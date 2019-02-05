2019-02-05T12:43:36+03:00
Происшествия

В московском хостеле обнаружили очаг кори

25 человек госпитализировали, а на соседних стройках приезжим делают бесплатные прививки
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Комментарии: comments4
Большинство заболевших, приезжие из бывших стран СНГБольшинство заболевших, приезжие из бывших стран СНГФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

С высокой температурой еще в конце января слегли постояльцы хостела "Тут как дома" на юго-востоке Москвы. Большинство заболевших, приезжие из бывших стран СНГ. За медицинской помощью не обращались, до тех пор, пока 2 февраля одному из мужчин не стало совсем плохо. Его экстренно госпитализировали в инфекционное отделение одной из московских больниц. Диагноз поставили быстро - корь. Уже на следующий день ту же инфекцию нашли у второго постояльца хостела. Он тоже попал в больницу.

- В ходе медосмотра в хостеле выявлено 23 человека, с температурой и катаральными явлениями без сыпи, которые также госпитализированы в инфекционный стационар с диагнозом «ОРВИ, контакт с корью», - сообщили "КП" в Управлении Роспотребнадзора по Москве.

Для россиян инфекция не опасна. Прививки от кори делают всем младенцам. А вот приезжие могут заразиться. Сейчас им делают бесплатные прививки.

- В целях предупреждения распространения кори среди иностранных граждан в хостеле и непосредственно на строительных площадках привито более 1370 человек, вакцинация продолжается, пояснили в ведомстве.

Руководство хостела было оштрафовано. Временно он закрыт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Неожиданная смерть канадского криптомиллионера лишила его жену $137 млн
Китаец четыре года жил с шестисантиметровой зубочисткой в сердце
Украина сократила периодичность курсирования поездов в Россию
Шойгу анонсировал разработку ракет в ответ на выход США из ДРСМД
США перебросят к берегам Японии свой новейший десантный корабль
Неизвестные "заминировали" почти 50 зданий в Москве и области
Лавров обсудил с главой МИД Таджикистана подготовку визита Рахмона в Россию
На день рождения Неймара пришли более 500 гостей
Песков сообщил о начале работы над посланием Федеральному собранию
Появилось видео эвакуации людей из башни "Город столиц" в Москва-Сити
В Канаде три человека погибли при сходе поезда с рельсов
Кокорин написал открытое письмо, в котором раскаялся за свои поступки
На Гавайях ограничат продажу сигарет тем, кто не достиг 100 лет
Число жертв пожара в Париже увеличилось до 8
В экстренные службы Москвы поступило сообщение о минировании семи ТЦ
Средняя зарплата москвичей в 2018 году составила 80 тыс. рублей в месяц
Госдума выступит за избавление россиян от постоянных проверок счетчиков
Частные клиники будут бесплатно оказывать медпомощь, не входящую в ОМС
США обвинили Россию в неисполнении обязательств по ВТО
ЦБ выявляет финансовые пирамиды в интернете с помощью робота
Мадуро назвал безумием готовность Трампа ввести войска в Венесуэлу
Россиян ждет сокращенный рабочий день 22 февраля
В Госдуме предложили предоставлять мужчинам декретный отпуск
Британская делегация впервые приедет в Крым для налаживания отношений
Крупный пожар вспыхнул в жилом доме в Париже: погибли семь человек
WhatsApp появились дополнительные функции безопасности