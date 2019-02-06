2019-02-06T17:17:57+03:00
Политика

Советник главы ЛНР: В заявлении Климкина — полное неуважение к жителям Донбасса

Родион Мирошник, представитель Луганской Народной Республики на Минских переговорах прокомментировал «КП» заявление главы украинского МИДа о промывке мозгов тем, кто живет на юго-востоке страны
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин.Министр иностранных дел Украины Павел Климкин.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Глава украинского внешнеполитического ведомства считает, что Донбасс «надо перезагрузить». И что процесс «перезагрузки» будет идти одновременно с возвратом Донецка и Луганска под контроль Киева. Павел Климкин заявляет, что «перезагружать» надо «ментально, идеями, экономикой». И полагает, что это возможно в близком будущем. Министр иностранных дел незалежной вспомнил неких детей с юго-востока Украины, которые, приезжая в западные регионы, сначала срывали украинский флаг, а спустя месяц уже «распевали украинский гимн». Правда, о том, что сил на «реконструкцию» и «перековку» Донбасса у Киева просто не хватит, Климкин предпочел умолчать.

Советника главы ЛНР Родиона Мирошника данные ксенофобские высказывания «европейски ориентированного» чиновника такого ранга не слишком удивили:

- В подобных заявлениях сквозит полное неуважение к жителям Донецкой и Луганской республик. Глава внешнеполитического ведомства Украины, похоже, не вполне понимает, что подобными словами он нарушает базовые гражданские права живущих на Донбассе. Официальное лицо страны, которое с высоких трибун, в том числе в Западной Европе, постоянно заявляет о своем «европейском выборе», людям с юго-востока отказывает в равенстве с теми, кто живет в Киеве или во Львове. Какая там Женевская конвенция?! Какое равенство?

Советник главы ЛНР Родион Мирошник. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Советник главы ЛНР Родион Мирошник.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Связаны ли высказывания Климкина с президентской кампанией на Украине — конечно! Это своеобразная клятва в верности своему патрону Порошенко и заявление о готовности вместе с ним бороться за изменения в конституции страны, которые позволят ей изменить нейтральный статус государства и надеяться на вступление в военно-политический блок НАТО. И в Киеве таким образом в очередной раз расписались в своей несамостоятельности и полной ориентированности на Вашингтон.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Мы-то переживем. А вот они еще больше загоняют себя в угол»: Пушков прокомментировал разрыв Украиной соглашения об обмене правовой информацией
Об этом председатель Комиссии Совета Федерации по информполитике заявил в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым
Новости 24
Общественная палата выпустит памятку о противодействии кибербуллингу детей
Шакро Молодой отправился по этапу в колонию
Россияне назвали главные экологические проблемы страны
Эль-классико для Барселоны в эту субботу пройдет под китайскими именами
Медведев: получить Нобелевскую премию не сложнее, чем выиграть ЧМ по футболу
Испытания "умных" мин начнутся в России в конце 2019 года
Путин подписал указ о частичной отмене ограничительных мер в отношении Турции
Путин подписал закон о постановке на воинский учет по месту проживания
Отдых Трампа во Флориде обошелся госказне США в $14 млн
Путин подписал указ об отмене виз для граждан Турции
«В здравом уме так даже врать не получится»: Захарова ответила Порошенко, обвинившему Россию в бедности украинцев
Трамп рассказал о разработке новейшей системы ПРО США
В Раде призвали Украину сотрудничать с Россией ради выживания
Песков рассказал, в чем заключается смысл жизни
Посол РФ: Путин и Лукашенко рассмотрят в Сочи все проблемные вопросы
СК опроверг данные о девяти погибших при пожаре в "звездном доме" на Никитском бульваре
Алексей Каспржак покинул пост директора детского центра «Артек»
Разрезанную «Девочку с воздушным шаром» Бэнкси выставили в музее
Лавров отреагировал на предложение США по заключению нового ДРСМД