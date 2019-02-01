Золотой «Калашников» и Кровавый Коран: Куда исчезли сокровища диктаторов

Шотландская журналистка Джеки Берд опубликовала в своем Твиттере скриншот рождественского видеообращения королевы Елизаветы II на фоне золотого рояля. Снимок репортер снабдила подписью: «Золотой рояль Ее Величества был спасен из дворца Саддама Хусейна во время войны в Персидском заливе».

На публикацию мгновенно отреагировала старшая дочь бывшего иракского лидера Ирака Рагад и опровергла это сообщение.

- Золотой рояль, появившийся за спиной британской королевы, не принадлежал ни президенту Саддаму Хусейну, ни кому-либо из членов его семьи. Британские СМИ продолжают распространять фейковые новости, - сказала Рагад. К слову, этот рояль действительно никогда не принадлежал Хусейну, его история подробно описана на королевском сайте. С чего вдруг шотландская журналистка решила приписать рояль Хусейну - не ясно.

Шотландская журналистка опубликовала скриншот рождественского видеообращения королевы Елизаветы II на фоне золотого рояляФото: REUTERS

Но сокровища свергнутых диктаторов периодически появляются на аукционах или музейных выставках. «Комсомолка» решила разобраться: куда же делись ценности последних диктаторов ХХ века - Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи.

ПОКЛОННИК ПЬЕРА КАРДЕНА

Лидер Ирака Саддам Хусейн считался одним из богатейших людей планеты. В начале 2000-х годов Forbes оценивал его сбережения в $57 млрд, а иракский телеканал «Аль-Иракия» - в $100 млрд., больше, чем у основателя Microsoft Билла Гейтса и султана Брунея вместе взятых.

За пару дней до вторжения американских военных в Ирак, из Центрального банка в Багдаде на трех грузовиках вывозили чемоданы, набитые наличными деньгами. Командовал спецоперацией сын Хусейна. Куда делись 900 млн. долларов и 100 млн евро, неизвестно…

Американских солдат расквартировали во дворце саддамаФото: EAST NEWS

После свержения диктатора разграблению подверглись его многочисленные виллы и яхты. Сотни спален, где стены были инкрустированы драгоценными камнями и золотом, роскошные автомобили, коллекционное оружие, вертолетные площадки, гардеробные, забитые дорогими костюмами топовых модельеров (Хусейн очень любил коллекции Пьера Кардена), собственная подводная лодка, розовые сады… Только по приблизительным подсчетам, из резиденция Саддама украли вещей на $50 млрд.

ШАПКА ДИКТАТОРА

После казни Саддама его личные вещи стали активно выставляться на торгах. В 2004 году в Багдаде был особенно популярен «Аукцион сына Аль-Ауджа», названный в честь самого Хусейна, который родился в деревни Аль-Ауджа. На этом аукционе продавали вещи, украденные из дворцов диктатора. Например, всего за $50 с молотка ушла меховая шапка экс-президента, а за $800 - меховое манто стоимостью $63 тысячи.

Золотой автомат СаддамаФото: Елена ЧИНКОВА

От подарков Саддама избавлялись и некогда приближенные к нему политики. Свои имена они скрывали. В 2007 году один иракский политик выставил на торги личные вещи и подарки диктатора общей стоимостью $700 тыс. Среди них — золотые часы Rolex, украшенные десятками бриллиантов за $200 тыс., солнцезащитные очки от Dior за $12 тыс., ручка Cartier за $5 тыс. и серебряная печатка с надписью на арабском: «Для тебя будут открыты врата небесные».

НАПИСАНО КРОВЬЮ

Несмотря на военные действия, в Багдаде уцелела одна реликвия, принадлежавшая Хусейну, которую побоялись вывозить из страны — Кровавый Коран. К своему 60-летию диктатор решил сделать себе подарок: он обратился к каллиграфам, чтобы те написали священную книгу мусульман. Только использовали для этого не чернила, а кровь самого Саддама. Для этого на протяжении двух лет он сдавал кровь. В итоге потребовалось почти 27 литров.

В 2000 году каллиграфы наконец преподнесли 605-страничную книгу Хусейну. Первое время она хранилась во дворце, а затем ее разместили на всеобщее обозрение в крупнейшей мечети Багдада Умм-аль Кура.

Несмотря на военные действия, в Багдаде уцелела одна реликвия, принадлежавшая Хусейну, которую побоялись вывозить из страны — Кровавый Коран. Фото Getty Images

После свержения Саддама религиозные деятели не могли решить, что делать с Кровавым Кораном. С одной стороны, священную книгу уничтожать нельзя. С другой - писать Коран кровью запрещено. Кровь относится к нечистотам и каждый мусульманин должен оберегать свое тело и одежду от попадания ее на них. Поэтому многие осуждали столь странный поступок иракского лидера.

- Моя жизнь была полна опасностей, в которых я должен был потерять много крови, но поскольку я потерял ее немного, я попросил записать моей кровью святые слова в благодарность, - отвечал на критику Саддам Хусейн.

Сейчас Кровавый Коран находится в специальном хранилище под тремя замками. Один ключ — у главного хранителя, второй — у шефа полиции Багдада, третий — у неизвестного жителя столицы.

Трон Саддама в его дворце в БагдадеФото: wikimedia.org

ГЛАВНЫЙ БЕДУИН

Лидер Ливии Муаммар Каддафи тоже славился своими несметными богатствами. В 2010 году, по данным ливийских СМИ, состояние «главного бедуина» оценивалось в $200 млрд. Помимо счетов в зарубежных банках и наличных денег, у семейства Каддафи были выгодные вложения. Прибыль приносили акции футбольного клуба «Ювентус», газеты Financial Times, автоконцерна «Фиат» и одного из крупнейших итальянских банков Unicredit. Точное число принадлежавших клану Каддафи особняков и вилл, разбросанных по всему миру, сосчитать невозможно.

Кинжал Каддафи. Фото Getty Images

Дети ливийского диктатора, как и он сам, вели безбедную жизнь и ни в чем себе не отказывали. У всех сыновей и дочерей имелась собственная вилла в Ливии или недвижимость за границей. Дом в Триполи, принадлежавший дочери Аише, оказался дворцом в стиле египетской царицы Клеопатры. Он был уставлен римскими статуями и антикварной мебелью. У сына Ганнибала была гигантская элитная яхта, на которой могли одновременно находиться 3,5 тыс. гостей. На ней планировали установить аквариум с шестью акулами.

Но все планы сорвала разразившаяся гражданская война и ввод иностранных войск в Ливию. После этого большая часть состояния полковника исчезла, а шикарные резиденции, принадлежащие его семейству, оказались разграблены.

До сих пор ходят слухи, что в Ливии — от Триполи до Бенгази — есть пещеры, в которых Каддафи прятал свои сокровища - золотые слитки, драгоценности и деньги. Правда, никто их до сих пор так и не обнаружил.

Золотой пистолет Каддафи из которого он и был убитФото: REUTERS

ЗОЛОТОЙ «КАЛАШНИКОВ»

В начале гражданской войны в Ливии прошли погромы многочисленных вилл полковника. В первую очередь разъяренный народ пришел к излюбленному дворцу Каддафи — особняку в небольшом городке Регатта. Раньше местным жителям было запрещено даже близко подходить к воротам резиденции — можно было получить пулю в лоб.

Интерьер виллы разрабатывали лучшие итальянские дизайнеры. Ее декорировали диванами от Burberry, коврами от Пьера Кардена, белыми роялями, украшали фресками, мозаиками и картинами признанных художников. На территории располагался зоопарк со львами и леопардами.

Дворцы Каддафи ломились от вещей, выполненных из золота, ведь как любой восточный правитель, он был большим любителем этого драгоценного металла. Золотой диван в форме русалки, автомат Калашникова, позолоченные пистолеты, тележка для игры в гольф, столовые приборы и даже золотая мухобойка. Мародерам удалось неплохо поживиться! Конфисковали революционеры и личный самолет Каддафи Airbus А340, где салон был отделан серебром, а на борту располагалась полноразмерная ванная-джакузи.

КИНЖАЛ КАДДАФИ

Сокровища из разграбленных дворцов Каддафи спустя годы иногда всплывали на черном рынке. Так в 2016 году полиция Стамбула задержала бизнесмена, который пытался продать уникальный кинжал, усыпанный драгоценными камнями, некогда принадлежащий ливийскому лидеру.

Задержанный просил у потенциального покупателя из Саудовской Аравии $10 млн. После ареста контрабандист заявил, что сам заплатил за кинжал $5 млн, купив его у ливийских боевиков.

Ювелирная палата Турции провела экспертизу и объявила, что кинжал подлинный и действительно принадлежал Каддафи, но стоит он не более $2 млн.

КОЛЬЦО ДИКТАТОРА

В 2012 году на арабском интернет-аукционе выставили на торги рубашку Муаммара Каддафи, на которой остались следы крови после его убийства, и обручальное кольцо. В подлинности вещей никто не сомневался. То, что серебряное кольцо носил полковник, подтверждала гравировка на внутренней стороне: «10 сентября 2010 года» - дата, когда ливийский диктатор обручился со своей второй женой Сафией.

Выставивший на торги эти вещи ливиец Ахмед Варфали просил за них $2 млн.

Новость об этом аукционе вызвала негодование у местных жителей. Многие утверждали, что все богатство Каддафи принадлежит народу Ливии, поэтому без его согласия ничего продаваться не может. Нашлись ли в итоге покупатели, так и неизвестно.