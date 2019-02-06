Барселона - Реал Мадрид 6 февраля 2019: прямая онлайн-трансляция матча полуфинала Испании по футболу

Весь футбольный мир в середине сезона получил неожиданно два бонусных Эль-Класико. Поединки "Реала" и "Барселоны" пройдут трижды менее чем за месяц. Одна встреча - в чемпионате Испании, а две другии - на стадии полуфинала Кубка Испании. Столицы Каталонии и Испании вновь сойдутся в битве на футбольном поле. Первая - в Барселоне, а две другие - в конце февраля с промежутком в 4 дня уже в Мадриде. На повестке дня - первый бой. "КП" рассказывает о главных событиях поединка Барселона - Реал Мадрид 6 февраля 2019.

Статистика личных встреч Барселона - Реал Мадрид 6 февраля 2019

200 раз команды играли между собой во всех турнирах. Из них 177 игр клубы провели в чемпионатах Испании. В испанских первенствах "Реал" побеждал в 72 играх, в 71 встречах победа доставалась "Барселоне". Остальные 34 поединка завершились вничью. В последней игре, которая прошла 28 октября 2018 года на стадионе "Камп Ноу", каталонцы одержали разгромную победу 5:1.

Точное время начала матча Барселона - Реал Мадрид 6 февраля 2019

Матч Барселона - Реал Мадрид состоится 6 февраля 2019 года и начнется в 23:00 по московскому времени.

Прогнозы на матч Барселона - Реал Мадрид 6 февраля 2019

"Барселона" - фаворит поединка против мадридского "Реала". Каталонский клуб выглядит получше в последнее время, но мадридцы поднялись хорошо в турнирной таблице испанского первенства.

Телетрансляция матча Барселона - Реал Мадрид 6 февраля 2019

Телетрансляция матча Барселона - Реал Мадрид 6 февраля 2019 года пройдет на телеканале Матч ТВ в 22:55 по московскому времени.