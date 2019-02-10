Хоккеисты сборной России победили Чехию 3:1 и сохранили лидерство в Евротуре

В воскресенье, 10 февраля, в Стокгольме прошел последний для хоккеистов сборной матч третьего этапа Евротура - "Шведских хоккейных игр". Наши играли с командой Чехии и одержали победу со счетом 3:1.

В этой игре первыми забросили чехи - на 29-й минуте отличился Томаш Зогорна. А потом забрасывали только наши - Андрей Казьменко на 35-й и 40-й и поставивший точку в поединке Александр Кадейкин на 54-й.

Сборная России набрала пять очков на этом этапе Евротура и по итогам турнира в Швеции сохранила за собой первое место в общем зачете с 19 баллами. У Чехии и Финляндии по 11 очков, у Швеции - 10.

А вот на "Шведских хоккейных играх" победу одержала команда Чехии, набравшая 6 очков в 3 играх. Чуть позже сегодня вечером сыграют Швеция (3 очка на данный момент) и Финляндия (1 балл).

Последний этап Евротура пройдет в Чехии со 2 по 5 мая накануне старта чемпионата мира 2019. Теперь для победы в общем зачете Евротура нашей команде необходимо набрать всего 1 очко.