Россиянина Никиту Кучерова оштрафовали на 5 тысяч долларов за подножку

Российский лидер клуба НХЛ "Тампа Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров получил штраф в 5 тысяч долларов от лиги. Его наказали за опасную подножку во время победной игры против "Нью-Йорк Айлендерс".

Встреча завершилась со счетом 1:0, "Тампа" победила в серии буллитов. А вот Никита Кучеров в первом периоде сделал опасную подножку сопернику - Скотту Мэйфилду. И был удален н две минуты. И теперь он получит "бонусное" наказание в виде денежного штрафа. В той игре Кучеров не отметился результативными действиями, получил 4 минуты штрафа, сделал 2 броска и провел 20 минут и 5 секунд на льду.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Национальной хоккейной лиги, это - максимальное наказание в соответствии с условиями коллективного договора между лигой и профсоюзом игроков.

Помимо этого, штраф в 5 тысяч долларов лига наложила и на форварда клуба "Оттава Сенаторз" Зака Смита. Он ударил локтем защитника "Питтсбург Пингвинз" Маркуса Петтерссона.