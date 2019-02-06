Руководство ABC мечтает вернуть популярнейшее шоу «Остаться в живых»

- Я бы очень хотела возобновить съемки сериала «Остаться в живых» («Lost»), - рассказала американским журналистам новый президент подразделения телеканала ABC, отвечающего за шоу, Кэри Берк. - Было бы очень интересно все это увидеть.

Для меня и многочисленных фанатов сериала эти слова, словно глоток воздуха для тонущего в бурлящем океане многочисленных телесериалов. Их сейчас штампуют сотнями - удачные и не очень.

А наши сердца навсегда остались в том таинственном мире, где очутились герои «Lost» после крушения самолета над Тихим океаном. Остров, населенный загадочными и опасными людьми, и выжившими пассажирами. Им надо постоянно быть начеку, придумывать новые способы выживания, разгадывать загадки неизвестного мира вокруг. Каждая серия заканчивалась «клиффхэнегром» - крючком, таинственной недосказанностью. И наплевать, что завтра на работу и уже четыре утра - ты садился и смотрел дальше!

Так продолжалось шесть лет, с 2004 года. Шоу получило огромное число призов, а премьерные серии во время показа по ABC собирали рекордную многомиллионную аудиторию.

2010-й год нам, фанатам сериала, разбил сердце. Вышел финальный шестой сезон. В последней серии, на пике популярности шоу, нам взяли и объяснили что же случилось с теми, кто «остался в живых»: криво и косо, местами банально. Зачем они это сделали, гады? Мы же и дальше были готовы смотреть...

Кэри Берк - новый топ-менеджер телеканала ABC (которому принадлежат права на «Остаться в живых») сделала свое громкое заявление, выступая на популярном американском ток-шоу. Там представили ее видение, как дальше развивать сериальное направление ABC. Показали что-то вроде телепрезентации - она началась кадрами с главными героями «Остаться в живых»

- Мы должны вернуться! - говорил с экрана один из самых популярных персонажей шоу Джек.

Ведущий попытался выяснить у Берк подробности.

- Как же объяснить, - задумалась топ-менеджер телеканала. - Это то, о чем ты мечтаешь перед сном. Я еще не говорила об этом с авторами сериала и руководством ABC. Но меня часто спрашивают, какое шоу я бы возобновила. B я часто отвечаю - «Остаться в живых». Больше нечего сказать. А может никогда и не будет, - печально заключила Берк.

Но мы-то верим?