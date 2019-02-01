Лепим под китайцев

Но и любой китаец вам скажет то же самое (правда, на китайском языке). И тоже будет прав.

Ладно вам, ребята, не ссорьтесь, нам еще американской агрессивной внешней политике вместе противостоять, так что давайте жить дружно. И взаимно уважать пельменные традиции друг друга.

Они, между прочим, не так уж сильно отличаются. Разговоры о том, будто все китайские пельмени делаются из рисового теста - чушь несусветная. Пшеничное тоже отлично подходит. Сделайте его так, как будто для наших родных пельменей. Вот с начинкой уже интереснее. Берем свиной фарш, солим, перчим - пока все понятно. Но невидимый китайский повар, который водит вашей рукой, заставит добавить туда мелко-мелко нарубленной капусты, нашептывая вам на ухо, что от этого фарш станет более сочным и воздушным. Поверьте повару, именно так оно и будет.

Но мы же любим пельмени не только за воздушность начинки, но и за вкус. В китайской версии вкус достигается путем добавления в фарш измельченного чеснока, имбиря, зеленого лука и кунжутного масла.

Дальше все просто - лепим пельмени. Можно вполне на наш привычный манер. Можно - с какими-нибудь выкрутасами вроде тех, которые вы видите на этом картинке. Теперь варианты - готовить на пару или варить. Я лично, когда готовлю китайскую версию, предпочитаю использовать специальные китайские бамбуковые пароварки с решетчатым дном. Можно в мантышнице. Но можно и просто отварить в кипящей воде.

С чем подавать? Сметана тут не подойдет. Лучше смешайте в плошке соевый соус, рисовый уксус (ладно, обычный тоже годится), кунжут, сушеный красный перец и чеснок. Макнешь в эту смесь пельмень, потом еще один, еще...

Спасибо, китайские товарищи, хорошему делу научили. Теперь вы наши пельмени попробуйте при случае.