“Просеять каждый сантиметр земли, чтобы найти заветный солдатский жетон”: Слесарь из Ярославля возвращает имена советским воинам

Главное дело жизни Владимира Васильевича Исаева – поиск и восстановление захоронений погибших воинов. Ветеран Афганской войны майор запаса трудится слесарем-электриком по ремонту электрооборудования на Ярославском ЭРЗ им. Б. П. Бещева и возглавляет заводской Совет участников боевых действий. Благодаря ему множество безымянных могил обрели свои имена, на надгробиях появились даты жизни и портреты героев, а родственники павших, наконец, узнали, где похоронены их близкие.

Недавно Владимиру Исаеву удалось установить личности летчиков, полвека назад захороненных в безымянной братской могиле на кладбище «Тугова гора» в Ярославле. Было известно, что там покоятся двое военнослужащих 147-го гвардейского истребительного авиационного полка ПВО, базировавшегося в Ярославле на военном аэродроме Дядьково в 1950-х годах. На разрушенных надгробиях летчиков остались разбитые керамические фото, а вот таблички с именами время не пощадило.

Владимир Исаев у памятника погибшим летчикамФото: Личный Архив

- В надежде вернуть героям имена я и мои единомышленники по поисковой работе изучали архивы, общались с ветеранами и даже исходили все окрестные с Туговой горой районы, расклеивая объявления с просьбой вглядеться в старые фото и, возможно, узнать на них друзей или знакомых. И наши надежды оправдались - свидетели той трагедии нашлись, – рассказывает Владимир.

Выяснилось, что в могиле захоронены два друга – Виталий Аверин и Серафим Федотов, погибшие во время испытаний самолетов в июле 1957 года (в тот «черный» месяц случились одна за другой две трагедии и друзей похоронили рядом).

Владимир Исаев не только узнал имена героев, но и нашел родных погибших, а к восстановлению надгробий советских «соколов» сумел привлечь сотрудников завода. Коллеги и выдвинули Владимира Исаева на конкурс «Герои нашего времени».

Владимир Исаев – в прошлом боевой офицер, орденоносец.Фото: из личного архива

Всего же на конкурсный отбор было подано около 200 заявок, из которых до «народного голосования» в интернете оргкомитет допустил около 90 участников. В результате отбора определились 26 финалистов в 8 номинациях, среди которых был и Владимир.

Церемония награждения лауреатов IV Всероссийского проекта в области социальной ответственности, генеральным партнером которого выступает ГК «ЛокоТех», состоялась в Москве. Владимир Исаев стал победителем в номинации «Всегда в сердце».

Героем Владимир себя не считает, хотя победе в проекте очень рад, ведь она приближает его давнишнюю мечту: он хочет организовать поисковую экспедицию в Смоленскую область, по местам боев 234-й стрелковой дивизии, в которой добровольцами сражались в годы Великой Отечественной войны 1 200 работников Ярославского паровозоремонтного завода.

- Мы можем проследить боевой путь наших заводчан, это не так сложно, как кажется: существуют карты боевых действий, за годы, прошедшие с окончания войны, эти места исследованы, и определены места братских захоронений. Самая главная проблема на сегодня в поисковой работе на местах былых боев - нехватка людей, рабочих рук, ведь необходимо просеять каждый сантиметр земли, чтобы найти заветный солдатский жетон, - рассказывает Владимир с волнением.

Владимир Исаев переживает, что до сих пор неизвестна судьба 52 работников завода, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, но считает, что проследить их судьбу, узнать место гибели – вполне реальное дело. Ведь удалось же ему, даже не выезжая на поля сражений, а лишь благодаря кропотливой работе с архивными документами, переписке с участниками поисковой работы из других регионов России, найти захоронения семерых работников завода, считавшихся пропавшими без вести.

Сам Исаев – в прошлом боевой офицер, орденоносец. Далеко не все коллеги по заводу, с которыми Владимир работает бок о бок уже 20 лет, знают, что на Афганскую войну в начале 1980-х он пошел не по призыву, а добровольцем – верил в свой интернациональный долг. Смерть не раз стояла у Владимира за спиной, он видел гибель своих друзей и, конечно, не может спокойно жить, зная, что где-то на полях сражений все еще лежат не упокоенные достойно герои.

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