2019-02-10T16:25:03+03:00
Спорт

Футболист Мохамед Салах сбрил бороду и "помолодел" на 10 лет, поразив одноклубников

Напарник по команде пошутил, сказав что теперь верит в истинный возраст египтянина - 26 лет
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Мохамед Салах до бритья выглядел так..Мохамед Салах до бритья выглядел так..Фото: REUTERS
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Один из самых звездных форвардов чемпионата Англии Мохамед Салах представил свой новый образ. Нападающий сборной Египта и "Ливерпуля" наконец-то побрился, избавившись от своей густой бороды. Снимок он выложил в личном Инстаграме, став объектом для шуток у своих партнеров по команде.

- Теперь верю, что тебе 26 лет, - написал защитник сборной Сербии и "Ливерпуля" Деян Ловрен.

- А ты правда Мо Салах??? - испуганно написал испанский одноклубник египтянина Альберто Морено.

mosalahmosalah
Новый имидж Мохамеда Салаха
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- Нет, брат, это его младший брат, которому меньше на 10 лет, чем Салаху, - появился в комментариях у испанца Ловрен.

В этом сезоне Мохамед Салах принял участие в 26 играх чемпионата Англии, забил 17 голов и сделал 7 голевых передач.

В прошлом году Салах принял участие в матчах Чемпионата мира по футболу 2018, который прошел в России. Египтянин тогда сыграл в 2 играх и забил 2 гола. Но его команда не прошла в плей-офф турнира после поражения 1:3 в Санкт-Петербурге от сборной России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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