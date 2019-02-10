"Тампа" победила "Питтсбург" 5:4 благодаря 28 сейвам Василевского

Поединок регулярного чемпионата НХЛ между "Тампой Бэй" и "Питтсбургом" завершился со счетом 5:4 в пользу "Лайтнинг". И одним из героев поединка стал российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский - он отразил 28 из 32 бросков по своим воротам, благодаря чему одержал 22 победу в сезоне с командой.

Шайбы у победителей забросили Янни Гурд (16-я минута), Эрик Чернак (16), Энтони Чирелли (28), Тайлер Джонсон (45) и Джей Ти Миллер (55). У "Питтсбурга" отличились Гарретт Уилсон (14), Джаред Макканн (29), Брайан Раст (36) и Таннер Пирсон (56).

Помимо Василевского на льду провел поединок Никита Кучеров, который не отметился результативными действиями. Однако же - сохранил за собой лидерство в списке лучших бомбардиров сезона с 81 очком в активе.

В этой игре капитан "Питтсбурга" Синди Кросби обошел легендарного Марио Лемье по числу матчей за клуб в регулярном чемпионате НХЛ. Теперь у Кросби - 916 поединков, на третьем месте в рейтинге - Евгений Малкин, который с 2006 года отыграл 834 поединка за "Пингвинов". В этом поединке он не принимал участия.

На 34-й минуте поединка на льду произошла большая драка - схлестнулись Кросби и Тайлер Джонсон. К ним подлетели сразу же другие хоккеисты разнимать. Вердикт судей - по 2 минуты Кросби и Джонсону.