Как не ходить в школу, но получить аттестат

Школьники, особенно старшеклассники, сейчас учатся в таком режиме, что времени почти ни на что не остается – кружки и факультативы, дополнительные занятия съедают каждую свободную минуту. При таком раскладе у многих родителей возникает вопрос: а зачем вообще водить ребенка в школу? Тем более, раз нужные знания все равно приходится добирать на стороне.

Как не ходить на уроки, но получить свой законный аттестат и, как и все, сдать ЕГЭ? Есть несколько способов.

Учимся дома

Для тех, кому по каким-то причинам не нравится школа, в Федеральном законе №273 "Об образовании" предусмотрена специальная форма обучения – семейная. Это значит, что учить ребенка всем премудростям мама с папой будут самостоятельно. Но зачисляться в школу все равно придется, поскольку проходить аттестации нужно будет под контролем учителей. Кроме того, школа выдаст положенные учебники и поможет родителям с методической подготовкой. Раз в год нужно приходить в школу и писать контрольные работы, чтобы учителя могли отслеживать уровень и прогресс ребенка. Если родители не с обучением не справятся, ребёнка "вернут" в обычный класс.

В домашнем расписании должны быть все те же предметы, что и в обычной школе, включая музыку и рисование. Но на физкультуру, все мероприятия и капустники можно ходить в школу с остальными детьми. Это важно еще и для того, чтобы ребенок мог общаться со сверстниками и нормально социализироваться, а не проводить все время под крылом мамы с папой.

Такую форму занятий обычно рекомендуют детям-интровертам, которые сложно переживают расставание с родителями, а также ребятам с ОВЗ — например, с легкой степенью аутизма, которым сложно сосредоточиться в шуме и гаме обычного класса. Но часто такие занятия выбирают и те родители, которые не хотят связываться с государственными школами и уверены, что сами лучше всему научат.

Плюсы: комфортная атмосфера, родители лучше понимают прогресс ребёнка, сами подбирают ему программу и задания, и дают ему в разы больше внимания, чем он получил бы в школе.

Минусы: возможные сложности с социализацией у ребёнка, а также огромные затраты родительских сил и времени. Тем, кто работает на полной ставке 5 дней в неделю, с семейным обучением лучше не связываться.

Семейная школа

Впрочем, заниматься с ребёнком самим не обязательно. Можно нанять репетиторов или же пойти в специальную семейную школу – к другим таким же родителям, которые кроме своего ребенка учат еще 3-4 соседских.

- Мы сейчас ходим в семейную школу на Таганке, и мне очень нравится атмосфера – в "классе" всего четверо учеников, все под присмотром, никто никого не обижает, - рассказывает Юлия, мама первоклассницы. – Их учительница сама педагог по профессии, но сейчас сидит в декрете с младшим и занимается ещё с несколькими детьми.

Технически, при таком раскладе ученики тоже прикрепляются к обычной школе и точно так же пишут там все контрольные и экзамены. Но сами уроки происходят в домашней атмосфере, и внимания ребёнок получает гораздо больше.

- Оценок как таковых у нас нет — я с каждым учеником разбираю его работу, ошибки и успехи, - рассказывает директор одной из первых семейных школ столицы Юлия Гречухина. - Учебников, как таковых, тоже нет, каждый ребёнок получает свое собственное задание в тетради. Вся работа идет в свободном режиме, дети могут решать свои задачи, хоть сидя на полу, если им так удобнее. Если ребёнок устал, у него что-то не получается, я могу дать ему другое задание. А если у него, наоборот, творческий полет — мы можем позаниматься ещё дополнительное время.

Плюсы: домашняя атмосфера, индивидуальная программа для каждого ребёнка.

Минусы: такое удовольствие обычно обходится недешево — от 7 до 30 тысяч в месяц. Кроме того, домашние школы чаще рассчитаны на малышей, поскольку перед старшеклассниками стоят уже совсем другие задачи. И у них популярностью пользуется другой формат.

Онлайн-школа

Многие старшеклассники сейчас и так занимаются с репетиторами по скайпу. Но есть целые онлайн-школы, которые с успехом заменяют обычные.

- Мой сын увлекся программированием и решил поступать в МФТИ, - рассказывает Наталья, мама одного из выпускников онлайн-школы "Фоксфорд". – Сочетать обычную учебу, репетиторов и курсы было нереально, и мы решились на кардинальный шаг – перешли на семейную форму обучения и экстернат (см. “Справку “КП”). Миша смотрел уроки и делал домашние задания в интернете, а в свою обычную школу приходил только для сдачи экзаменов и проверочных работ. В итоге он, конечно, меньше времени уделял второстепенным для него предметам, зато поступил на любимую специальность.

В онлайн-школе можно заниматься только по нескольким предметам, а можно выбрать сразу всю школьную программу. Уроки проходят в формате вебинаров, если что-то не понял или не успел — можно пересмотреть урок в записи и задать вопросы преподавателю тут же в чате. Контрольные и домашние задания ученики таких школ также решают в интернете. И тут уже задача родителей проследить, чтобы чадо училось прилежно и не списывало.

Каждого ученика сопровождает персональный куратор: именно он следит за тем, чтобы ребёнок не забивал на учебу и вовремя делал все задания, поддерживает мотивацию и помогает решать все проблемы. Чаще всего кураторами становятся студенты столичных вузов.

Чтобы ученики могли записаться на ЕГЭ и получить аттестат об общем образовании, онлайн-школы сотрудничают с обычными лицеями и гимназиями, которые и проводят все бюрократические процедуры. То есть формально ребёнок будет числиться в московской школе, а по факту может жить хоть в Магадане. Поэтому такой вариант все чаще становится популярен в регионах, особенно, в деревнях и селах, где хорошего учителя днем с огнем не найти. А тут — доступ к нормальным урокам.

Плюсы: мобильность. Заниматься в таких школах удобно спортсменам и детям военных, которые часто переезжают с места на место, а также детям с особенностями развития.

Минусы: нужно следить за тем, чтобы ребёнок выполнял все задания и не отвлекался во время вебинаров. Такая мотивация обычно появляется уже в старших классах, когда дети готовятся к экзаменам и поступлению в вуз.

В чем подводные камни такого обучения

И плюсов, и минусов у обучения вне школы хватает. Если ребёнок вообще не ходит в школу, то общение со сверстниками надо обязательно добирать на стороне. Кроме того, такая учеба потребует усилий и от родителей.

- Когда ребёнок попадает в школу, он учится жить в коллективе и взаимодействовать с разными людьми, - говорит семейный психолог Светлана Александрова. - Кто-то старше его, кто-то сильнее, кто-то умнее его. Ребенок сравнивает себя с другими, узнает свои сильные и слабые стороны, всё это важно для развития личности. Многие родители боятся школы, потому что для них она означает конфликты с учителями и учениками. Но это тоже опыт, и ребёнок должен учиться сам решать возникающие проблемы, это часть взросления. И если не уделять социализации достаточно внимания, ребёнок может вырасти инфантилом и эгоистом, который не может потом ужиться в коллективе.

СПРАВКА "КП"

В чем разница между домашним и семейным обучением и экстернатом?

Семейное образование - это когда ребенок юридически прикрепляется к обычной школе, а по факту учится дома у мамы с папой или у репетиторов.

Домашнее обучение - это когда к заболевшему ребёнку (например, ногу сломал) школьные учителя приезжают заниматься на дом.

Экстернат – это форма сдачи экзаменов, когда ученик занимается где-то на стороне, а

сдавать тот же ЕГЭ приходит в учебное заведение. Время при этом никак не ограничено: освоил программу 10-11 класса за год - сдавай экзамены раньше.

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