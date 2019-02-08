2019-02-08T16:43:17+03:00
Здоровье

Ученые объяснили, почему так важно снимать уличную одежду, приходя домой

Исследователи привели веские аргументы, как это может быть опасно для здоровья
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Ученые настоятельно не советуют разгуливать по дому в уличной верхней одежде.Ученые настоятельно не советуют разгуливать по дому в уличной верхней одежде.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Больше двух лет ученые из США Марк Странд и Райан Хан занимались изучением влиянием дорожной пыли и микрочастиц на человеческое здоровье, что в итоге привело к созданию работы с одноименным названием. Вывод их научных трудов: уличной одежде нельзя ходить по дому.

Дело в том, что маленькие твердые частицы дорожной пыли содержат цинк, алюминий и другие металлы могут вызвать серьезные заболевания дыхательных путей.

«Если дома вы привыкли ходить в уличной обуви, то от нее надо избавляться. В ином случае можно подхватить листериоз — заболевание центральной нервной системы» - говорят исследователи –врачи.

Дело в том, что бактерии, которые оседают на кроссовках и ботинках, провоцируют развитие менингита, а также воспаление оболочек спинного и головного мозга. Более того, при заражении листериозом есть большая вероятность выкидыша в первом триместре беременности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Ирина Волк назначена помощником главы МВД России
Путин снял с постов ряд генералов силовых ведомств
Граждане Украины будут выбирать из 44 кандидатов на пост президента
За 2018 год полицейские сняли почти тысячу дебоширов с авиарейсов в России
Лавров прокомментировал вмешательство во внутренние дела Венесуэлы
Лавров: Россия сыграла одну из главных ролей в сохранении сирийской государственности
Меркель считает фейковые новости угрозой национальной безопасности
Херсонский суд продлил арест журналиста Вышинского до 8 апреля
Меркель: страны ЕС смогли договориться по "Северному потоку - 2"
Юлия Тимошенко потребовала снять с выборов кандидатуру своего однофамильца
Умер енот Орео, ставший прообразом Ракеты из "Стражей галактики"
Рябков: США не готовы к диалогу с Россией
В Брюсселе оценили перспективы Украины на вступление в ЕС
Число заболевших корью в России выросло в 3,5 раза
Верховный лидер Ирана призвал не доверять улыбкам американцев и предложениям европейцев
Самолет врезался в сугроб в аэропорту французского Куршевеля
Российские наблюдатели не поедут на Украину из соображений безопасности
Футбольный клуб "Нант" изъял из обращения номер, под которым выступал погибший в авиакатастрофе Эмилиано Сала
Комитет Сената США рассмотрит резолюцию против "Северного потока - 2"
Германия и Франция смогли достигнуть компромисса по «Северному потоку - 2»
В Росси могут ввести государственную систему сертификации для магов и астрологов
Сломавший Гуфу два ребра мужчина принес извинения и заключил с рэпером мировое соглашение
Умер Ян Ольшевский - бывший премьер-министр Польши