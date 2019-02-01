Юнна Мориц: А роскоши рабы не выйдут на свободу. Прощай, вовек свободы не видать!

- ...Юнна Петровна, вот у меня спрашивают: «Что у тебя с голосом?» А я просто прочитал два ваших стихотворения.

- Какие? Говори! Потому что я работаю....

Юнна Мориц: «...А роскоши рабы не выйдут на свободу, и роскоши ярмо - их рабская судьба» 00:00 00:00

- «Россия, иди себе навстречу» и «Рабство роскоши». Это противопоставление двух образов.

- Почему противопоставление? Дело все в том, что я там в комментарии объясняю, что «шокнутая шокотерапевтами» личность, страна, народ – они проходят мимо себя. Они идут не себе навстречу, а проходят мимо себя. Это стихотворение...

- «Россия, иди себе навстречу»

– ... противоядие того шока, в результате которого люди забыли, как не пройти мимо себя.

- А вот «Рабство роскоши» - там как раз мимо себя люди проходят и оказываются... «Прощай навек, свободы не видать». Они, по сути, рабами становятся.

- Понимаешь, роскошь сама по себе прекрасна, если люди не являются ее рабами. Если роскошь не становится разрушителем страны, разрушителем жизни народа. Если роскошь становится как бы, наоборот, другой совершенно силой. Мне сейчас трудно тебе это объяснить.

- Я это понял. Это ваш своего рода политический отклик на те события, которые…

- Я тебе объясню. У меня было стихотворение, где я пишу о ГУЛАГе роскоши. ГУЛАГ, в котором были политзаключенные, сменился ГУЛАГом роскоши. И практически страна разделилась на касты. И одна из этих каст живет в ГУЛАГе роскоши.

- Это своего рода отклик на те события, которые произошли в Совете Федерации и в Росгеологии, я так понимаю? И не только там. Уровень бывает разный...

- Понимаешь, Саша, я тебе объясняю все время одну и ту же простую вещь. В результате перемен, которые должны были произойти в нашей стране и привести ее к более высокому качеству жизни наших людей, произошли перемены с обратным знаком.

Я напечатала и о том, как в народ бросили нищету. Не народ бросили в нищету, а нищету бросили в народ.

- Как ее снова отбросить? И куда?

- Должно в корне перемениться самосознание, мировоззрение, представление о ценности человеческой личности в нашей стране. Потому что перемены проводили люди без тормозов, без чувства мера, не имеющие не только никакого чувства стыда за свои поступки, но, наоборот, требующие от народа благодарности за то, что они сделали. И крайне удивляющиеся тому, что народ эту благодарность не выражает.

- Чубайс никак не поймет, почему его народ не благодарит.

- Дело не только в Чубайсе. Они все одинаковые – что Чубайс, что Мау, что Кудрин. Это люди, которые возомнили, что они исторические личности, они - выдающиеся деятели истории, что время спишет все утраты... И история вынесет их на волну признания, почета, памяти.

У них чувство, что они живут - как выдающиеся исторические личности. Более того, судя по их высказываниям, поступкам, - им просто доставляет удовольствие раздражать людей. Раздражать людей и вызывать тошнотворное чувство отвращения...

РАБСТВО РОСКОШИ

…А роскоши рабы не выйдут на свободу,

И роскоши ярмо – их рабская судьба.

За рабство роскоши пойдёт в огонь и воду

Порода рабская!.. Не выкупить раба

Из рабства роскоши!.. Он будет зверски злобен

В бою за рабство роскоши!.. Сатрап

Удрать из рабства роскоши способен,

Но умирать за роскошь – только раб!

За рабство роскоши, за роскошь быть рабами,

Рабами роскоши, за эту благодать –

Самоубиться, устаканиться гробами,

Чтоб рабством роскоши загробно обладать.

Как говорится в уголовной мелодраме,

Прощай, вовек свободы не видать!..

- ...Они добились того, чего добились, Юнна Петровна?

- Они добились того, что между элитой и человечеством России существует пропасть неприязни.

- Россия все равно идет себе навстречу, правильно?

- Да, Россия должна идти себе навстречу. И не мимо себя. И не мимо Донбасса...

Донбасс стоял все эти четыре года за нашу честь, за наше достоинство. Он сражался с ненавистью, которую проявляли к России, с русофобщиной он сражался. Он сражался за право русского языка...

- Понял, спасибо вам.

- Не за что. Саша, я тебе обещаю, что и впредь будут очень веселые стихи.

- Да, веселее некуда.

- Ну да. А что, - народ понимает меня.

- А я вижу.

- Люди понимают, о чем речь.

- Поэтому и звоню.

* * *

Иди, Россия, себе навстречу,

Себя не мимо – не в бездну бед,

Иди навстречу себе, как речью

Идёт навстречу прозренья свет!

Себе навстречу – с любовью, с нею,

Себе навстречу – во всей красе,

Свои просторы люби сильнее,

Где все народы России – все!

Себе навстречу – и нет сомнений,

Что воля к Жизни – твой Божий дар.

Себе навстречу – живучий гений,

Чья сила держит любой удар!

Себе навстречу – не всем, кто просит

Тебя идти – топором на дно.

Иди навстречу себе, не бросив

Себя, как было не так давно!..

Себе навстречу, народ народов,

Себе навстречу – не западне,

Где по наивности сумасбродов

Другие страны давно на дне.

Себе навстречу – с любовью, с нею,

Себе навстречу – как свет сквозь мрак,

Свою огромность люби сильнее,

Себе навстречу – и только так!

Себе навстречу – себя не мимо,

Себе навстречу – не мимо Крыма,

Себя не мимо – не сдай Донбасс,

Он – знамя всех, кто не сдали нас