Ученые объяснили, почему так важно снимать уличную одежду, приходя домой

Больше двух лет ученые из США Марк Странд и Райан Хан занимались изучением влиянием дорожной пыли и микрочастиц на человеческое здоровье, что в итоге привело к созданию работы с одноименным названием. Вывод их научных трудов: уличной одежде нельзя ходить по дому.

Дело в том, что маленькие твердые частицы дорожной пыли содержат цинк, алюминий и другие металлы могут вызвать серьезные заболевания дыхательных путей.

«Если дома вы привыкли ходить в уличной обуви, то от нее надо избавляться. В ином случае можно подхватить листериоз — заболевание центральной нервной системы» - говорят исследователи –врачи.

Дело в том, что бактерии, которые оседают на кроссовках и ботинках, провоцируют развитие менингита, а также воспаление оболочек спинного и головного мозга. Более того, при заражении листериозом есть большая вероятность выкидыша в первом триместре беременности.