Рыбаки России встали на защиту своей профессии, запустив акцию #рыбакизаправду

Сотни рыболовных траулеров на Дальнем Востоке и на Северо-западе страны дали разовый мощный гудок в знак солидарности с представителями рыбной отрасли, которые съехались в Москву для участия во внеочередном заседании Общественного совета при Росрыболовстве РФ. Акцию экипажей рыбопромысловых судов поддержали и сами участники расширенного заседания, запустив в соцсетях хэштег #рыбакизаправду. В целом на этом заседании руководители рыбохозяйственных ассоциаций, рыбопромышленники, представители рыбацких профсоюзов выразили единую позицию в том, что отрасль, а это миллионы людей - не приемлет огульных обвинений, прозвучавших словно под копирку в эфире федеральных каналов накануне новогодних праздников. В сюжетах журналисты не стеснялись выражений, называя некоторых рыбаков ворами и браконьерами, а саму отрасль криминализированной. Картина получилась у всех одинаковая: мол, в рыбном хозяйстве сплошной криминал, повсеместно процветает браконьерство, незаконное обогащение и так далее. А все связанные с отраслью ведомства - регулятор, пограничники, МВД, ФСБ - неизвестно куда смотрят и даже попустительствуют. Везде красной нитью проходила тема крабов и квот на их вылов. Появление этих видеосюжетов связывают с подготовкой к масштабному переделу отрасли. Именно эту искаженную и необъективную информацию, по мнению рыбаков, обсудили собравшиеся в Росрыболовстве. Заседание совета, на котором присутствовал и глава ведомства Илья Шестаков, прошло в открытом для СМИ режиме.

#рыбаки за правду. Автор фото: Пресс-служба Росрыболовства.

Открыл заседание президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров, председатель Общественного совета при Росрыболовстве Герман Зверев. Он сообщил, что в адрес Общественного совета и рыбопромышленных ассоциаций Дальнего Востока и Северо-запада России поступило много обращений от региональных профсоюзных организаций, от трудовых коллективов и экипажей рыбопромысловых судов, а также от граждан, так или иначе связанных с отраслью. Люди возмущены тем, что их, занимающихся тяжелым и опасным трудом в сложных погодных условиях, обвиняют в том, что они халтурщики, браконьеры и способствуют обогащению нечистых на руку рыбопромышленников. В общем, репутация целой отрасли попала под удар федеральных телеканалов, чьи сюжеты были сделаны как под копирку, что может говорить о том, что информационная атака была спонсирована очень влиятельными структурами.

- Сегодня в Дальневосточном бассейне и в Северном бассейне находятся 228 рыболовных судов, на которых трудится свыше 10 тысяч рыбаков. Все они провели акцию в поддержку нашего заседания в целях объективного и непредвзятого рассмотрения сообщений из СМИ о состоянии дел в рыбной отрасли и системе государственного контроля водных биоресурсов. 28 января флот приостановил работу, и над морем раздались гудки. Реакция со стороны наших рыбаков была острой. И их негодование вполне объяснимо - по подсчетам, аудитория телесюжетов составила около 40 млн человек. И большинство телезрителей ничего не знают о рыбной отрасли и не могут компетентно судить об этом, но зато верят тому, что говорят главные федеральные телеканалы страны. Поэтому мы решили проанализировать утверждения, приведенные в телесюжетах и обнародовать подкрепленные расчетами, показателями и проверками факты, - сказал Герман Зверев.

Член Общественного совета при Росрыболовстве Эдуард Климов считает, что рыбаков сильно оскорбили. Автор фото: Пресс-служба Росрыболовства.

По словам руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова, положение в отрасли вовсе не такое жуткое, как представили работники телевидения. Журналисты в своей работе проигнорировали фактические цифры, которые говорят в пользу рыбаков – в том числе и рекордный вылов рыбы и морепродуктов в 2018 году.

- В прошлом году наши рыбаки выловили более 5 млн тонн рыбы и морепродуктов. Это рекордный результат за последние 25 лет. Кроме того, в отрасли растут инвестиции, рыбопромышленники строят современные рыболовные траулеры и краболовные суда, десятки компаний взялись за создание рыбоперерабатывающих заводов. Предприятия рыбохозяйственной отрасли относятся к социально ответственным работодателям – дают рабочие места, платят зарплату без задержек и значительно выше среднего регионального уровня, помогают в плане социального развития на местах. Развитие отрасли и тот вклад, который она дает в ВВП страны, это наши приоритеты на сегодняшний день. И говорить о том, что в отрасли процветает браконьерство нельзя, – подчеркнул руководитель ФАР.

Президенты Сахалинской и Приморской Ассоциаций рыбохозяйственных предприятий Максим Козлов и Георгий Мартынов. Автор фото: Пресс-служба Росрыболовства.

Он призвал объективно оценивать события, происходящие в рыбной отрасли, не «шельмовать всех подряд» и опираться на цифры и факты.

- Предлагаю провести в начале февраля открытые большие слушания в Общественной палате России по этому поводу. Всяческую поддержку мы вам окажем, хотел бы послушать коллег из наших региональных общественных советов – Сахалина, Камчатки, Приморья. Привлечем Общественный совет при ФСБ. И вместе объективно ответим на вопросы журналистов и проверим те факты, которые они изложили в своих телесюжетах, - прокомментировал тему заседания член Совета Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

На совете также выступили и президенты отраслевых ассоциаций, представляющие интересы конкретных компаний и их работников.

Член Совета Федерации Елена Афанасьева. Автор фото: Пресс-служба Росрыболовства.

- Мы все уверены, что это неслучайные сюжеты, а спланированная кампания по дискредитации отрасли, за которой стоят те, кто любой ценой желает изменить законодательство о рыболовстве и вернуться к практике аукционной торговли квотами. Вызывает большое недоумение, почему именно государственные каналы играют в этом «первую скрипку», – сказал президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока, член Общественного совета при Росрыболовстве Александр Дупляков.

По его словам, если говорить о заявлениях журналистов о повальном браконьерстве в промышленных масштабах, то за весь год пограничная служба задержала в российских водах всего три браконьерских судна под удобным флагом. К 108 российским краболовам претензий от пограничников по поводу превышения лимита добычи или сокрытия улова не поступало.

- Объемы вылова краба с 2015 года соответствуют официальной статистике таможенной службы по экспорту и данным зарубежных стран о количестве ввезенного к ним продукта. Поэтому нас удивляет молчание пограничников и Росрыболовства. Ведь то, что показали по телевизору - это прямое обвинение их в бездействии, – отметил Александр Дупляков.

Его поддержал член совета директоров РК «Восток-1» Александр Передня, которого журналисты также включили в свой список незаконно обогатившихся дельцов-милиардеров.

- Мы более 15 лет расплачивались по кредитам. Только три года назад закрыли последнюю кредитную линию с аукционов 2000-х годов. У нас своих средств практически не оставалось, все уходило на погашение долгов. Сейчас мы уже можем выполнять те задачи, которые поставил перед нами президент. А именно - обновлять флот и выходить на непокоренные глубины и таким образом увеличивать сырьевую составляющую нашего государства, – перечислил представитель компании «Восток-1».

Член Совета директоров АО «РК «Восток-1» Александр Передня приехал из Приморья защитить свое имя. Автор фото: Пресс-служба Росрыболовства.

По итогам заседания, участники встречи решили направить обращения в правительственную комиссию, в Счетную палату, в Совет безопасности и контрольное управление администрации президента, а также руководству федеральных телеканалов, выпустивших эти видеосюжеты.

Кроме того, собравшихся представителей СМИ интересовал вопрос крабовых квот и аукционов. Эта тема уже больше года волнует всю отрасль. Механизм распределения квот на вылов краба и других водных биологических ресурсов будет изменён – об этом все ключевые участники отрасли говорят с конца 2017 года. Рыбаки опасаются, что возврат аукционов по продаже прав на добычу разорит большинство предприятий, только недавно расплатившихся с кредитами. Поэтому для них важно сохранить исторический принцип распределения квот.