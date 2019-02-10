Цены на квартиры в Москве достигли исторического максимума

В январе средняя цена, по которой собственники хотели сбыть свои квартиры на «вторичке» (без учета «новой Москвы»), составила 206,3 тыс. рублей за кв. м. Это самый высокий показатель за все время существования рынка жилья в столице, отмечается в обзоре ИНКОМ-Недвижимость, поступившем в редакцию КП. До сих пор пиковой являлась отметка 200,2 тыс. рублей за кв. м, достигнутая в столице в апреле 2015 года.

При этом квартир в январе было выставлено на продажу рекордно мало — всего 18852, и это тоже рекорд, так мало было только в начале 2006 года.

Да и те продаются уже не так активно, как, например, в ноябре прошлого года, когда «улетало» практически все.

Так что, поясняют эксперты, высокие ценники можно объяснить, скорее всего, завышенными ожиданиями продавцов, которые не успели сбыть свои «квадраты» в ноябре и сейчас надеются успеть вскочить в после дний вагон.

Последующие три года жилье будет дешеветь, отмечают эксперты. Но не сильно и не во всех сегментах. Выбор доступного жилья значительно сократился. Нижняя ценовая планка вряд ли вернется к уровню начала прошлого года, когда приличную однушку в черте МЦК можно было купить за 6 млн. Сейчас это уже цена последних станций метро, уходящих за МКАД.