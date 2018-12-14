«Вернуть уважение к бескорыстному подвигу»: В Москве наградили «Героев нашего времени»

Машинист, спасший из воды пять человек и инженер, в свободное время заботящийся о бездомных животных. Семья, вырастившая 16 детей, и супруги, вместе помогающие собирать средства для благотворительного фонда. Все это — обычные люди, совершившие удивительные, бескорыстные поступки. 13 декабря в Москве им вручали награды конкурса «Герои нашего времени».

Истории, которые вдохновляют

В этом году в конкурсе было девять номинаций. Одни посвящены людям, которые совершают добрые дела в течение всей жизни, другие - тем, кто не растерялся и совершил героический поступок однажды. Участники конкурса помогают бездомным животным, ведут патриотическую работу с молодежью, усыновляют приемных детей, сдают кровь...

Игорь Гущин спас из воды целую семьюФото: Ольга БОРСКАЯ

Никого не оставила равнодушным история машиниста тепловоза из Смоленска Игоря Гущина. В сентябре 2017 года он вытащил из воды целую семью - пять человек, в том числе двоих детей.

- Это было под вечер. На переезд, прямо перед поездом выскочила машина. Я применил экстренное торможение, но автомобиль упал в озеро и перевернулся на крышу. Мы тут же кинулись к нему. В салон набралась вода. А там — дети. Мальчик и девочка. Когда я увидел детей - меня затрясло. Мы начали доставать их. Мальчик 5 лет был без сознания, но мы действовали оперативно и он пришел в себя, - вспоминает Игорь. - Последним доставали водителя, мужчину. Пришлось разбирать стекла, разрывать ремни. Долго приводили его в чувство, но в итоге все остались живы-здоровы.

О том, что номинирован на конкурс, Игорь узнал за несколько дней до вручения награды. О своем подвиге организаторам рассказал не он, коллеги. Как и многие другие победители, награды он не ждал - просто иначе поступить не мог.

Получая премию в номинации «Яркий старт» инженер концерна "Созвездие" Александр Гречишкин, автор четырех изобретений, 12 полезных моделей и 13 программ, просил аплодировать не ему:

- Очень неожиданно, но я хочу попросить вас чествовать не меня, а людей, которые воспитали 16 детей. Для меня они — настоящие герои, - сказал он со сцены.

Александра, как и многих других, тронула история Александра и Маргариты Повалей. Аккумуляторщик СЛД Тихорецкая и его супруга вырастили 16 детей — двоих родных и 14 приемных. Маргарита Юрьевна работает в коррекционной школе-интернате, поэтому для ребят она стала не только мамой, но и учителем.

Александр и Маргарита Повалей воспитали в своей семье 16 детейФото: Ольга БОРСКАЯ

"Вернуть уважение к человеку труда"

- Мы должны вернуть уважение к бескорыстной помощи друг к другу, бескорыстному подвигу, к труду. Мы не замечаем этих людей, а они достойны этого, - говорит про участников конкурса председатель правления ЦСП "Быть человеком" Алексей Белинский.

В 2015 году компания ЛокоТех придумала конкурс «Герои нашего времени», чтобы поблагодарить людей рабочих профессий, которые совершили бескорыстные, добрые поступки во благо других.

- Мы столкнулись с тем, что рабочие профессии не престижны, многие не видят себя рабочим — как уважаемым человеком. Для нас было важно начать заново прививать уважение к рабочим профессиям, мотивировать людей на продуктивный труд. Но мы быстро поняли, что это не проблема одной компании или даже отрасли — а целой страны, - говорит Алексей Белинский. — Конкурс - это важный шажок на пути, который нам нужно пройти, чтобы вернуть уважение к человеку труда.

Победители номинации «От сердца к сердцу» Маргарита и Иван Алисовы (в центре) несколько лет поддерживают благотворительный фонд "АдВита"Фото: Ольга БОРСКАЯ

За четыре года конкурс "Герои нашего времени" из корпоративного проекта одной компании стал всероссийским. Сегодня в нем участвуют специалисты 25 компаний из 65 регионов. В этом году на конкурс было подано порядка 200 заявок — в 2 раза больше, чем в 2017 году.

- Истории этих людей, о которых мы благодаря конкурсу рассказываем — это то важное и нужное для наших детей, чтобы они выросли людьми. Чтобы они понимали, как важны в жизни добро, сострадание, - отметила заместитель генерального директора по персоналу и организационному развитию "ЛокоТеха" Наталья Плетенецкая.

В этом году в конкурсе произошло несколько важных изменений. Организаторы решили отметить не только выдающиеся человеческие поступки - но и трудовые достижения.

- В этом году мы ввели две номинации, посвященные трудовым и инженерно-техническим достижениям: «Кулибины нашего времени» и «Яркий старт», - говорит исполнительный директор центра социальных проектов "Быть человеком" Дарья Топильская.

Еще одна новая номинация - «Вирус добра». Она посвящена не конкретным людям, а благотворительным организациям. В этом году награду получил Благотворительный фонд поддержки детей пострадавших в ДТП имени Наташи Едыкиной.

- Мы ставили своей целью поддержать не крупные фонды, чье имя у всех на слуху, а небольшие, которые только начинают свою деятельность, - пояснила Дарья Топильская. -Это направление для нас важно. У нас в России очень много неравнодушных людей. Но не всегда люди знают, как действительно эффективно оказывать помощь. И это направление в следующем году мы будем активно развивать.

На 2019 год запланировано еще одно важное изменение. Конкурс отныне сменит название на "Героям быть". Организаторы хотят подчеркнуть мысль, что героем может стать каждый. Для этого достаточно просто быть неравнодушным человеком.

Победитель номинации "Народный герой" по традиции получает необычный подарок - то, о чем он давно мечтал. Для Евгения Иванова это - гитараФото: Ольга БОРСКАЯ

КТО ПОБЕДИЛ

«От сердца к сердцу» (за волонтерскую деятельность) Маргарита и Иван Алисовы

«Спасательный круг» (подвиг ради спасения жизни) — Игорь Гущин

«Оберегая планету» (за деятельность в области охраны окружающей среды) — Елена Витер

«Быть человеком» (за подвиг, совершаемый в течение всей жизни) — Нина Бишенкова, Александр и Маргарита Повалей

«Всегда в сердце» (за военно-патриотическую работу) — Владимир Исаев

«Кулибины нашего времени» (за многолетние трудовые достижения) — Сергей Дорофеев

«Яркий старт» (для молодых специалистов за достижения в области рационализаторства) - Александр Гречишкин

«Вирус добра» (для фондов и благотворительных организаций) Благотворительный фонд поддержки детей пострадавших в ДТП имени Наташи Едыкиной

«Народный герой» (победитель интернет-голосования) Евгений Иванов

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