В Москву прилетели рэперы семейства вьюрковых

- Че! Че! Че! - раздаётся где-то в кустарнике недалеко от Майского просека.

- Вот это точно залетные ребята, - реагирует руководитель птичьего приюта в «Сокольниках» Вадим Мишин. - Потому их так и прозвали - чечетки. За речитатив.

- То есть в мире пернатых это, можно сказать, рэперы? - улыбаюсь я, предвосхищая будущий заголовок.

- Ну, по сравнению с оперными певцами (такими как жаворонок или соловей), безусловно.

Чечетка очень похожа на воробья (собственно, отряд у них один и тот же). Только у рэперов красная шапочка на темечке и алые пёрышки на грудке.

Как эти гастролеры попали в феврале в Москву, остаётся загадкой. Потому как птицы перелетные. И возвращаться с юга им ещё рано. А лететь на курорт - наоборот - поздно.

По-хорошему, чечеткам еще рановато возвращаться из теплых краев и встретить их в начале февраля - большая редкость.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Видимо, сказывается недавнее потепление, - пожимает плечами орнитолог. - К тому же в столице есть чем поживиться. Полно всяких семян и ягод. В нашем парке много кормушек. Да и в других тоже.

Че! Че! Че! - маленькая юркая птичка словно хочет что-то сказать.

Может быть, червяк? Или человек?

В общем, чепуха да и только.

Всего было замечено около пяти чечёток. И все на территории парка «Сокольники».

Кстати, этой зимой в Москве осталось много зябликов. Видимо, это связано с тем, что жители белокаменной активно их подкармливают.

КСТАТИ

Москвичей приглашают накормить птиц рисунками

Фестиваль «Снежный холст» продлится в столице с 10 февраля по 10 марта

Такое мероприятие в Москве проведут впервые. Хотя, по сути, это такое же кормление птиц. Только подойти к нему нужно будет творчески.

А именно - нанести на снег рисунки из еды. Вместо красок, лака и мела использовать зернышки, фарш, несоленую кашу на воде и прочие птичьи вкусности.

Организатор необычного фестиваля, который пройдёт с 10 февраля по 10 марта, - ГПБУ «Мосприрода».

Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе учреждения, кроме еды, художникам разрешат использовать природные органические материалы. Например, щепу, опилки, лозу, всякие пищевые красители.

По правилам организаторов, изображения могут быть не только плоскими, но и объемными (кроме скульптур - этот вид искусства не используется).

Все материалы для будущих работ участникам надо будет принести с собой, - добавили в «Мосприроде».

Номинации фестиваля «Снежный холст»:

зимний пейзаж

обитатели парка

лето среди зимы

природа и спорт

зимняя сказка

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ

Нужно выбрать природную территорию, направить заявку с указанием количества и возраста участников по электронному адресу, указанному на сайте www.mospriroda.ru. Там 15 точек. Напротив каждой указан телефон организаторов, адрес электронки, дата проведения и точный адрес.

Победителей ждут призы и дипломы. А также (об этом можно только мечтать!) публикация работы на официальном сайте «Мосприроды».

ЧЕМ ЛУЧШЕ ВСЕГО КОРМИТЬ ПТИЦ

Сырые семечки подсолнечника, овёс рубленый, сорго (продаётся на рынке), дробленая кукуруза, дробленый горох (его немного), несоленое сало, сырой фарш, каши несоленые на воде без сахара.

...И ЧЕМ НЕЛЬЗЯ

Чёрный хлеб, колбаса, чипсы, рис, грибы, кожура бананов, пряности.

КСТАТИ

Птицы в Москве три дня боролись с депрессией

Хотелось клюнуть на все и улететь в какой-нибудь Египет, но чувство патриотизма оказалось сильнее (подробности)

КСТАТИ

Птицы в Москве три дня боролись с депрессией

Хотелось клюнуть на все и улететь в какой-нибудь Египет, но чувство патриотизма оказалось сильнее (подробности)

КСТАТИ

Птицы в Москве три дня боролись с депрессией

Хотелось клюнуть на все и улететь в какой-нибудь Египет, но чувство патриотизма оказалось сильнее (подробности)