2019-02-01T15:08:29+03:00
Общество

Хирург - о пожаре в байк-центре: Зря некоторые злорадствуют- ни люди, ни клуб не пострадали!

Лидер "Ночных волков" рассказал, что сгорела бытовка со старыми декорациями, и благодарит всех, кто предлагает помощь [видео]
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Лидер "Ночных волков" Хирург.Лидер "Ночных волков" Хирург.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В ночь на пятницу появились тревожные сообщения: по адресу Нижние Мневники, 110 большой пожар. Именно там расположен известный байк-центр "Ночных волков". Передавали, что площадь пожара составила 50 квадратных метров. Официальной информации было очень мало, а слухов предостаточно.

В четверг вечером мы как раз виделись с лидером мотоклуба Хирургом (Александром Залдастановым) в храме Христа Спасителя, где отмечали 10-летие интронизации Патриарха Кирилла, а оттуда он улетел в Севастополь, готовить площадку к пятилетию "русской весны" - воссоединения Крыма с Россией. Так что момент ЧП он пропустил.

Заявление пресс-службы "Ночных волков".

-Всех успокою: ни люди, ни клуб Sexton не пострадали. Приходите отдохнуть и убедитесь, что он работает в обычном режиме. Сгорела бытовка, примыкающая к уличной сцене. В ней находились давно не используемые декорации и некоторые вещи. Сумму ущерба мы еще не оценили, но она незначительна, - рассказал он в пятницу "КП".

- А причина возгорания известна?

- Пока непонятно. Но ни хлопка, ни взрыва не было. Пожар тушили недолго. А вообще такие события являются показателем человеческой сути. Для одних это повод повить вьюна вокруг пожара и позлорадствовать, написав небылицы. А для других это повод протянуть руку. Славу Богу, вторых больше!

Пожар в байк-клубе Sexton на западе Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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