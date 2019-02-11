Любовь к Орловой

Девушка была невысока - всего 158 см, но прелестно сложена - наверное, сказалась, соединившись, кровь предков: отец Любы Орловой происходил от тверской ветви Рюриковичей, и матушка вела род по древней дворянской ветви и была в родстве с Львом Толстым.

Эта белокурая девочка всегда знала, чего хочет. Всего. Всего, что может дать жизнь красавице, к тому же еще и умнице. В конце концов она и получила, добилась - именно что добилась - от жизни по полной. Только не сразу.

Слава обласкала Орлову, когда ей было уже 32 года, после того как вышел фильм ее мужа Григория Александрова «Веселые ребята». Фильм аховский - ржачка от живота. Сам Сталин высочайше оценил картину. Орлова взлетела праздничной ракетой. Но что же было с ней до того?..

Был брак явно по расчету: первый муж, Андрей Берзин, руководил отделом производственного кредитования в Наркомземе. Только недолго у Орловой длилось семейное счастье: муж попал под сталинский каток и его отбросило в далекие северные края. Орлова пытается найти себя на сцене, а после того как на нее обратил пылкий взор сын прославленного режиссера Михаил Немирович-Данченко, ее роль в театре утвердилась. Как и почему она вдруг потянулась к австрийскому бизнесмену, ее неудержимому поклоннику, - загадка. Предполагали, что актриса хотела уехать с ним за границу. Но разошлись. Вот тогда-то и подвернулся Григорий Мормоненко, то есть Александров, режиссер уже знаменитый. Сама судьба соединила Орлову и Александрова: брак их сложился прочным.

Слава актрисы росла от фильма к фильму еще и до Великой Отечественной, но в мире ее признали лишь в 1947 году. Именно тогда на кинофестивале в Венеции Любовь Петровна получила приз за исполнение лучшей женской роли в фильме «Весна», разделив эту награду с мировой кинозвездой Ингрид Бергман.

И еще две награды Орлова получила за ту роль - в Марианске-Лазне и Локарно. Девочку из подмосковного Звенигорода узнал весь мир. Вопрос, конечно, а снималась бы она так часто, ежели бы не муж? Ведь были же и замечательные Тамара Макарова, Марина Ладынина, Валентина Серова, Людмила Целиковская… Но как сложилось - так и случилось.

Эта пара жила замкнуто, без близких друзей. В праздники оставались только вдвоем. Говорили, будто Александров был зверски ревнив - да мало ли что о ком говорят… Правда, отмечается вот какая любопытная деталь: ни в одном своем фильме Орлова ни с кем не целуется.

Был замечательный круизный лайнер, носящий ее имя. Люди фотографировались на фоне его - так что читалось имя на борту. Пароход отслужил свое, был продан за границу на лом. С ним произошла невероятная история - уже брошенное, заезженное судно сорвало с последнего причала и унесло в море. Промелькнула в газете заметка, будто «Любовь Орлову» видели бесприютно несомую волнами…