2019-02-06T17:22:43+03:00
Происшествия

Няня, на глазах которой ребенок выпал в окно, получила условный срок и уже ищет новую работу

Родители считают решение суда слишком мягким и уже обжаловали его
Анастасия ВАРДАНЯН
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Няня Галина после страшного происшествия с малышом: "виновата, не уследила, ну с кем не бывает".Няня Галина после страшного происшествия с малышом: "виновата, не уследила, ну с кем не бывает".
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- Матвея больше нет он выпал из окна ...

Голос няни в телефонной трубке показался папе малыша таким спокойным, что он сначала не поверил, что сказанное - правда. 28-летний программист Иван* сорвался с рабочего места домой, и по пути позвонил жене. Но повторить слова няни так и не смог.

- Алло, Анечка, ты главное не волнуйся, но дома что-то стряслось. Поезжай туда, посмотри, - промямлил он, стараясь скрыть дрожь в голосе.

Аня, мама Матвея, была недалеко от дома. То, что она увидела, во дворе многоэтажки в подмосковном Щелково не дай Бог пережить никому. Малыш лежал в лужи крови на асфальте в нескольких метрах от дома.

- Помогите, вы же врачи, - бросилась женщина на фельдшера скорой, который нервно курил и что-то записывал в рабочий журнал.

- Ничего нельзя сделать. Мертв!

Сколько сидела на асфальте и что происходило вокруг, Аня не помнит. Матвею был один год и восемь месяцев.

"НЕ УСЛЕДИЛА, НУ С КЕМ НЕ БЫВАЕТ"

Все случилось в апреле прошлого года. Кроха выпал из окна однокомнатной квартиры на седьмом этаже. Няня, 55-летняя Галина, которая в этот момент была с ребенком, сразу призналась: "виновата, не уследила, ну с кем не бывает."

Находившийся под опекой няни малыш Матвей выпал из окна.

Находившийся под опекой няни малыш Матвей выпал из окна.

Уголовное дело возбудили по статье "причинение смерти по неосторожности". Но убитые горем родители обвиняли сиделку во всех тяжких. В суде оба дали показания о том, что женщина специально открыла окно и чуть ли не выбросила туда ребенка. Уверяли, что одинокая и бездетная дама могла сделать это из зависти к их семейному счастью и требовали наказать ее по всей строгости. Но суд, самый гуманный в мире, решил иначе. Няня отделалась условным сроком: год и три месяца без права выезда из Щелково.

- А куда ей выезжать!? Она и раньше не путешествовала. Так что можно сказать, что ее вообще не наказали, - возмутился отец Матвея.

Решение суда родители уже обжаловали. Они долго молчали и не предавали историю огласке. Эксклюзивное интервью "Комсомолке" решили дать только когда узнали, что няня-убийца снова ищет работу. А может быть уже и нашла. Вот что она выдала корреспонденту "КП" по телефону.

- Алло, я ищу няню для дочки, ей два годика. Вам это интересно?

- Мне уже предложили ребенка чуть старше. Но я еще не согласилась, думаю. Давайте встретимся и все обсудим, - предложила она.

И это неудивительно. Решение суда вовсе не запрещает ей заниматься присмотром за детьми. Адвокат семьи уверен, что во всем виновато следствие, которое с самого начала не правильно квалифицировало преступление.

- Дело возбудили по части первой статьи 109 УК РФ. Но она выполняла должностные обязанности и отвечать должна была по части второй. Там наказание строже: до трех лет лишения свободы и четко прописан пункт о запрете определенной деятельности. Мы несколько раз подавали жалобы, но никто не реагировал, - рассказала адвокат Николай Жданов.

Договор с няней молодые родители подписывать не стали. Именно на этот факт пеняли следователи. Однако деньги на счет сиделки переводили ежемесячно, да и сама женщина не отрицала, что работала няней ровно год.

КАМЕРЫ НЕ РАБОТАЛИ

- На работу мы ее приняли 17 апреля 2017-го и ровно через год, день в день это произошло. Когда сыну исполнилось девять месяцев, мне нужно было выйти на работу. Я лингвист, но сейчас точно отказалась бы. Да и с выбором няни мы прогадали. Мы ее через социальные сети нашли. Дали объявление и она сама позвонила. Показалась тихой, спокойной, это и привлекло. Думали, что с опытом, она сказала, что раньше уже следила за детьми, хотя своих у нее нет. Поначалу все было хорошо. Но за пару месяцев до гибели Матвея нам показалось, что он какой-то грустный. Тогда мы решили установить видеонаблюдение в квартире. И няню об этом честно предупредили. Смотрели записи и ничего дурного не нашли. Но в тот день камеры не работали и она хорошо об этом знала, - рассказала Анна.

На злосчастном окне были установлены специальные детские замки. Родители малыша с первых дней запретили их открывать.

- В тот день я впервые открыла окно. У меня приливы и казалось, что умру от жары, - такие показания дала няня в суде.

Все произошло на ее глазах.

- Он мгновенно залез на диван, потом на стол и подоконник. Сел и оперся спиной на москитную сетку. Я пыталась его поймать, ухватила за майку, но не удержала, - заявила няня.

Падение сняли камеры наружного видеонаблюдения. Жутки кадры до сих пор хранят родители Матвея. Уже в январе дело будет рассмотрено в московском областном суде. Максимально няне грозит до двух лет лишения свободы.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

"Пока детям не исполнится три года, забудьте про открытые окна!"

- У большинства детей в возрасте до трех лет отсутствует чувство самосохранение. Оставлять их без присмотра даже на минуту нельзя. Тем более если в квартире открыто окно. Любая мама или няня хорошо знает это правило. Несмотря на это, ежегодно сотни детей гибнут из-за открытых окон. В случае с родителями можно сказать, что они не уследили за ребенком. Но, когда речь идет о няне, мы говорим именно о преступной халатности. Оберегать малыша от любых опасностей - ее работа. Отдельно хочу сказать про москитные сетки. Некоторые думают, что они защищают детей от падения. Но на самом деле это не так. Они не выдерживают вес детей. Скоро весна и чтобы такие случаи не повторялись, советую всем родителям заранее установить на окна специальные держатели, и открывать их только на режим проветривания, - посоветовала мать троих детей, директор фирмы по подбору персонала для дома Евгения Нестерова.

ВАЖНО

Как найти хорошую няню?

ШАГ 1

Ищите через знакомых. В этом случае у няни точно будет необходимый опыт работы, а ваши близкие опишут все ее достоинства и отрицательные черты.

ШАГ 2

Если не удалось найти через знакомых, загляните в профессиональные агентства по подбору домашнего персонала. Как правило, все кандидаты проходят проверку.

ШАГ 3

Обязательно проверьте у будущего работника удостоверяющие личность документы. В этом случае вы сможете защитить себя и детей от мошенников и просто недобросовестных людей. Отдельно остановитесь на здоровье сиделки, попросив показать медицинскую справку.

ШАГ 4

Узнайте, нет ли вашей няни в «черных списках». Общедоступные списки недобросовестных нянь, созданные неравнодушными мамами, уже много лет существуют в Интернете.

* Имена героев изменены

ИСТОЧНИК KP.RU

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