Хабиб Нурмагомедов признался, что после боя с Макгрегором едва не прыгнул на Леонардо Ди Каприо

Хабиб Нурмагомедов в субботу, 2 февраля, впервые после получения официальной дисквалификации нарушил обет молчания. Главный российский боец UFC дал интервью телеканалу "Матч ТВ", где рассказал Дмитрию Губерниеву немало интересных вещей.

"КП" собрала из часового разговора Нурмагомедова самые интересные тезисы.

О СВОИХ ПЕРСПЕКТИВАХ В UFC

- У меня остался в UFC один бой по контракту, но я бы хотел выступать дальше. В UFC собрались лучшие бойцы, и как спортсмен я могу расти только здесь.

ПРО ДИСКВАЛИФИКАЦИЮ

- Мне это не понравилось. Комиссия не учла, что я не был инициатором. Начала-то не наша команда, а другие... Меня наказали ровно в десять раз больше, чем Макгрегора. Это отношение не только ко мне, а к нашей стране в целом. Спорт должен быть без политики.

ПОЧЕМУ СОЛИДАРЕН С ДИСКВАЛИФИКАЦИЯМИ ДРУЗЕЙ

- Пока мои друзья не выйдут в октагон, я драться не буду. Как я буду смотреть им в глаза, если их наказали из-за меня?

ПРО СЛЕДУЮЩИЙ БОЙ

- Я бы очень хотел встретиться с Жоржем Сен-Пьером, он величайший боец. Возможно, если все получится, мы сможем встретиться с ним в Нью-Йорке в ноябре. Он собирался спуститься в мою весовую категорию, надеюсь, мы сможем организовать бой

ПРО ОТЦА

- Отец никогда не хвалил меня в лицо. У нас это не принято. Хотя были случаи, когда я слышал похвалу от него, когда он говорил с другими людьми. Но он думал, что я в этот момент ничего не слышу

ПРО ОБРАЗОВАНИЕ

- У моего сына на первом месте будет учеба. Он будет, конечно, заниматься спортом, потому что мужчина должен быть физически сильным. Но учеба на первом месте. Ты можешь нарастить себе мышцы, но мышцы должны быть управляемыми. Для этого нужен мозг. Если мозг не работает, ты социально опасный человек.

ПРО ВСТРЕЧУ С ДИ КАПРИО

- В Париже на матче ПСЖ столько звезд было! Ди Каприо первым подошел ко мне. Говорит: «Ты тогда чуть на меня не прыгнул. Я сидел в пяти метрах от октагона». (намекнул голливудский актер был в числе гостей боя Конор Макгрегор - Хабиб Нурмагомедов)

ПРО ВЕДЕНИЕ ИНСТАГРАМА

- Я его веду сам. Раньше было чисто развлечение. Сейчас даже какие-то деньги приносит. Теперь это обязанность.