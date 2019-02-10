2019-02-10T08:46:05+03:00
Спорт

"Тампа" победила "Питтсбург" 5:4 благодаря 28 сейвам Василевского

Российский вратарь одержал 22 победу в сезоне со своей командой
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Вратарь "Тампы" Андрей Василевский.Вратарь "Тампы" Андрей Василевский.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Поединок регулярного чемпионата НХЛ между "Тампой Бэй" и "Питтсбургом" завершился со счетом 5:4 в пользу "Лайтнинг". И одним из героев поединка стал российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский - он отразил 28 из 32 бросков по своим воротам, благодаря чему одержал 22 победу в сезоне с командой.

Шайбы у победителей забросили Янни Гурд (16-я минута), Эрик Чернак (16), Энтони Чирелли (28), Тайлер Джонсон (45) и Джей Ти Миллер (55). У "Питтсбурга" отличились Гарретт Уилсон (14), Джаред Макканн (29), Брайан Раст (36) и Таннер Пирсон (56).

Помимо Василевского на льду провел поединок Никита Кучеров, который не отметился результативными действиями. Однако же - сохранил за собой лидерство в списке лучших бомбардиров сезона с 81 очком в активе.

В этой игре капитан "Питтсбурга" Синди Кросби обошел легендарного Марио Лемье по числу матчей за клуб в регулярном чемпионате НХЛ. Теперь у Кросби - 916 поединков, на третьем месте в рейтинге - Евгений Малкин, который с 2006 года отыграл 834 поединка за "Пингвинов". В этом поединке он не принимал участия.

На 34-й минуте поединка на льду произошла большая драка - схлестнулись Кросби и Тайлер Джонсон. К ним подлетели сразу же другие хоккеисты разнимать. Вердикт судей - по 2 минуты Кросби и Джонсону.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Абэ пообещал продолжить переговоры с Россией по вопросу заключения мирного договора
В Новой Зеландии из-за лесных пожаров эвакуировали несколько тысяч человек
Захарова рассказала о работе в мужском коллективе МИД
Бывшая участница Comedy Woman Наталия Медведева извинилась за шутку о генерале Карбышеве
Погиб британский рэпер Cadet - попал в ДТП по дороге на концерт
Медведчук считает федерализацию спасением от развала Украины
В популярных у туристов местах Ирландии планируют оборудовать безопасные места для селфи
Порошенко: Украине не нужен хихикающий и флиртующий с Путиным президент
Оззи Осборна перевели в обычную палату после интенсивной терапии
Украинские пограничники рассказали о сложностях с въездом в Россию
Россия представит в СБ ООН свой вариант резолюции по Венесуэле
В Киеве радикалы обстреляли фейерверками дом Авакова
Болтона развеселило отключение света во время речи Мадуро
Ученые выяснили, как продлить молодость
Епископа Украинской церкви не пустили в русский монастырь на Афоне
Reuters: Нефтяная компания Венесуэлы переводит банковские счета в Газпромбанк
В Мексике застрелили известного радиоведущего
Мать и ребенок погибли в результате взрыва в булочной в Лионе
Польша закупит американские системы залпового огня HIMARS
Названы семь способов улучшить работу кишечника
Трамп похвастался улучшением в экономике США за время его правления
"Реал" обыграл "Атлетико" в туре чемпионата Испании по футболу