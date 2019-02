Среди новых эмодзи появится весьма непристойный

Обновление Unicode — первое с 2014 года - с новыми эмодзи (Emoji) станет доступным для разработчиков iOS и Android 5 марта, - сообщает ТАСС со ссылкой на Business Insider. Но как будут выглядеть новые символы уже известно. Их - 59, каждый представлен в нескольких комбинациях — различаются в цвету кожи и полу. Набор, в общей сложности, включает почти 300 эмодзи.

Новых эможди более 200.

Большая часть новых символов имеет отношение к людям с ограниченными возможностями — изображает инвалидные коляски, слуховые аппараты, протезы, слепых. Другие связаны с едой, животным миром, техникой, географией.

Утвержден набор новых символов на 2019 год , среди которых оказался маленький пенис .

Все новые эмоджи интересны - не оставляют равнодушными. Но более всего общественность взволновал один — в виде руки, показывающей нечто маленькое. Pinching Hand — такое его официальное название - «щепотка» в вольном переводе. Или "чуток". Ничего вроде бы особенного. Мало ли что может быть маленьким? Да что угодно. Но в британской газете Daily Mail новоявленное эмодзи восприняли на редкость конкретно: мол, изображает он «маленький пенис». «Tiny penis» hand gesture will be one of 270 new emojis due to be released on all phones later this year» - так озаглавили журналисты статью на эту тему.

Эмоджи, вызвавший странную реакцию в соцсетях.

В настоящее время многие популярные приложения для мгновенного обмена сообщениями позволяют использовать наборы эмодзи. В газете опасаются, что Pinching Hand станут применять в извращенном — оскорбительном для большинства мужчин — смысле. Или понимать неправильно, когда автор сообщения ничего обидного передать не хотел, но непристойный эмоджи вставил.

Кстати, совсем не исключено, что прообразом для сомнительного эмоджи послужила Кондолиза Райс (Condoleezza Rice), которая с 2005 по 2009 год служила Государственным секретарем США. И часто показывала Pinching Hand. Даже с высоких трибун.

Сам жест был распространен задолго до появления соответствующего эмоджи.

Все новые эмодзи можно посмотреть тут

А В ЭТО ВРЕМЯ

Не давайте волю чувствам в деловой переписке

Илла Гликсон (Dr Ella Glikson) из университета Бен-Гуриона в Израиле (Ben-Gurion University of the Negev )обнаружила: работники, вставляющие эмодзи в деловые электронные письма, портят о себе впечатление. Получатели таких посланий почему-то считают отправителей недостаточно компетентными.

Эксперименты, в которых участвовали 549 менеджеров из 29 стран, продемонстрировали: смайлики и прочие рожицы, которые некоторые считают нужным добавить в деловое письмо, чтобы продемонстрировать свою искренность, дружелюбие, добрые намерения или даже сочувствие, на самом деле никак не влияют на эмоции получателей. Никакой дополнительной теплоты те не чувствуют.

По мнению Иллы, письмо примерно с таким вот текстом «сожалею, что наша фирма не сможет перевести деньги за отгруженную вами продукцию» не станет «теплее», если отправитель сопроводит его грустным смайликом. Наоборот, будет выглядеть издевательским. И конечно же, некомпетентным. Поскольку отправитель мог объяснить причину неурядицы вместо того, что проявлять абсолютно бесполезное сочувствие.