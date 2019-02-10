России есть, что предложить миру, кроме нефти

Этой весной — 80 лет окончания гражданской войны в Испании. О давних боях на другой стороне Европы мы помним с детства: фашистский диктатор Франко против демократической, но внутренне разобщённой Республики. Прямо-таки «Звёздные войны», только без Джорджа Лукаса, зато с настоящей, не киношной кровью. И, раз мы о массовой культуре, — то ещё это и картина Пикассо «Герника», и Хемингуэй в одном окопе с Михаилом Кольцовым и Ильёй Эренбургом, и антифашистский клич «No Pasaran!» («Они не пройдут!») — испанская фраза, которую точно знает любой житель России.

А ещё, в современных терминах, то была, возможно, первая «гибридная война». Республиканцев поддерживал Советский Союз, за Франко стояли фашистская Италия и нацистская Германия.

При этом советское вмешательство было даже не в разы — на порядки меньше западного. Москва послала на Иберийский полуостров лишь 2 тысячи военспецов; Берлин и Рим — 50 и 150 тысяч. Что не мешало многим мировым СМИ изображать это как «последний и решительный бой с большевистской угрозой, пред которой должна сплотиться свободная Европа». Замените здесь «большевизм» на «Россию» — получатся вполне актуальные статьи западной прессы.

Но 80 лет назад реальная «угроза Европе» исходила отнюдь не из Москвы, а от Третьего Рейха, получившего в Иберии бесценный опыт «войны моторов» с участием авиации и ударных танковых клиньев. Гитлер отточил тактику блицкрига — и через считанные месяцы после окончания испанской кампании обрушился уже на «западные демократии», ранее его так пестовавшие.

Сейчас на Иберийском полуострове вновь, как и тогда, тлеет гражданский конфликт. Каталония (которая все годы той войны была ядром республиканцев и пала последней) — мечтает выйти из состава Испании. В 2017 году на референдуме 90% каталонцев, пришедших на голосование, выбрали независимость. Мадрид ввёл чрезвычайное положение, задействовал армию и полицию; президент Женералитата (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон вынужден был эмигрировать в Брюссель. Словно в 1930-е, Республики снова не получилось.

И при этом западные СМИ почти так же, как 80 лет назад, во всём обвиняют… Россию. Открытым текстом пишут: «кризис в Испании разожгла Москва».

Но нам к избирательной слепоте западных партнёров не привыкать. Они признали независимость Косово (безо всякого референдума) — но не признали референдумы в Крыму и Каталонии.При этом они десятилетиями поддерживали всевозможных сепаратистов в России (наприер, поволжская региональная редакция американского «Радио Свобода» называется «Идель.Реалии» — почти так же, как легион вермахта «Идель-Урал», укомплектованный коллаборационистами из числа всевозможных малых народов Поволжья).

Двойные стандарты «партнёров» объясняются просто. Если сепартатисты готовы полностью подчиняться Западу - то они хорошие сепаратисты, правильные. Итог — одна из крупнейших американских военных баз в Старом свете, Кэмп-Бэндстил, находится в «независимом» Косово, и строительство её началось, вот сюрприз, как раз в 1999 году, после перехода бывшего сербского края под контроль НАТО.

Но каталонцы, которые диктатору Франко сдались только под угрозой полного физического уничтожения, сателлитами Запада в его нынешнем глобалистскомвиде точно не будут.

Митинги сепаратистов можно разогнать, президента — выгнать, но Каталонский кризис от этого никуда не денется. А если Европа хочет жить в мире и стабильности, его надо решать.

И здесь своё слово может сказать Россия. Усадить все стороны за стол переговоров. Как в Сирии, где с нашей подачи наконец-то начат мирный процесс. Или как в Ливии, где без участия Москвы, имеющей влияние на все атаманов местного гуляй-поля, урегулирование просто невозможно.

Тем более, обе стороны Каталонского кризиса нам куда ближе, чем какие-нибудь ближневосточные башибузики. Испания — единственная из больших европейских держав, с которой мы никогда не воевали. А Каталония — чуть ли не главная «всероссийская здравница», многим нашим курортникам заменявшая Крым, когда тот ещё не вернулся в родную гавань.

Так что Россия имеет полное право «экспортировать стабильность» не только на Ближний Восток, но и в матушку-Европу. И тут качество нашего «экспортного продукта» выгодно отличается от западного, который в международных конфликтах успешен лишь в снабжении оружием всевозможных боевиков под видом «демократической оппозиции», как в той же Сирии.