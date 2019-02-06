Сериал "Ходячие мертвецы" продлен на десятый сезон

Несмотря на невысокие, почти провальные, рейтинги по сравнению с первыми сезонами, вселенная "Ходячих мертвецов" продолжает барахтаться и даже неплохо развиваться. Объяснение этому простое - да, сериал когда-то соперничал по рейтингам с самой "Игрой престолов", но даже при сегодняшнем кратном падении, он прочно удерживает вторую-третью строчку в мировой популярности. Отсюда и бесконечные спин-оффы, и заявленные полнометражные фильмы, и ожидаемое продление.

Напомним, Дэвид Алперт, на тот момент исполнительный продюсер сериала, сказал еще в 2015-м: «Мне нравится работать с исходным материалом, особенно когда у нас есть представление о том, каким будет 10-й сезон. И если нам повезет, у нас будет и 11-й, и 12-й сезоны. У нас уже есть примерный ориентир».

Ходячие мертвецы 9 сезон. Пять наивных вопросов о сериале..Кто такие шепчущиеся, зачем убили Иисуса и почему все герои так изменились? Владимир Кирдяшов - главный по сериалам в Комсомольской правде - о новом сезоне Ходячих. Он знает не только дату выхода 9 сезона, но и такие подробности, которые даже шепчущихся сразят наповал! Не бойтесь спойлеров! Смотрите обзор и узнаете: 00:22 почему все герои сериала Ходячие мертвецы так изменились ? 01:01 кто напал на наших героев в последних сериях 02:04 что случилось с Риком ? 02:35 почему убили Иисуса 03:30 Что произойдет в 9 сезоне Ходячих мертвецов? А это Владимир Кирдяшов рассказывает про Игры престолов https://www.youtube.com/watch?v=kotO1p6lTuM&t=27s Присылайте свои видео на reporter@kp.ru Подпишитесь на наш канал: http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=kpru Следите за новостями: Facebook https://www.facebook.com/onlinekpru Вконтакте http://vk.com/kpru Twitter https://twitter.com/onlinekpru Одноклассники http://www.odnoklassniki.ru/kpru

Телеканал АМС объявил официально в своем твиттере, что "Ходячие" вернутся с десятым сезоном в октябре 2019 года. В нем, как и в девятом, будет продолжаться война между Содружеством общин (Александрия, Хиллтоп) и новыми хитрыми и изобретательными врагами - Шепчущимися, которых ввели в сюжет в девятом сезоне.

Напоним, актер Эндрю Линкольн покинул сериал, но вернется в полнометражных фильмах, запланированных на 2020 год.