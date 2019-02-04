В Ботаническом саду МГУ украли самый спелый плод папайи

Кражей века такое не назовешь, однако осадочек остался.

Сотрудники Ботанического сада «Аптекарский огород» запланировали на понедельник приятное мероприятие - продегустировать самый спелый плод папайи, который вырос на дереве в Викторной оранжерее. Все уже в предвкушении слюнявчик повязали на шею, но в последний момент узнали, что папайю кто-то нагло и беспардонно украл. Сорвал с ветки, спрятал в сумку и вынес. Точь-в-точь как это было с картиной Куинджи. Хотя искать оранжевый плод полицейские не будут, потому что о краже им никто не заявлял.

hortus_ru ВОПИЮЩАЯ КРАЖА! Самый крупный и спелый плод папайи в тропиках #АптекарскийОгород был нагло похищен - дегустация откладывается. Остальные плоды мелкие и недозрелые. Люди, ну зачем же вы такое творите?

Мы стараемся относиться к этому философски и даже с юмором, - поделился с «КП» директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм. - На этом дереве ещё с десяток плодов. И где-то через недельку один из них тоже созреет. Так что дегустации быть. Это наша традиция.

В Викторной оранжерее, которой всего два с половиной года, установлены камеры видеонаблюдения. Но именно это дерево, о котором идёт речь, ими не просматривается. Есть у «Огорода» и свои охранники. Правда, пресечь кражу им не удалось.

К сожалению, у нас такие случаи уже бывали, - рассказал Ретеюм. - Например, в историческом дендрарии. Причём злоумышленники действовали сообща. Один человек отвлекал сотрудника охраны, а второй выдергивал растение и прятал в пакете.

Специально для неизвестного воришки остаётся добавить, что при сборе папайи нужно быть весьма осторожным. Ибо она выделяет сок-латекс, который может вызвать раздражение кожи и аллергию.

И ещё. Для сведения. Стоимость одного плода весом полкилограмма в среднем составляет 600 рублей. А вот позор в случае поимки вряд ли кто-то сможет измерить. Потому как бесконечен.