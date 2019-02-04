Литературная премия «НОС» назвала победителей

4 февраля в Театральном центре на Страстном вручали литературную премию «НОС» за прошлый год. Заодно премия отмечала своё десятилетие и по этому случаю был не только фуршет, но и перформанс. Пока толпы гостей поглощали вкусные канапе, актеры мастерской Брусникина изображали известных писателей и отвечали на вопросы, как стать писателем и что будет с Россией.

В целом выходило, что писателем лучше не становится, а Россию ждёт апокалипсис.

Предсказания, в целом, оказались верными.

Претендентов на награду было десять человек, но ещё до начала фуршете все примерно догадывались, что победит опять Мария Степанова с романом «Памяти памяти».

«Очередная книга про то, как еврейский автор обретает свои корни и видит в этом трагедию, - остроумно рассказала «критик с мороза» Екатерина Шульман и добавила неочевидное: - Но если мы не похвалим эту книгу, то опоздаем, как паровозик из Ромашково».

Впрочем, слабая надежда на неожиданный исход оставалась. По традиции «НОСа» лауреата выбирали не заранее, а на глазах у изумленной публики в формате дебатов. Для этого восемь критиков в составе пяти женщин и троих мужчин, один из которых не пришёл, сели на сцене и назвали своих фаворитов с обоснованием.

Обосновывали так долго и скучно, что не выдержала сама хозяйка премии Ирина Прохорова и строго попеняла критикам, что «беда нашего общества в том, что мы не умеем говорить кратко».

Чуда не случилось. И хотя зал при помощи пультов проголосовал за книгу «Рассказы» Натальи Мещаниновой, пять голосов от жюри все равно ушли к Марии Степановой и главный приз достался «Памяти памяти».

Особую награду от критиков присудили книге Людмилы Петрушевской «Нас украли. История преступлений». За наградой Людмила Стефановна не пришла, как и Виктор Олегович Пелевин. Ему перепали аж две тяжеленные, как огнетушители, статуэтки «НОСа». Одна как символ авторских симпатий за роман “ Iphuk 10”, другая - как приз регионального проекта «Волга/Нос». Кряхтя и проклиная тяжелую женскую долю статуэтки по одной унесла редактор Пелевина Юлия Качалкина.

Тем временем Председатель жюри Анна Наринская отметила две тенденции ушедшего года. Во-первых, это был год «женского письма», во-вторых, авторы «бесконечно говорили о памяти».

Польская критик Агнешка Любомира Пиотровска радостно поддержала коллегу, заметив, что если раньше русская литература была преимущественно «history”, от слова «his”, то нынче она наконец-то превратилась в «herstory”, от слова «her”.

В свете последних награждений с термином herstory her поспоришь.

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