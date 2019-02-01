Пока жена была на Мальдивах: Гарик Харламов показал своих новых детей

Резидент Comedy Club Гарик Харламов удивил Инстаграм неожиданным снимком: шоумен показал подписчикам своих «новых» детей. На фото он позирует с двумя мальчиками-близнецами, похожими на него, как две капли воды. Судя по всему, новость о детях стала неожиданностью даже для жены Харламова, актрисы Кристины Асмус. По этому поводу супруги даже устроили в соцсети публичную перепалку.

"Кадр раздора" был сделан во время съемок рекламного ролика. По сюжету Гарик играет отца двоих детей, поэтому экранных отпрысков ему подобрали максимально похожих на него.

- Мои новые рекламные съёмочные дети, - подписал фотографию Харламов.

Жена шоумена Кристина Асмус тут же отреагировала на пост мужа. «Спасибо, что уточнил», - прокомментировала актриса.

Гарик в долгу не остался и ответил спутнице жизни: «Нечего на Мальдивы летать». Подписчики странички шоумена, наблюдая за шуточной перепалкой супругов, вовсю резвятся в комментариях: «А может, дети-то и не рекламные? Ну просто одно лицо!», «Да вы тройняшки», «Мини-Гарики в квадрате».

garikkharlamov Мои новые рекламные съёмочные дети )

Поводом для шуток между Харламовым и его прекрасной половинкой послужила недавняя поездка Кристины на Мальдивские острова. Актриса отправилась туда без мужа и дочки. А между тем, кадры, которые Кристина делала в отпуске, получились очень горячими! Настолько, что актрису немедленно заподозрили в измене, а некоторые интернет-СМИ запестрели заголовками «Народ в шоке от разрыва Асмус и Харламова».

Масла в огонь подлила фотография из Инстаграма Кристины, которую она сделала в спальне. На снимке актриса сидит на постели в эротичном черном боди, подчеркнувшем ее фигуру. Кристина явно «при параде» - тщательно уложенные волосы, макияж, яркая помада… Так женщина выглядит, только если у нее любовное свидание. На постели перед актрисой сервирован легкий ужин – салат и напиток.

- После новогодних праздников стараюсь не смотреть на еду, - подписала Кристина этот кадр.

«Что же все-таки происходит в семье Асмус и Харламова?» - недоумевали поклонники. И почему Кристина отдыхала на Мальдивах без мужа? Секрет раскрыла сама актриса в Инстграме: оказывается, на острова она летала не отдыхать, а работать. Асмус снимается в картине «Текст» - экранизации вышедшего в 2017 году романа Дмитрия Глуховского. Вместе с Кристиной в проекте участвуют актеры Александр Петров и Иван Янковский. После съемок на Мальдивах новые сцены ленты снимаются в подмосковном Дзержинском.

asmuskristina Только небо, только ветер Только радость впереди ))

- Вот теперь уже можно сказать для чего я летала на Мальдивы. И почему без мужа, - написала Асмус в Инстаграме. - Стартовали съемки фильма «Текст» с прекраснейшей командой под предводительством Клима Шипенко.

Судя по свежим видеороликам, появившимся в Инстаграме Асмус после возвращения с Мальдив, в их семейной жизни с Гариком все прекрасно. Супруги обожают проводить время вместе с четырехлетней дочкой Настей. Актриса поделилась с поклонниками видео, на котором Гарик и его маленькая наследница азартно режутся в игровые автоматы.

Кристина и Гарик сводили четырехлетнюю дочку Настю поиграть на автоматах. Фото: Инстаграм.

До недавнего времени знаменитая пара скрывала лицо дочки, не желая в целях безопасности светить малышку в соцсетях. И только недавно стала показывать ее в Инстаграме. Судя по снимкам, маленькая Настя растет копией мамы - она тоже голубоглазая блондинка.