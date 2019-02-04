2019-02-04T00:42:38+03:00
История современности

В хоккей играют - настоящие!

Дважды в этот день открывались Олимпийские игры
Леонид РЕПИНобозреватель отдела специальных корреспондентов
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Вероятно, астрологи усмотрят в этом некое знамение, исполненное особого смысла: III зимняя Олимпиада открылась в Лейк-Плэсиде в 1932 году и XII - в Инсбруке через 44 года, обе - 4 февраля. Дело решил исключительно случай: американцы разве что не дрались за то, чтобы получить право на проведение XII зимних Игр в Денвере, и добились! А через два года спохватились: что-то недосчитали, что-то недоглядели и конфузливо отказались. И борьба за право проведения разгорелась с новой силой. Выиграл Инсбрук, где за двенадцать лет до этого Игры уже проводились. Но именно это обстоятельство и сыграло решающую роль: Инсбрук тогда провел Игры великолепно! В 1976 году наши атлеты отправились в столицу Тироля во второй раз. Особые надежды возлагались на хоккейную сборную: на предыдущих Играх она в третий раз подряд завоевала «золото». Как повернется колесо фортуны теперь… В турнире - рекордное количество команд, фаворитов сразу несколько, и чехословацкая команда сильна как никогда. В нетерпении стучат клюшками американцы, грозно поглядывают стремительные канадцы, да и упрямые шведы, как всегда, готовы на внезапный сюрприз… И тут произошло событие, которое заставило весь хоккейный мир вздохнуть в удивлении. И вот что случилось.

В середине турнира чешский вратарь Црха получил серьезнейшую травму и попал в больницу. Знаменитый Холечек не мог один вытащить команду. Руководство чехословацкой делегации в панике, ведь заявочный список исчерпан, все 18 игроков в Инсбруке… А с одним вратарем обрывались всякие надежды на победу. Руководство делегации обратилось в исполком Международного олимпийского комитета с просьбой разрешить вылететь в Инсбрук своему третьему вратарю… МОК поступил феноменально, заявив: пусть решает международная федерация и… представители советской делегации вкупе с руководством советской команды. Ведь они - главные заинтересованные лица: игра против команды с одним измотанным вратарем делает путь советской команде к вершине пьедестала гораздо свободнее! Хоккейный люд затаил дыхание… И наши сказали: путь едет третий вратарь! Это было красиво. И это было благородно.

И вот решающая встреча СССР - Чехословакия. Первый период мы проиграли 0:2. Второй с таким же счетом выиграли. И всего за несколько минут до конца игры Валерий Харламов, волшебным образом обойдя двух защитников, забил победную шайбу! Весь Советский Союз выдохнул так, что в Инсбруке сорвались снежные лавины.

Наша олимпийская дружина выступила великолепно: установила абсолютный рекорд - 13 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей. За всю историю зимних Игр ни одной команде не удавалось собрать столь веский и звонкий урожай.

И уж, конечно, не астрологи наколдовали эту победу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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