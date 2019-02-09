2019-02-09T16:45:28+03:00
Общество

Правительство Санкт-Петербурга и АНО «Россия - страна возможностей» подписали договор о сотрудничестве

В Северной столице сегодня стартовал региональный полуфинал конкурса «Лидеры России»
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Правительство Санкт-Петербурга и АНО «Россия - страна возможностей» подписали договор о сотрудничествеПравительство Санкт-Петербурга и АНО «Россия - страна возможностей» подписали договор о сотрудничестве
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Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и генеральный директор автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров сегодня подписали соглашение о сотрудничестве.

Напомним, в Северной столице 9 февраля стартовал региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» - на него приехали участники со всего Северо-западного федерального округа.

Александр Беглов ранее отмечал, что Санкт-Петербург заинтересован в поиске талантливой молодежи и развитии системы наставничества - специалистов, которые могли бы делиться полезным опытом в самых разных сферах жизни. Для этого будет запущен собственный конкурс «Лидеры города». А нынешнее соглашение с АНО «Россия - страна возможностей» предполагает создание совместными усилиями эффективной системы поддержки гражданских инициатив.

«Это будут как новые проекты, предназначенные для людей разных возрастов, образования, профессий и возможностей здоровья, так и взаимодействие в рамках уже существующих проектов АНО «Россия - страна возможностей», - сообщили в пресс-службе организации.

Глава АНО Алексей Комиссаров после встречи с Александром Бегловым особо отметил большую заинтересованность врио губернатора Санкт-Петербурга в воспитании новых кадров и создании в городе эффективной системы социальных лифтов.

- Можно делать разные хорошие конкурсы, но если в их результатах нет реальной заинтересованности руководства страны, руководства региона, то вряд ли мы получим те изменения, о которых мы так много говорим, - заявил Комиссаров. - Для конкурса «Лидеры России» самое важное то, что этот конкурс инициирован президентом и поддерживается президентом, это дает очень большие возможности для участников. То, что Санкт-Петербург проявил интерес ко всем конкурсам нашей платформы, к нашим участникам и победителям - это крайне важно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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