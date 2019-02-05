В московском хостеле обнаружили очаг кори

С высокой температурой еще в конце января слегли постояльцы хостела "Тут как дома" на юго-востоке Москвы. Большинство заболевших, приезжие из бывших стран СНГ. За медицинской помощью не обращались, до тех пор, пока 2 февраля одному из мужчин не стало совсем плохо. Его экстренно госпитализировали в инфекционное отделение одной из московских больниц. Диагноз поставили быстро - корь. Уже на следующий день ту же инфекцию нашли у второго постояльца хостела. Он тоже попал в больницу.

- В ходе медосмотра в хостеле выявлено 23 человека, с температурой и катаральными явлениями без сыпи, которые также госпитализированы в инфекционный стационар с диагнозом «ОРВИ, контакт с корью», - сообщили "КП" в Управлении Роспотребнадзора по Москве.

Для россиян инфекция не опасна. Прививки от кори делают всем младенцам. А вот приезжие могут заразиться. Сейчас им делают бесплатные прививки.

- В целях предупреждения распространения кори среди иностранных граждан в хостеле и непосредственно на строительных площадках привито более 1370 человек, вакцинация продолжается, пояснили в ведомстве.

Руководство хостела было оштрафовано. Временно он закрыт.