Владимир Путин: Россия уважает независимость церковной жизни, но готова защищать свободу вероисповедания на Украине!

Советник Патриарха по программе "200 храмов" и депутат Госдумы Владимир Ресин заходит в зал Государственного Кремлевского дворца вместе с главой думского комитета по международным делам и церковным меценатом Леонидом Слуцким, по соседству садятся наследник Российского Императорского дома великий князь Георгий Романов, художник Александр Шилов в неизменном алом галстуке и делегация Японской православной церкви, среди которой - настоящие самураи, хоть и в рясах. Кого из гостей в четверг здесь только не было - православный мир отмечал 10-летнюю годовщину интронизации (вступления на престол) Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Торжественный акт начался со всеобщей молитвы и документального фильма "Путь" с итогами 10-летней деятельности Русской православной церкви, рассказами зарубежных священников об обстановке в их странах и откровениями известных личностей.

Первым Святейшего со сцены поздравил президент России Владимир Путин. К слову, в зале был еще один президент - молдавский лидер Игорь Додон.

-Мужество и честность, открытость и великодушие снискали Патриарху Кириллу уважение и в России, и за ее пределами. Знаю, как много было сделано для расширения социальной работы. Этот труд бесценен. Он не измеряется статистикой, - заметил российский лидер.

Но все же привел несколько красноречивых цифр: в 2009 году был всего 1 церковный приют для женщин в трудной жизненной ситуации, а сейчас таких уже 58, открыто более 100 новых центров гуманитарной помощи.

-Русская церковь всегда там, где трудно, всегда с людьми, когда они попали в беду. Так было летом 2010 года, когда мы столкнулись с пожарами, в Крымске и на Дальнем Востоке, когда там столкнулись с наводнениями, - напомнил президент.

И выразил особую благодарность за духовное окормление воинства.

-Ваши напутствия помогают военнослужащим с честью защищать Родину и вселяют уверенность в ратной силе и нравственной правоте, - отметил Путин.

Заверив, что государство продолжит плотный диалог с церковью, президент поблагодарил архипастыря и за труды по укреплению доверия между странами и народами и остановился на больной теме - церковном расколе в незалежной (в январе, напомним, Константинопольский Патриарх Варфоломей вручил Петру Порошенко вожделенный томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, которую не признала ни одна Поместная православная церковь).

-Братские межцерковные связи исторически объединяли, сближали народы, служили развитию равноправных отношений России со многими зарубежными странами. Но, к сожалению, мы видим и другие примеры, когда спекуляции, политиканство, паразитирование на вопросах религиозной жизни ведут к разобщению людей, провоцируют злобу и нетерпимость. Именно такой проект, не имеющий отношения к вере, а насквозь фальшивый, завязанный на борьбу за власть, реализуется сегодня на Украине. Прискорбно, что в него оказался втянут и Константинопольский патриархат. По сути, происходит грубое вмешательство в церковную жизнь. Его инициаторы словно учились у безбожников прошлого века, которые изгоняли верующих из храмов, травили и преследовали священнослужителей, - заметил Путин под аплодисменты многотысячного зала.

Глава государства подчеркнул, что любое вмешательство в церковные дела считает абсолютно недопустимым. Но!

-Мы уважали и будем уважать независимость церковной жизни, тем более в соседней суверенной стране. Тем не менее, оставляем за собой право реагировать и делать все для защиты прав человека, в том числе и на свободу вероисповедания, - заключил Путин. Под еще более громкие аплодисменты.

А юбиляр поблагодарил президента за тесный диалог церкви и государства.

-За всю историю России впервые выстроились такие отношения. Даже во времена Российской империи церковь не имела в лице государства равного партнера. Сегодня это диалог людей, заинтересованных в том, чтобы процветало Отечество наше, - заявил Святейший. Выразив надежду, что Украинская православная церковь устоит, а "восстающие против нее рассеются как дым", Патриарх много говорил о вызовах, стоящих перед Россией и современной цивилизацией в целом. О ранней сексуальности и пробных браках, о противопоставлении науки и религии, опасности цифровых технологий, клиповом мышлении молодежи и многом другом.

-Церковь - это залог возможности преодоления вызовов современного мира. Всем нам предстоит потрудиться на ниве соработничества церкви и общества, - предупредил он и попросил молиться за то, чтобы ему на все хватило сил.

Продолжилась церемония большим концертом, в котором гремел сводный хор РПЦ из семисот (!) певцов.