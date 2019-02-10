Доллары или рубли: куда надо было вкладывать деньги 10 лет назад, чтобы сейчас получить максимальную прибыль

Недавно в соцсети прошел флешмоб. Надо было выложить фото 10-летней давности и сравнить с тем, что стало сейчас. А мы решили вспомнить, что было и стало с нашими сбережениями. То есть на чем можно было заработать кучу денег, а на чем - потерять. Возможно, это избавит вас от некоторых стереотипов и поможет исправить ошибки в будущем.

Прекрасно помню январь 2009 года. Тогда я несколько дней подряд бегал по банкам, меняя рубли на доллары и открывая валютные вклады. Один раз не успел. Хотел купить доллары по курсу 32, а купил по 33. Тогда это было большое разочарование. А впереди был страшный и непредсказуемый кризис. Именно тогда я создал свой первый резервный фонд на черный день. Заначка сохранилась и стала расти. Но с разной скоростью...

К изменениям курсов валют россияне вроде уже привыкли. Но любые падения рубля нас до сих пор пугают: «А вдруг пойдет еще дальше?» Поэтому многие предпочитают держать заначку исключительно в валюте и лучше дома, чем в банке (вдруг он обанкротится или государство запретит хождение валюты). И в чем-то они правы.

За прошедшие 10 лет рубль обесценился по отношению к доллару более чем вдвое - на 125%. То есть 1000 рублей, вложенные в доллары в январе 2009 года и положенные под подушку, сейчас стоили бы 2125 рублей.

Неплохо, но 1000 рублей, вложенные в рублевый вклад с ежегодной пролонгацией, стоили бы 2700 рублей. И это если держать деньги в топ-10 крупных банков. Валютные вклады в среднем за это время приносили 2 - 3% годовых (были всплески до 5 - 6%, но были и периоды практически с нулевыми ставками). В итоге в переводе на рубли за 10 лет вы получили бы 3000 рублей (то есть плюс 200%).

Вывод: держать деньги в валюте было выгоднее. Но только в том случае, если деньги у вас лежали на депозите, а не под подушкой. Да и выгода, мягко скажем, несущественная. Около 10% за 10 лет. Или примерно по 1% в год.

Больше всего за последние 10 лет можно было заработать на инвестициях в акции. Даже в российские. Те, кто рискнул и стал вкладывать деньги в нашу биржу сразу после кризиса, могли прилично разбогатеть (см. графику). В среднем сбережения частных инвесторов выросли в четыре раза. А если прибавить сюда еще и выплату ежегодных дивидендов (в среднем 3% годовых), то реальный доход будет еще выше.

Но, как говори тся, раз на раз не приходится. Некоторые вложения были особенно удачными. К примеру, акции Сбербанка за это время выросли более чем в 14 раз! А вот акции Газпрома прибавили за 10 лет всего 40%.

Как советуют эксперты, лучше создавать портфель из нескольких акций и облигаций. Так обычно делают все инвестиционные фонды. Потери в одних ценных бумагах компенсируются повышенной прибылью в других - и в среднем вы на длинных сроках получаете более высокую доходность, чем на банковских вкладах. Главное - не пытаться играть. Выгоднее и спокойнее быть консервативным инвестором, а не нервным спекулянтом.

Помните выражение «Квар­тиры всегда дорожают»? В последние годы все было далеко не так однозначно (см. графику). Бурный рост в 2000?е сменился стагнацией после кризиса. В итоге стоимость недвижимости за 10 лет выросла, но на мизерные 22%. И это в Москве. В регионах показатель еще ниже. Если сравнить с накопленной инфляцией (цены за 10 лет выросли вдвое), окажется, что владельцы квартир потеряли. Те, кто сдавал жилье в аренду, смогли выйти в ноль. Хранить деньги на простом рублевом депозите было куда выгоднее.

Что принесло наибольший доход за 10 лет

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Стать частным инвестором

Только умоляю: не путайте биржу с форексом. Торги валютой - это игра с нулевой суммой и чистой воды спекуляции. На фондовой бирже можно купить акции и облигации крупных компаний. Это реальный бизнес, который приносит пользу клиентам и прибыль собственникам. Ценные бумаги покупаются через специальных посредников - брокерские компании. Они должны иметь лицензию ЦБ. Кроме того, услуги по выходу на фондовый рынок предлагают крупные банки.

Лучший способ зарабатывать на бирже - пассивное инвестирование. Вы каждый месяц (квартал или полгода) вкладываете в ценные бумаги определенную сумму. А доход в итоге будет складываться из нескольких компонентов: рост котировок, выплаты дивидендов по акциям и купонов по облигациям. Можно, конечно, пытаться спекулировать. И вам даже может повезти. Но на больших отрезках времени эта стратегия обычно проигрышна.

Дополнительный плюс вложений в российскую биржу - государство дает начинающим налоговый вычет. Для этого нужно открыть у брокера индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). И получить плюс 13% дохода с каждого вложенного рубля.

Работает это так. Допустим, в течение трех лет вы вносите на счет по 100 тысяч рублей. И покупаете на них ценные бумаги. Доход по ним будет зависеть от рыночной ситуации. Но на длительном сроке, скорее всего, обгонит инфляцию. Более того, каждый год с ИИС вы можете подавать налоговую декларацию и забирать у государства обратно по 13 ­тысяч рублей (13% подоходного налога). Есть лишь несколько ограничений. Во-первых, ­деньги со счета нельзя снимать в течение трех лет с даты первого взноса. Во-вторых, у вас ­должен быть официальный ­доход. В-третьих, вкладывать по такой схеме можно не ­больше 400 тысяч рублей в год.

УЗЕЛКИ НА ПАМЯТЬ

Пять полезных финансовых привычек

1. Копите всегда, копите везде

Если ваши доходы всегда превышают ваши расходы, рано или поздно вы точно станете финансово независимым, - такой простой совет дает Константин Бакшт, предприниматель, инвестор и автор книги «Богатство и свобода».

Действительно, глупо ждать, что вы выиграете джекпот в лотерею. Лучше откладывать по чуть-чуть, но с каждой зарплаты.

2. Избегайте кредитов

Россияне сильно закредитованы. Многие отдают банкам половину зарплаты. Это явный дисбаланс. В идеале лучше жить по средствам. Но если дополнительные деньги уж очень нужны (например, на покупку квартиры), можно занять их в банке. Ничего плохого в кредите нет. Это нормальный финансовый инструмент. Особенно если вы взяли его по низкой ставке. Главное - всегда соизмерять свои возможности и обязательства.

3. Вкладывать в разные активы

Гадать, какая инвестиция окажется фаворитом, нет смысла. Эксперты советуют просто держать деньги в разных финансовых инструментах. Они просты. Вклад в рублях, заначка в долларах, инвестиции в акции и облигации. Золото рекомендовать не будем. Оно хоть и может принести доход, но при его покупке и продаже берут слишком много комиссий.

4. Создайте резервный фонд

Следующий логичный шаг - накопить такой объем денежных запасов, который позволит вам чувствовать себя спокойно. Помните, олигарх Михаил Прохоров когда-то советовал держать в заначке двухлетний запас наличности? Для многих звучит как утопия, но концептуально он прав. Личный резервный фонд должен быть у каждого. И речь не о миллиардах, а о той сумме, которая будет сравнительно большой для вас. Когда она у вас будет, вы почувствуете себя увереннее. Потому что, что бы ни случилось на работе или с другими вашими доходами (например, от бизнеса), вы точно будете знать, что у вас есть деньги на несколько месяцев жизни.

5. Не верьте щедрым обещаниям

Финансовые пирамиды до сих пор атакуют россиян сладкими предложениями. Прибыль в 150% годовых - вот что они обещают. Некоторые скромнее. Ограничиваются обещаниями в 50 - 60%. Но и это запредельно. Если вкладывать деньги в такие структуры, риск потери стремится к 100%. Отдавать деньги в подобные проекты очень опасно!

ПРОГНОЗ «КП»

Куда вкладывать сейчас

Давать прогнозы в среде финансистов - дурной тон. Как показывает многолетняя практика, предугадать, что будет с тем или иным активом, не­возможно. В конце 90?х выиграли те, кто держал деньги в долларах. В середине 2000-х - те, кто вкладывал деньги на бирже и вовремя купил квартиру. В десятых - те, кто продал квадратные метры и доллары на пике их стоимости (по 80 рублей) и вложил в рублевые депозиты (под 15 - 20% годовых).

Во что лучше вкладывать в ближайшие 10 лет?

- Во-первых, в знания. То есть в повышение собственной компетенции в той отрасли, в которой работаешь или планируешь зарабатывать. Во-вторых, только в ту индустрию, в которой хорошо разбираешься. К примеру, если ничего не смыслишь в валютах, не надо в них вкладывать. Даже если вовремя войдешь, не факт, что вовремя выйдешь, - рекомендует председатель московского отделения «Инвестиционная Россия» Владимир Жиганов.

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