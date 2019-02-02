2019-02-02T21:42:22+03:00
Спорт

Россиянина Никиту Кучерова оштрафовали на 5 тысяч долларов за подножку

Лидер "Тампы Бэй" заплатит за проступок в игре против "Айлендерс"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Никита Кучеров.Никита Кучеров.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Российский лидер клуба НХЛ "Тампа Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров получил штраф в 5 тысяч долларов от лиги. Его наказали за опасную подножку во время победной игры против "Нью-Йорк Айлендерс".

Встреча завершилась со счетом 1:0, "Тампа" победила в серии буллитов. А вот Никита Кучеров в первом периоде сделал опасную подножку сопернику - Скотту Мэйфилду. И был удален н две минуты. И теперь он получит "бонусное" наказание в виде денежного штрафа. В той игре Кучеров не отметился результативными действиями, получил 4 минуты штрафа, сделал 2 броска и провел 20 минут и 5 секунд на льду.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Национальной хоккейной лиги, это - максимальное наказание в соответствии с условиями коллективного договора между лигой и профсоюзом игроков.

Помимо этого, штраф в 5 тысяч долларов лига наложила и на форварда клуба "Оттава Сенаторз" Зака Смита. Он ударил локтем защитника "Питтсбург Пингвинз" Маркуса Петтерссона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Три человека пострадали при стрельбе в бельгийском Антверпене
В отеле Стокгольма нашли самодельное взрывное устройство
Хабиб Нурмагомедов не исключил примирения с Конором Макгрегором
Президент Ирана выразил поддержку Мадуро
Росстандарт предложил ввести крупные штрафы за ложные ссылки на ГОСТы
ВВС Венесуэлы назвали предателем генерала, признавшего Гуайдо и.о. президента
Госдеп: США могут вернуться к ДРСМД, если Россия «будет его соблюдать»
Полиция применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов в Париже
ЦИК Украины отказал Симоненко в регистрации кандидатом в президенты
В посольстве РФ рассказали о состоянии и условиях содержания моряков в Кабо-Верде
Медведев пообещал, что выход США из ДРСМД не останется без эффективного ответа
В США сурок Фил предсказал скорое наступление весны
Появилось видео с места обнаружения «потерянного флота Гитлера»
Московская полиция проверяет информацию о массовой драке у метро «Партизанская»
Посольство РФ на Кипре подтвердило задержание экс-мэра Тулы
Генерал ВВС Венесуэлы признал Гуайдо и. о. президента страны
Порошенко опубликовал декларацию о доходах
Минобороны РФ: США уже два года готовятся к производству запрещенных ДРСМД ракет
Массовое ДТП под Тулой: на трассе «Дон» столкнулись сразу 10 автомобилей