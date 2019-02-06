Няня, на глазах которой ребенок выпал в окно, получила условный срок и уже ищет новую работу

- Матвея больше нет он выпал из окна ...

Голос няни в телефонной трубке показался папе малыша таким спокойным, что он сначала не поверил, что сказанное - правда. 28-летний программист Иван* сорвался с рабочего места домой, и по пути позвонил жене. Но повторить слова няни так и не смог.

- Алло, Анечка, ты главное не волнуйся, но дома что-то стряслось. Поезжай туда, посмотри, - промямлил он, стараясь скрыть дрожь в голосе.

Аня, мама Матвея, была недалеко от дома. То, что она увидела, во дворе многоэтажки в подмосковном Щелково не дай Бог пережить никому. Малыш лежал в лужи крови на асфальте в нескольких метрах от дома.

- Помогите, вы же врачи, - бросилась женщина на фельдшера скорой, который нервно курил и что-то записывал в рабочий журнал.

- Ничего нельзя сделать. Мертв!

Сколько сидела на асфальте и что происходило вокруг, Аня не помнит. Матвею был один год и восемь месяцев.

"НЕ УСЛЕДИЛА, НУ С КЕМ НЕ БЫВАЕТ"

Все случилось в апреле прошлого года. Кроха выпал из окна однокомнатной квартиры на седьмом этаже. Няня, 55-летняя Галина, которая в этот момент была с ребенком, сразу призналась: "виновата, не уследила, ну с кем не бывает."

Находившийся под опекой няни малыш Матвей выпал из окна.

Уголовное дело возбудили по статье "причинение смерти по неосторожности". Но убитые горем родители обвиняли сиделку во всех тяжких. В суде оба дали показания о том, что женщина специально открыла окно и чуть ли не выбросила туда ребенка. Уверяли, что одинокая и бездетная дама могла сделать это из зависти к их семейному счастью и требовали наказать ее по всей строгости. Но суд, самый гуманный в мире, решил иначе. Няня отделалась условным сроком: год и три месяца без права выезда из Щелково.

- А куда ей выезжать!? Она и раньше не путешествовала. Так что можно сказать, что ее вообще не наказали, - возмутился отец Матвея.

Решение суда родители уже обжаловали. Они долго молчали и не предавали историю огласке. Эксклюзивное интервью "Комсомолке" решили дать только когда узнали, что няня-убийца снова ищет работу. А может быть уже и нашла. Вот что она выдала корреспонденту "КП" по телефону.

- Алло, я ищу няню для дочки, ей два годика. Вам это интересно?

- Мне уже предложили ребенка чуть старше. Но я еще не согласилась, думаю. Давайте встретимся и все обсудим, - предложила она.

И это неудивительно. Решение суда вовсе не запрещает ей заниматься присмотром за детьми. Адвокат семьи уверен, что во всем виновато следствие, которое с самого начала не правильно квалифицировало преступление.

- Дело возбудили по части первой статьи 109 УК РФ. Но она выполняла должностные обязанности и отвечать должна была по части второй. Там наказание строже: до трех лет лишения свободы и четко прописан пункт о запрете определенной деятельности. Мы несколько раз подавали жалобы, но никто не реагировал, - рассказала адвокат Николай Жданов.

Договор с няней молодые родители подписывать не стали. Именно на этот факт пеняли следователи. Однако деньги на счет сиделки переводили ежемесячно, да и сама женщина не отрицала, что работала няней ровно год.

КАМЕРЫ НЕ РАБОТАЛИ

- На работу мы ее приняли 17 апреля 2017-го и ровно через год, день в день это произошло. Когда сыну исполнилось девять месяцев, мне нужно было выйти на работу. Я лингвист, но сейчас точно отказалась бы. Да и с выбором няни мы прогадали. Мы ее через социальные сети нашли. Дали объявление и она сама позвонила. Показалась тихой, спокойной, это и привлекло. Думали, что с опытом, она сказала, что раньше уже следила за детьми, хотя своих у нее нет. Поначалу все было хорошо. Но за пару месяцев до гибели Матвея нам показалось, что он какой-то грустный. Тогда мы решили установить видеонаблюдение в квартире. И няню об этом честно предупредили. Смотрели записи и ничего дурного не нашли. Но в тот день камеры не работали и она хорошо об этом знала, - рассказала Анна.

На злосчастном окне были установлены специальные детские замки. Родители малыша с первых дней запретили их открывать.

- В тот день я впервые открыла окно. У меня приливы и казалось, что умру от жары, - такие показания дала няня в суде.

Все произошло на ее глазах.

- Он мгновенно залез на диван, потом на стол и подоконник. Сел и оперся спиной на москитную сетку. Я пыталась его поймать, ухватила за майку, но не удержала, - заявила няня.

Падение сняли камеры наружного видеонаблюдения. Жутки кадры до сих пор хранят родители Матвея. Уже в январе дело будет рассмотрено в московском областном суде. Максимально няне грозит до двух лет лишения свободы.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

"Пока детям не исполнится три года, забудьте про открытые окна!"

- У большинства детей в возрасте до трех лет отсутствует чувство самосохранение. Оставлять их без присмотра даже на минуту нельзя. Тем более если в квартире открыто окно. Любая мама или няня хорошо знает это правило. Несмотря на это, ежегодно сотни детей гибнут из-за открытых окон. В случае с родителями можно сказать, что они не уследили за ребенком. Но, когда речь идет о няне, мы говорим именно о преступной халатности. Оберегать малыша от любых опасностей - ее работа. Отдельно хочу сказать про москитные сетки. Некоторые думают, что они защищают детей от падения. Но на самом деле это не так. Они не выдерживают вес детей. Скоро весна и чтобы такие случаи не повторялись, советую всем родителям заранее установить на окна специальные держатели, и открывать их только на режим проветривания, - посоветовала мать троих детей, директор фирмы по подбору персонала для дома Евгения Нестерова.

ВАЖНО

Как найти хорошую няню?

ШАГ 1

Ищите через знакомых. В этом случае у няни точно будет необходимый опыт работы, а ваши близкие опишут все ее достоинства и отрицательные черты.

ШАГ 2

Если не удалось найти через знакомых, загляните в профессиональные агентства по подбору домашнего персонала. Как правило, все кандидаты проходят проверку.

ШАГ 3

Обязательно проверьте у будущего работника удостоверяющие личность документы. В этом случае вы сможете защитить себя и детей от мошенников и просто недобросовестных людей. Отдельно остановитесь на здоровье сиделки, попросив показать медицинскую справку.

ШАГ 4

Узнайте, нет ли вашей няни в «черных списках». Общедоступные списки недобросовестных нянь, созданные неравнодушными мамами, уже много лет существуют в Интернете.

* Имена героев изменены