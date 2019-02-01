«Ай-Петри. Крым» снова наш. Но посетители его пока не видят

Очередь на Архипа Куинджи по сравнению с вчерашним днем выросла в полтора раза и значительно высунулась хвостом за дом номер 17, в котором «в разные годы жили разные известные писатели». В галерею вернули украденное полотно «Ай Петри. Крым», правда, стоящие в Третьяковскую галерею это не подтверждают. «Вранье!» - авторитетно уверяет мужик в конце очереди.

- С чего взяли? - интересуюсь я.

- С того, что я уже десятого человека провожу, а на стене, где картину сняли, как было пусто, так и пусто до сих пор.

- Вы перекупщик? - догадываюсь я.

- Вы журналист? - подозревает перекупщик. Стоять в длинной очереди не хочется, и я уверю, что просто зрительница. Перекупщик велит зайти в арку дома номер 17, куда приходит минут через пять. Просит перевести на карту 500 рублей и сует скрученную бумажку - электронный билет на имя Ларисы Мушкиной, купленный 29 декабря прошлого года. «Проходите по этому билету без очереди, если охранник спросит паспорт, отвечайте, что паспорт не носите. Когда попадете внутрь - покупайте в кассе новый билет за 500 рублей», - учит спекулянт.

«Не покупайте билеты с рук. Они могут оказаться недействительными», - предупреждают по громкой связи. «Я тут всегда, стою в конце очереди. Если что, придете морду набить», - говорит барыга на прощание и исчезает.

Все проходит как по маслу. Билет, судя по всему, старый, и проходили по нему не один раз, но штрих-коды охрана не сканирует, а паспорт не требует. Гардеробщицы ругаются, что нет свободных бирок. Ругаются на запале: «Мы уже три месяца в мыле». Не хотят принимать рюкзаки:

- У нас недавно рюкзак украли. Мы не будем принимать.

- Какой рюкзак? У вас же шубу украли, - возражает девушка с рюкзаком.

- Шубу уже нашли, - говорит гардеробщица. - Вот, висит который день, никто ее не забирает. Странная шуба.

Пейзаж Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» вернулся на выставку в Третьяковку, а вот смотрительницу зала, которая прозевала кражу, из галереи уволилиФото: Евгения КОРОБКОВА

Воспользовавшись передышкой, дама рассказывает, что шубы было две. Одну действительно похитили и до сих пор не нашли. Потом появилась информация, что нашли, но шуба оказалась вовсе не похищенной, а непонятно откуда взявшейся. Она-то и висит до сих пор. А та самая шуба исчезла. И рюкзак тоже исчез. К слову, в пресс-службе, попеняв на словоохотливых гардеробщиц, историю с шубами подтвердили, отметив, что ими до сих пор занимается полиция.

Бегу «в горы», туда, где висела заветная картина. Ничего не изменилось. Четыре картинки по паре друг под другом и пустота, на которой угадываются замазанный краской след от крючков и этикетки. Неужели обманули? В зале встречаю главного хранителя коллекции Татьяну Городкову. Она радостно улыбается. Делает широкий жест рукой. Как я могла пропустить? «Ай-Петри. Крым» висит на входе. На отдельной стеночке, огороженная столбиками с золотой тесемочкой и антибликовым стеклом.

- А у нас посетители тоже еще не заметили, что картина вернулась. И слава богу! - говорит Городкова.

Пока айфоны зрителей не очень нацелены на «Ай-Петри». Посетители еще не понимают, что заветный шедевр - тот самый. Фотографируются у картины мало. В основном около других шедевров и возле пустого места. Но когда кто-то внимательный приглядывается к этикетке - радости нет предела.

По словам главной хранительницы, решение о том, чтобы оставить картину, было принято после того, как Третьяковка посоветовалась с Русским музеем.

- А как же повреждения? - беспокоюсь я. - На картине ведь они после кражи появились.

- Действительно, повреждения есть, - соглашается Татьяна Городкова. - Это царапины. Они расположены по краям, видимо, остались после того, как вор отделял полотно от рамы.

Хранитель утешает: царапины неглубокие, и специалисты из Третьяковки, Русского музея, а также независимые эксперты, которых мы привлекали, вынесли вердикт - немедленного вмешательства реставраторов не требуется, картину можно снова выставлять.

Кстати, перед тем как картине вернуться на место, сотрудники галереи укрепили все полотна. Запросто снять их уже не получится. И не надейтесь.

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