Хирург - о пожаре в байк-центре: Зря некоторые злорадствуют- ни люди, ни клуб не пострадали!
В ночь на пятницу появились тревожные сообщения: по адресу Нижние Мневники, 110 большой пожар. Именно там расположен известный байк-центр "Ночных волков". Передавали, что площадь пожара составила 50 квадратных метров. Официальной информации было очень мало, а слухов предостаточно.
В четверг вечером мы как раз виделись с лидером мотоклуба Хирургом (Александром Залдастановым) в храме Христа Спасителя, где отмечали 10-летие интронизации Патриарха Кирилла, а оттуда он улетел в Севастополь, готовить площадку к пятилетию "русской весны" - воссоединения Крыма с Россией. Так что момент ЧП он пропустил.
Заявление пресс-службы "Ночных волков".
-Всех успокою: ни люди, ни клуб Sexton не пострадали. Приходите отдохнуть и убедитесь, что он работает в обычном режиме. Сгорела бытовка, примыкающая к уличной сцене. В ней находились давно не используемые декорации и некоторые вещи. Сумму ущерба мы еще не оценили, но она незначительна, - рассказал он в пятницу "КП".
- А причина возгорания известна?
- Пока непонятно. Но ни хлопка, ни взрыва не было. Пожар тушили недолго. А вообще такие события являются показателем человеческой сути. Для одних это повод повить вьюна вокруг пожара и позлорадствовать, написав небылицы. А для других это повод протянуть руку. Славу Богу, вторых больше!
Пожар в байк-клубе Sexton на западе Москвы.
ИСТОЧНИК KP.RU