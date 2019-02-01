Хирург - о пожаре в байк-центре: Зря некоторые злорадствуют- ни люди, ни клуб не пострадали!

В ночь на пятницу появились тревожные сообщения: по адресу Нижние Мневники, 110 большой пожар. Именно там расположен известный байк-центр "Ночных волков". Передавали, что площадь пожара составила 50 квадратных метров. Официальной информации было очень мало, а слухов предостаточно.

В четверг вечером мы как раз виделись с лидером мотоклуба Хирургом (Александром Залдастановым) в храме Христа Спасителя, где отмечали 10-летие интронизации Патриарха Кирилла, а оттуда он улетел в Севастополь, готовить площадку к пятилетию "русской весны" - воссоединения Крыма с Россией. Так что момент ЧП он пропустил.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689523" frameborder="0"></iframe> Заявление пресс-службы "Ночных волков".

-Всех успокою: ни люди, ни клуб Sexton не пострадали. Приходите отдохнуть и убедитесь, что он работает в обычном режиме. Сгорела бытовка, примыкающая к уличной сцене. В ней находились давно не используемые декорации и некоторые вещи. Сумму ущерба мы еще не оценили, но она незначительна, - рассказал он в пятницу "КП".

- А причина возгорания известна?

- Пока непонятно. Но ни хлопка, ни взрыва не было. Пожар тушили недолго. А вообще такие события являются показателем человеческой сути. Для одних это повод повить вьюна вокруг пожара и позлорадствовать, написав небылицы. А для других это повод протянуть руку. Славу Богу, вторых больше!