилов в неизменном алом галстуке и делегация Японской православной церкви, среди которой - настоящие самураи, хоть и в рясах. Кого из гостей в четверг здесь только не было - православный мир отмечал 10-летнюю годовщину интронизации (вступления на престол) Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Торжественный акт начался со всеобщей молитвы и документального фильма "Путь" с итогами 10-летней деятельности Русской православной церкви, рассказами зарубежных священников об обстановке в их странах и откровениями известных личностей.

Первым Святейшего со сцены поздравил президент России Владимир Путин. К слову, в зале был еще один президент - молдавский лидер Игорь Додон.

-Мужество и честность, открытость и великодушие снискали Патриарху Кириллу уважение и в России, и за ее пределами. Знаю, как много было сделано для расширения социальной работы. Этот труд бесценен. Он не измеряется статистикой, - заметил российский лидер.

Но все же привел несколько красноречивых цифр: в 2009 году был всего 1 церковный приют для женщин в трудной жизненной ситуации, а сейчас таких уже 58, открыто более 100 новых центров гуманитарной помощи.

-Русская церковь всегда там, где трудно, всегда с людьми, когда они попали в беду. Так было летом 2010 года, когда мы столкнулись с пожарами, в Крымске и на Дальнем Востоке, когда там столкнулись с наводнениями, - напомнил президент.

И выразил особую благодарность за духовное окормление воинства.

-Ваши напутствия помогают военнослужащим с честью защищать Родину и вселяют уверенность в ратной силе и нравственной правоте, - отметил Путин.

Заверив, что государство продолжит плотный диалог с церковью, президент поблагодарил архипастыря и за труды по укреплению доверия между странами и народами и остановился на больной теме - церковном расколе в незалежной (в январе, напомним, Константинопольский Патриарх Варфоломей вручил Петру Порошенко вожделенный томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, которую не признала ни одна Поместная православная церковь).

-Братские межцерковные связи исторически объединяли, сближали народы, служили развитию равноправных отношений России со многими зарубежными странами. Но, к сожалению, мы видим и другие примеры, когда спекуляции, политиканство, паразитирование на вопросах религиозной жизни ведут к разобщению людей, провоцируют злобу и нетерпимость. Именно такой проект, не имеющий отношения к вере, а насквозь фальшивый, завязанный на борьбу за власть, реализуется сегодня на Украине. Прискорбно, что в него оказался втянут и Константинопольский патриархат. По сути, происходит грубое вмешательство в церковную жизнь. Его инициаторы словно учились у безбожников прошлого века, которые изгоняли верующих из храмов, травили и преследовали священнослужителей, - заметил Путин под аплодисменты многотысячного зала.

Глава государства подчеркнул, что любое вмешательство в церковные дела считает абсолютно недопустимым. Но!

-Мы уважали и будем уважать независимость церковной жизни, тем более в соседней суверенной стране. Тем не менее, оставляем за собой право реагировать и делать все для защиты прав человека, в том числе и на свободу вероисповедания, - заключил Путин. Под еще более громкие аплодисменты.

А юбиляр поблагодарил президента за тесный диалог церкви и государства.

-За всю историю России впервые выстроились такие отношения. Даже во времена Российской империи церковь не имела в лице государства равного партнера. Сегодня это диалог людей, заинтересованных в том, чтобы процветало Отечество наше, - заявил Святейший. Выразив надежду, что Украинская православная церковь устоит, а "восстающие против нее рассеются как дым", Патриарх много говорил о вызовах, стоящих перед Россией и современной цивилизацией в целом. О ранней сексуальности и пробных браках, о противопоставлении науки и религии, опасности цифровых технологий, клиповом мышлении молодежи и многом другом.

-Церковь - это залог возможности преодоления вызовов современного мира. Всем нам предстоит потрудиться на ниве соработничества церкви и общества, - предупредил он и попросил молиться за то, чтобы ему на все хватило сил.

Продолжилась церемония большим концертом, в котором гремел сводный хор РПЦ из семисот (!) певцов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Елена ЧИНКОВА

 
Читайте также
Николай Стариков. Как люди с тёмным прошлым приходят ко власти
Увольнение со скандалом зама Росгеологии, задержание прямо во время заседания сенатора Совфеда и арест за взятки мэра города Камызяк - всё произошло буквально за двое суток! Как эти люди попали во власть и сколько там еще таких же?
Такого еще не было, чтобы прямо из зала выводили: Сенатор Арашуков «опоздал» на свой арест и попытался сбежать
В Совете Федерации прошла настоящая спецоперация по задержанию сенатора от Карачаево-Черкесии, обвиняемого в убийстве по меньшей мере двух человек
Сергей Степашин: Даже в советские времена такого не было, чтобы сенатора или депутата арестовывали в зале заседаний. Куда раньше смотрели правоохранители?
Экс-премьер - в эфире Радио "Комсомольская правда" - о том, почему хромает система подбора высокопоставленных кадров
Сергей Цеков о задержании сенатора Арашукова: Неприкасаемых в нашем государстве нет
Сенатор от Крыма прокомментировал единодушное голосование за снятие неприкосновенности с Рауфа Арашукова, которого задержали сегодня прямо во время пленарного заседания Совета Федерации
Новости 24
США и ЕС планируют ввести новые санкции против России
Порошенко разрешил Минобороны Украины напрямую закупать вооружения из-за рубежа
Посол России в Венесуэле заявил, что Хуан Гуайдо принадлежит к радикальному крылу венесуэльской оппозиции
Болгария взялась за продление "Турецкого потока"
Посол РФ в Венесуэле: диппредставительство не вело переговоров с Центробанком Венесуэлы о передаче золотого запаса
Встреча Трампа и Си Цзиньпина может состояться в феврале
Посол РФ в Венесуэле заявил, что Москва окажет всю необходимую помощь соотечественникам в случае негативного сценария развития событий
Посол России в Венесуэле рассказал о роли чавизма в истории страны
Посол РФ в Венесуэле: мировое сообщество выступает за разрешение венесуэльского кризиса без иностранного вмешательства
Суд арестовал одного из пятерых фигурантов дела о хищениях газа
Трамп призвал не относиться к возведению стены как к политическому проекту
В Подмосковье врачи удалили из сердца мужчины инородное тело