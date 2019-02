Вслед за создателем Amazon сын Вуди Аллена обвинил журналистов в шантаже

Накануне основатель Amazon Джефф Безос обвинил руководство издания National Enquirer в попытке шантажа. По его словам, действия издателя Дэвида Пекера были политически мотивированы. Он рассказал, что рководство National Enquirer угрожало опубликовать серию откровенных фотографий, на которых он запечатлен с бывшей телеведущей Лорен Санчес.

Бизнесмен заявил, что не хочет, чтобы его запугивали, а потому решил предать гласности переписку с адвокатом Джоном Файном, представлявшим интересы владеющей таблоидом компании American Media и ее руководителя Дэвида Пекера. А сегодня, 8 февраля журналист Ронан Фэрроу заявил, что угрозы поступали и в его адрес.

«Мне и еще одному известному журналисту, которые пишут резонансные статьи о делишках National Enquirer с Трампом поступали одинаковые угрозы, мол «перестань копать или мы тебя уроем», — рассказал сын Вуди Аллена и Мии Фэрроу. «Я не имею дел с субъектами, о которых пишу статью», — добавил он.

Напомним, в апреле 2018 года в The New Yorker вышла статья Фэрроу, в которой он рассказал, как журнал Пекера покупал и «хоронил» статьи, которые могли бы повредить предвыборной компании Трампа, пишет Page Six.