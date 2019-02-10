2019-02-10T20:44:19+03:00
Экономика

Международное агентство Moody's повысило уровень доверия к экономике России

Ранее Moody's оставалось единственным из трех международных агентств, кто сохранял нам весьма невысокий кредитный рейтинг
Владимир НИКОЛАЕВ
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Международное агентство Moody's признало Россию достойной инвестицийМеждународное агентство Moody's признало Россию достойной инвестицийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Международное агентство Moody's повысило уровень доверия к экономике России и признало нас достойными инвестиций.

Прежняя оценка, которую выставляло это агентство российской экономике, соответствовала неинвестиционному уровню, в обиходе он обидно называется мусорным. К слову, Moody's оставалось единственным из трех международных агентств, кто сохранял нам такой невысокий кредитный рейтинг. И вот в минувшие выходные лед тронулся, рейтинг был повышен.

- Они долго держались, но, видимо, все, даже самые фантастические аргументы у них иссякли», - не без сарказма заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин, комментируя решение Moody's.

Агентство связало свое решение с «позитивным влиянием политики», проводимой в последние годы в России «для укрепления и без того устойчивых государственных финансов и внешних показателей, а также снижения уязвимости страны от внешних шоков, включая новые санкции».

А глава Минфина Антон Силуанов назвал решение международного рейтингового агентства «справедливым, хотя и несколько запоздалым». По его словам, это произошло из-за очевидных успехов экономической политики России.

- Агентство отреагировало на рост цен на нефть, что дало России значительные финансовые ресурсы, на рост международных резервов России, на достижение устойчивого бюджетного дефицита и на официальные данные статистики об ускорении экономического роста, - так прокомментировал обновление рейтинга экономист и ведущий Радио «КП» Михаил Делягин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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