Советник главы ЛНР: В заявлении Климкина — полное неуважение к жителям Донбасса

Глава украинского внешнеполитического ведомства считает, что Донбасс «надо перезагрузить». И что процесс «перезагрузки» будет идти одновременно с возвратом Донецка и Луганска под контроль Киева. Павел Климкин заявляет, что «перезагружать» надо «ментально, идеями, экономикой». И полагает, что это возможно в близком будущем. Министр иностранных дел незалежной вспомнил неких детей с юго-востока Украины, которые, приезжая в западные регионы, сначала срывали украинский флаг, а спустя месяц уже «распевали украинский гимн». Правда, о том, что сил на «реконструкцию» и «перековку» Донбасса у Киева просто не хватит, Климкин предпочел умолчать.

Советника главы ЛНР Родиона Мирошника данные ксенофобские высказывания «европейски ориентированного» чиновника такого ранга не слишком удивили:

- В подобных заявлениях сквозит полное неуважение к жителям Донецкой и Луганской республик. Глава внешнеполитического ведомства Украины, похоже, не вполне понимает, что подобными словами он нарушает базовые гражданские права живущих на Донбассе. Официальное лицо страны, которое с высоких трибун, в том числе в Западной Европе, постоянно заявляет о своем «европейском выборе», людям с юго-востока отказывает в равенстве с теми, кто живет в Киеве или во Львове. Какая там Женевская конвенция?! Какое равенство?

Советник главы ЛНР Родион Мирошник.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Связаны ли высказывания Климкина с президентской кампанией на Украине — конечно! Это своеобразная клятва в верности своему патрону Порошенко и заявление о готовности вместе с ним бороться за изменения в конституции страны, которые позволят ей изменить нейтральный статус государства и надеяться на вступление в военно-политический блок НАТО. И в Киеве таким образом в очередной раз расписались в своей несамостоятельности и полной ориентированности на Вашингтон.